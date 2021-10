‘Tenez votre promesse’ – 1,8 million de fermières·ers Fairtrade lancent un appel à l’action climatique aux dirigeants internationaux pour la COP 26

English French

OTTAWA, 14 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une lettre ouverte envoyée au nom de 1,8 million de productrices·eurs Fairtrade à travers le monde, à la veille de la COP 26, réclame que les dirigeants internationaux tiennent leur promesse de permettre l’accès à 100 milliards de dollars en financement climatique annuel aux nations à faibles revenus qui subissent un impact hors de proportions, causé par la crise climatique.



Cette lettre pointe du doigt les nations riches qui sont les plus responsables des changements climatiques, et qui font défaut à leur engagement de réduire leurs émissions et d’offrir un soutient adéquat aux fermières·ers qui souffrent le plus des effets néfastes des dérèglements du climat.

Signée par des représentant·e·s des réseaux de productrices·eurs Fairtrade en Afrique, Asie, Amérique latine et Caraïbes, cette lettre met en garde les gouvernements : leur inaction est une menace à la subsistance des fermières·ers et à la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Intitulée ‘Be fair with your climate promise’ (Rendez justice à votre promesse climatique), elle déclare : « Nous produisons ce qui nourrit les personnes du monde entier… mais notre capacité à poursuivre cette mission est gravement limitée par le tort dangereux que subit notre environnement par des années de promesses rompues sur la crise climatique. »

« Vous avez promis de réduire les émissions qui nourrissent les phénomènes météorologiques extrêmes, qui assèchent nos sols puis les inondent. Pourtant les émissions augmentent dangereusement, alors que votre ambition est modeste. Vous avez promis le financement climatique, afin de nous aider à poursuivre la récolte malgré le climat changeant. Pourtant, nous ne recevons presque rien. »

80 % de la nourriture mondiale est produite par 500 millions de fermes familiales. Les fermières·ers dans les pays les plus vulnérables aux changements climatiques utilisent déjà leurs propres expertises pour concevoir des solutions climatiques, qui ne sont malheureusement pas suffisantes : les fermières·ers ont besoin de soutien financier.

Cette lettre pousse aussi les gouvernements à renforcer les règles encadrant la protection de l’environnement dans le cadre commercial, et de promouvoir des ententes commerciales justes et à faible émission de carbone.

Une délégation de fermières·ers Fairtrade participera au sommet de la COP 26, à Glasgow, Écosse, en novembre. Elles et ils livreront la lettre, personnellement.

Fairtrade invite les consommatrices·eurs étiques à soutenir l’appel à l’action des fermières·ers en joignant leur signature à la pétition mondiale, accessible sur la plateforme de campagne.

La campagne ‘Be Fair With Your Climate Promise’ de Fairtrade est un appel urgent à l’action, alors que les changements systémiques nécessaires dans la façon de faire du commerce ne surviennent pas à un rythme suffisamment rapide.

