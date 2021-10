La Ville de Long Beach en Californie choisit la plateforme d'approvisionnement électronique de mdf commerce, chef de file nord-américain de l’approvisionnement électronique public

English French

MONTRÉAL, 14 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX : MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, annonce aujourd'hui que sa récente acquisition Periscope Holdings implémentera sa solution d’approvisionnement électronique pour la gestion des fournisseurs, l'approvisionnement stratégique et les contrats pour la Ville de Long Beach (Californie). Ce partenariat comprend l'intégration entre Periscope Holdings et Tyler-MUNIS, la plateforme de gestion financière de la Ville. Cette initiative de collaboration permettra à la Ville de Long Beach de rationaliser, de simplifier et de tirer pleinement parti des technologies d'approvisionnement électronique en matière de données et d'analyses.

La solution d'approvisionnement électronique de Periscope regroupera les services d'approvisionnement de la Ville de Long Beach et le service des eaux de Long Beach dans une solution technologique unifiée, créant ainsi une expérience utilisateur plus intuitive pour la communauté des fournisseurs de la Ville. De plus, cette accessibilité accrue favorisera la promotion des catégories de fournisseurs traditionnellement mal desservies, notamment les petites entreprises, les entreprises appartenant à des femmes, à des minorités, à des vétérans et les entreprises locales.

La solution d’approvisionnement électronique Periscope, propulsée par mdf commerce, offre des capacités de bout-en-bout entièrement intégrées pour les processus de paiement des fournisseurs aux agences gouvernementales locales et nationales et aux fournisseurs aux États-Unis. La plateforme et les solutions sont spécialement conçues pour les organismes du secteur public, leur permettant d'acheter des biens et des services plus efficacement, de trouver des contrats, d'analyser les dépenses, de publier des offres et de faire des transactions sur une plateforme de marchés publics qui offre une expérience d'achat semblable à celle d’un consommateur.

« Nous sommes fiers de fournir notre solution intégrée d’approvisionnement électronique et notre expertise dans le cadre d'un partenariat avec la Ville de Long Beach en Californie », a déclaré Mark Eigenbauer, président de l’approvisionnement électronique chez mdf commerce. « Nous reconnaissons avec humilité la confiance de la Ville envers Periscope, mise en évidence par l'ampleur de notre projet, et nous nous réjouissons de cette collaboration qui permettra d'optimiser l'efficacité opérationnelle et de maximiser les rendements. Ce nouveau projet est un excellent exemple de l'impact de Periscope sur notre capacité à offrir au secteur public une transformation de l’approvisionnement et il nous aidera grandement à mieux répondre aux besoins croissants du secteur public en matière de numérisation de leurs processus d'approvisionnement. »

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement électronique, de commerce unifié et de places de marché électroniques sont soutenues par une équipe solide et dévouée d’approximativement 800 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

