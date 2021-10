Au Canada, 90 pour cent des survivants de la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle sont des femmes et des filles

English French

TORONTO, 14 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les données recueillies au cours de la première année d’exploitation de la Ligne d’urgence canadienne contre la traite des personnes indiquent que la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle est un crime fondé sur le genre qui touche d’abord et avant les femmes et les filles canadiennes.



Le rapport La traite des personnes : les tendances au Canada (2019-2020), publié par le Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes, révèle également que les hommes et les femmes transgenres ainsi que les personnes non conformes à un genre sont victimes de la traite de manière disproportionnée par rapport à leur pourcentage démographique. Bien qu’il forme 0,24 % de la population canadienne, ce groupe représente 2 % de l’ensemble des victimes/survivants qui téléphonent à la Ligne d’urgence.

Pour la première fois au Canada, le rapport du Centre est une publication qui ne se fonde pas sur les statistiques fournies par les corps policiers. Le Centre a plutôt utilisé les données anonymes recueillies par la Ligne d’urgence canadienne contre la traite des personnes pour cerner six grandes tendances en matière de traite des personnes au Canada.

Le rapport contient les autres constatations suivantes :

La pandémie de COVID-19 a entraîné des conséquences importantes sur les services sociaux qui permettent aux victimes de fuir des situations de traite et de guérir. Environ un fournisseur de services sur cinq ayant répondu à un sondage a indiqué qu’il n’était plus en mesure d’offrir une partie ou l’ensemble de ses services au début de la pandémie (avril et mai 2020).

Selon le sondage, les fournisseurs de services ont dû modifier considérablement leurs activités pendant la pandémie, y compris réduire les heures d’ouverture et offrir des services en ligne plutôt qu’en personne. Ces changements peuvent freiner les victimes qui ont besoin de services en personne ou qui n’ont pas un accès constant à Internet.

Des données anecdotiques ont révélé que les fournisseurs de services eux-mêmes se sentent souvent dépassés et épuisés en raison du stress occasionné par la pandémie et des années de sous-financement chronique.

En 2019-2020, 415 cas de victimes/survivants ont été signalés à la Ligne d’urgence.

Environ un appelant sur trois était une victime ou un survivant, ce qui représente, parmi les types d’appelants, le pourcentage le plus élevé. Cela indique que la Ligne d’urgence appuie directement les personnes les plus touchées par ce crime odieux.

La vaste majorité des victimes/survivants étaient des Canadiens; seulement 14 pour cent des victimes/survivants étaient des ressortissants étrangers.

Le rapport a également fait ressortir le fait que, bien que l’accès aux soutiens soit un processus complexe, les membres de la famille et les amis jouent un rôle crucial dans l’appui aux victimes et aux survivants.

« Les réseaux de proches, particulièrement les parents, font partie des alliés les plus dignes de confiance dans la lutte contre la traite des personnes. Ils ont un contact direct avec les personnes conditionnées, exploitées et ayant survécu à ce crime horrible. Comme les services sont parfois très difficiles à comprendre, les amis et les membres de la famille peuvent jouer un rôle essentiel pour aider les victimes à obtenir les appuis dont elles ont besoin pour se sortir d’une situation de traite et guérir. Autrement dit, plus les Canadiens seront outillés pour déceler les signes associés à la traite des personnes et intervenir, plus ils seront susceptibles de remédier aux lacunes et de sauver des vies », a déclaré Julia Drydyk, directrice générale du Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes. « Nous devons les aider pour qu’ils sachent reconnaître la traite des personnes et qu’ils puissent obtenir les services disponibles pour protéger leurs proches. »

Grâce à ses partenariats continus avec plus de 900 fournisseurs de services et responsables de l’application de la loi, la Ligne d’urgence a été en mesure d’appuyer les personnes touchées par la traite des personnes, même pendant la pandémie.

Depuis 2019, le Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes exploite la Ligne d’urgence canadienne contre la traite des personnes, qui est un service confidentiel et multilingue, offert 24 heures par jour, sept jours sur sept, pour aiguiller les Canadiens vers plus de 900 fournisseurs de services sociaux et juridiques dans l’ensemble du pays.

Pour de plus amples renseignements ou pour des entrevues, veuillez communiquer avec :

Aziz Froutan

Gestionnaire des communications

Le Centre Canadien Pour Mettre Fin à la Traite Des Personnes

afroutan@ccteht.ca

647-714-2527

À propos du Centre Canadien Pour Mettre Fin à la Traite Des Personnes

Le Centre est un organisme de bienfaisance national dévoué à la lutte contre la traite de personnes au Canada. Nous collaborons avec des intervenants et des organisations partageant les mêmes points de vue, dont des organismes à but non lucratif, des sociétés, des gouvernements, et des survivants et des victimes de la traite de personnes afin de faire progresser les pratiques exemplaires, de supprimer le chevauchement des tâches partout au pays et de permettre une coordination intersectorielle en fournissant un accès aux réseaux et aux compétences spécialisées. Nous sommes responsables de la Ligne d’urgence canadienne contre la traite des personnes (1-833-900-1010), un point d’accès multilingue à un espace sécuritaire et confidentiel pour demander de l’aide ou pour accéder à des services, et ce, 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

Qu’est-ce que la traite de personnes?

La traite de personnes implique de recruter, de transporter et de loger des personnes ou d'exercer un contrôle ou une influence sur leur mouvement afin de les exploiter, généralement à des fins sexuelles ou de travail forcé. (Articles 279.01 et 279.011 du Code criminel du Canada)

Pour de plus amples renseignements concernant l’information présentée dans le rapport sur la traite de personnes au Canada du Centre Canadien Pour Mettre Fin à la Traite Des Personnes, veuillez communiquer avec : media@ccteht.ca