Notified introducerer Coverage Books på deres PR-platform

English French German Norwegian Danish Finnish Swedish

ISLANDIA, N.Y., Oct. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intrado Corporation , en global leder inden for teknologibaserede tjenester, annoncerede i dag tilføjelsen af Coverage Books til deres Notified® PR Cloud. Coverage Books hjælper professionelle PR-medarbejdere med at fremvise den optjente mediedækning i tilpassede, brandede digitale PR-målerapporter. Da Coverage Books er fuldt integreret i Notified PR-platformen , eliminerer de behovet for tidskrævende design og manuelle trin i forbindelse med indsamling af dækning fra forskellige kilder.



Notified PR-platformen giver kommunikationsmedarbejdere en enklere og mere effektiv arbejdsgang under deres daglige aktiviteter. Indhold og data fra traditionelle og sociale medier flyder problemfrit gennem hele platformen, drevet af Notifieds sociale lytnings- og medieovervågningssystem. Med direkte platformsintegration af Coverage Books kan kunderne nemt fremhæve den optjente mediedækning og de vigtigste målinger. Præsentationsklare rapporter giver ledelsesteams, bureaukunder og andre interessenter et omfattende overblik over mediedækning og et brands omdømme.

"Det er vigtigt for PR-fagfolk at fremvise optjent mediedækning og ejet medieindhold i en veludformet rapport for at få synlighed og anerkendelse for deres arbejde på højeste niveau," siger Ben Chodor, præsident for Notified. "Med muligheden for Coverage Books indbygget i Notified PR-platformen gør vi det nemmere at oprette smukke, funktionelle dækningsrapporter, der er klar til præsentation med branded design og integrerede målinger."

De væsentligste egenskaber ved Coverage Books indbefatter:

Let konfigurering og tilpasning for at matche virksomhedens farver og logoer

Indholdet flyder dynamisk til Coverage Books baseret på angivne indholdstags

Hver indholdsdel inkluderer data om udgiver, rækkevidde og deling på sociale medier

Det er nemt at tilføje, fjerne og sortere indhold og tilføje integrerede kommentarer til enhver artikel

Optimeret til visning på desktop og mobil og lette at dele



Et medieuddrag, der ledsager denne meddelelse, kan tilgås ved at klikke på billedet eller linket nedenfor:

Notified PR-platformen er software, der er integreret, intelligent og nem at bruge. Social lytning og medieovervågning, en database med mediekontakter, distribution af pressemeddelelser fra GlobeNewswire, udsendelse af pressemeddelelser og PR-måling er alt sammen tilgængeligt på én platform med ét enkelt login. Data og analyser i realtid flyder problemfrit og giver et ensartet datalag og en enkelt kilde til sandheden, der hjælper kunderne med at måle deres resultater og ROI på tværs af sociale medier og optjent mediedækning.

Notified er verdens eneste kommunikationssky til begivenheder, PR og investorrelationer, som giver meningsfulde indsigter og resultater. For at læse mere, gå ind på www.notified.com

Om Intrado Corporation

Intrado Corporation er en innovativ, cloud-baseret, global teknologipartner til kunder over hele verden. Vores løsninger forbinder mennesker og organisationer på det rigtige tidspunkt og på de rigtige måder, så disse missionskritiske forbindelser bliver mere relevante, engagerende og brugbare - de omdanner information til indsigt.

Intrado har salg og/eller aktiviteter i USA, Canada, Europa, Mellemøsten, Asien og Stillehavsområdet, Latinamerika og Sydamerika. Intrado kontrolleres af datterselskaber til visse fonde, der forvaltes af Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO). Yderligere oplysninger kan fås ved at ringe på 1-800-841-9000 eller gå ind på www.intrado.com .

Kontakt