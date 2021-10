Notified ergänzt PR-Plattform um Coverage Books

English French German Norwegian Danish Finnish Swedish

ISLANDIA, N.Y., Oct. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intrado Corporation, ein weltweit führender Anbieter technologiegestützter Services, gibt heute die Ergänzung der Notified®PR Cloud um Coverage Books bekannt. Mit Coverage Books können PR-Experten die erzielte Medienpräsenz in individuell anpassbaren digitalen Berichten für die PR-Erfolgsmessung präsentieren. Da Coverage Books vollständig in die Notified PR-Plattform integriert ist, erübrigen sich die zeitaufwändigen Design- und manuellen Schritte bei der Zusammenstellung der Medienpräsenz aus verschiedenen Quellen.



Die Notified PR-Plattform bietet Kommunikationsexperten einen einfacheren und effizienteren Arbeitsablauf bei ihren täglichen Aktivitäten. Inhalte und Daten aus traditionellen und sozialen Medien fließen nahtlos in die Plattform ein, unterstützt durch die „Social Listening“- und „Media Monitoring“-Engine von Notified. Durch die direkte Plattformintegration von Coverage Books können Kunden unkompliziert die erzielte Medienpräsenz und die wichtigsten Kennzahlen besonders hervorheben. Präsentationsfähige Berichte bieten Führungskräften, Agenturkunden und anderen Interessengruppen einen umfassenden Überblick über die Medienpräsenz und die Reputation der Marke.

„Die gelungene Darstellung von Earned Media-Verbreitung und Owned Media-Inhalten in einem gut aufbereiteten Bericht ist für PR-Experten ausschlaggebend, um Sichtbarkeit und Anerkennung für ihre Arbeit auf höchstem Niveau zu erhalten“, so Ben Chodor, Präsident von Notified. „Dank der in die Notified PR-Plattform integrierten Funktion Coverage Books können wir eindrucksvolle und funktionale Berichte erstellen, die komplett im Markendesign und mit integrierten Kennzahlen sofort präsentiert werden können.“

Die wichtigsten Merkmalen von Coverage Books:

Einfach einzurichten und vollständig an das Corporate Design anpassbar

Dynamisch in die Coverage Books einfließende Inhalte auf Basis der angegebenen Inhalts-Tags

Alle Inhalte werden mit Angaben zum Herausgeber, zur Reichweite und zur Veröffentlichung in sozialen Medien geliefert

Inhalte können leicht hinzugefügt, entfernt und sortiert werden, und es können Inline-Kommentare zu jedem Artikel hinzugefügt werden

Optimiert für die Anzeige auf Desktop- und Mobilgeräten und einfach zu teilen

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung können Sie durch Klicken auf das Bild oder den unten stehenden Link abrufen:

Die Notified PR-Plattform ist eine integrierte, intelligente und benutzerfreundliche Software. Sie bietet Social Listening und Media Monitoring, eine Datenbank für Medienkontakte, die Verbreitung von Pressemitteilungen über GlobeNewswire, redaktionelle Veröffentlichungen und PR-Erfolgsmessung auf einer einzigen Plattform mit nur einer Anmeldung. Echtzeit-Daten und -Analysen fließen nahtlos in eine einheitliche Datenebene und eine einzige zuverlässige Informationsquelle ein, damit Kunden ihre Performance und ihren ROI in den sozialen und traditionellen Medien messen können.

Notified ist die weltweit einzige Kommunikations-Cloud für Veranstaltungen, Public Relations und Investor Relations, mit der aussagekräftige Erkenntnisse und Ergebnisse erzielt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.notified.com

Über Intrado Corporation

Intrado Corporation ist ein innovativer cloudbasierter und globaler Technologiepartner für Kunden auf der ganzen Welt. Unsere Lösungen stellen zum richtigen Zeitpunkt und über die jeweils passenden Kanäle eine Verbindung zwischen Menschen und Unternehmen her. Damit machen sie diese erfolgsentscheidenden Verbindungen relevanter und ansprechender und liefern gleichzeitig umsetzbare Daten, die Informationen in echte Einblicke verwandeln.

Intrado übt Vertriebs- und/oder Betriebsaktivitäten in den USA, Kanada, Europa, dem Nahen Osten, dem asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika und Südamerika aus. Intrado wird von verbundenen Unternehmen bestimmter Fonds geführt, die von Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) verwaltet werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 1-800-841-9000 oder auf www.intrado.com.

Kontakt

Dave Pleiss

Investor and Public Relations

DMPleiss@intrado.com

+1 402-716-6578