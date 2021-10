Notified introduit les Coverage Books au sein de sa plateforme de relations publiques

English French German Norwegian Danish Finnish Swedish

ISLANDIA, N.Y., 14 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intrado Corporation , un leader mondial en services technologiques, a annoncé aujourd'hui l'ajout des Coverage Books à son cloud de RP Notified®. Les Coverage Books aident les professionnels des relations publiques (« RP ») à présenter la couverture médiatique acquise dans des rapports de mesure des RP numériques, personnalisables et de marque. Étant donné qu'ils sont entièrement intégrés dans la plateforme de RP Notified , les Coverage Books évitent de passer par une conception et des étapes manuelles chronophages consistant à compiler la couverture à partir de sources disparates.



La plateforme de RP Notified fournit aux professionnels de la communication un flux de travail plus simple et plus efficace pour leurs activités quotidiennes. Le contenu et les données des médias sociaux et traditionnels circulent de manière transparente sur l'ensemble de la plateforme, grâce au moteur d'écoute sociale et de surveillance des médias fourni par Notified. Grâce à l'intégration directe des Coverage Books à la plateforme, les clients peuvent facilement mettre en évidence la couverture médiatique acquise et les principaux indicateurs. Les rapports prêts à être présentés fournissent aux équipes de direction, aux clients des agences et aux autres parties prenantes une vision complète de la couverture médiatique et de la réputation de la marque.

« Présenter la couverture médiatique acquise et le contenu médiatique détenu dans un rapport bien conçu est essentiel pour que les professionnels des RP bénéficient d'une visibilité et d'une reconnaissance de leur travail aux plus hauts niveaux », a déclaré Ben Chodor, président de Notified. « Avec l'intégration de la capacité des Coverage Books à la plateforme de RP Notified, nous facilitons la création de rapports de couverture fonctionnels et esthétiques prêts à être présentés, avec le design de la marque et les indicateurs intégrés. »

Les principales caractéristiques des Coverage Books incluent :

Faciles à configurer et entièrement personnalisables pour correspondre aux couleurs et logos de l'entreprise

Le contenu se diffuse de manière dynamique dans les Coverage Books en fonction des balises de contenu spécifiées

Chaque élément de contenu inclut l'éditeur, la portée et les données de partage des médias sociaux

Il est facile d'ajouter, de supprimer et de trier le contenu, ainsi que d'ajouter des commentaires directement sur n'importe quel article

Optimisés pour la visualisation sur ordinateur de bureau et mobile, et facilement partageables



Un snippet média accompagnant cette annonce est disponible en cliquant sur l'image ou le lien ci-dessous :

La plateforme de RP Notified est un logiciel intégré, intelligent et facile à utiliser. L'écoute sociale et la surveillance des médias, une base de données de contacts médiatiques, la distribution de communiqués de presse GlobeNewswire, la publication des salles de rédaction et la mesure des RP sont accessibles sur une seule plateforme avec un même identifiant. Les données et analyses circulent facilement et en temps réel, fournissant une couche de données unifiée et une source de vérité unique pour aider les clients à mesurer leurs performances et leur retour sur investissement dans les réseaux sociaux et la couverture médiatique acquise.

Notified est le seul cloud de communications au monde pour les événements, les relations publiques et les relations avec les investisseurs à générer des informations et des résultats significatifs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.notified.com

À propos d'Intrado Corporation

Intrado Corporation est un partenaire technologique mondial, innovant et basé sur le cloud servant des clients du monde entier. Nos solutions connectent les personnes et les organisations au bon moment et de la bonne manière, rendant ces connexions critiques plus pertinentes, engageantes et exploitables, transformant les informations en idées.

Intrado réalise des ventes et/ou des activités aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Moyen-Orient, dans la région Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Amérique du Sud. Intrado est contrôlée par des filiales de certains fonds gérés par Apollo Global Management, Inc. (NYSE : APO). Pour tout complément d'information, veuillez composer le 1-800-841-9000 ou consulter le site www.intrado.com .

Contact