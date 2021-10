Notified presenterer Coverage Books på sin PR-plattform

English French German Norwegian Danish Finnish Swedish

ISLANDIA, N.Y., Oct. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intrado Corporation , en global leder innen teknologiaktiverte tjenester, kunngjorde i dag at coverage books blir en del av deres Notified® PR Cloud. Coverage books hjelper PR-arbeidere med å presentere sin mediedekning i redigerbare, merkevarebaserte digitale PR-rapporter. Siden de er fullstendig integrert i Notified PR-plattformen , eliminerer coverage books behovet for tidkrevende designarbeid og manuelle oppgaver i forbindelse med innhenting fra ulike kilder.



Notified PR-plattformen gir kommunikasjonsfagfolk en enklere og mer effektiv arbeidsflyt i det daglige arbeidet. Innhold og data fra tradisjonelle og sosiale medier flyter sømløst gjennom plattformen, drevet av Notifieds motor for sosial lytting og medieovervåking. Takket være den direkte integrasjonen av coverage books kan kunder lett fremheve dekning i lønnsomhetsmedier og overskriftstall. Presentasjonsklare rapporter gir ledergrupper, byråkunder og andre aktører en omfattende oversikt over mediedekning og merkevarers omdømme.

“Å presentere dekning i lønnsomhetsmedier og innhold i eide medier i en innbydende rapport har avgjørende betydning for PR-arbeidere. Det bidrar til synlighet og anerkjennelse av deres arbeid på høyeste nivå”, sier Ben Chodor, president i Notified. “Med coverage books' innlemmelse i Notified PR-plattformen gjør vi det lettere å lage tiltalende, funksjonelle dekningsrapporter som er presentasjonsklare med merkevarebasert design og integrerte data.”

Funksjonene i coverage books omfatter blant annet:

Enkelt og fullstendig redigerbart oppsett, som kan tilpasses selskapets farger og logoer

Innhold flyter dynamisk inn i coverage books basert på spesifiserte emneknagger

Alt innhold angir opphavsperson, rekkevidde og data knyttet til deling i sosiale medier

Lett å legge til, fjerne og sortere innhold, samt å legge til interne kommentarer i alle artikler

Optimalisert for skrivebords- og mobilvisning, og lett å dele



Pressemateriale som følger kunngjøringen, er tilgjengelig ved å klikke på bildet eller lenken nedenfor:

Notified PR-plattformen er integrert, intelligent og brukervennlig programvare. Sosial lytting og medieovervåkning, mediekontakt-database, pressemeldingsdistributøren GlobeNewswire, redaksjonspublisering og PR-målinger er tilgjengelig på én plattform med én enkelt innlogging. Sanntidsdata og analyser flyter sømløst og gir et enhetlig datalag og én informasjonskilde som hjelper kunder med å måle resultater og avkastning i sosiale medier og lønnsomhetsmedier.

Notified er verdens eneste kommunikasjonssky for arrangementer, PR og investorrelasjoner for å skape meningsfulle innsikter og utfall. For mer informasjon, se www.notified.com

Om Intrado Corporation

Intrado Corporation er en innovativ, skybasert, global teknologipartner for kunder over hele verden. Våre løsninger kobler mennesker og organisasjoner sammen til rett tid og på de riktige måtene, noe som gjør de driftskritiske forbindelsene mer relevante, engasjerende og handlingsrike. Slik gjør vi informasjon til kunnskap.

Intrado har salgsrepresentanter og/eller virksomhet i USA, Canada, Europa, Midtøsten, Asia-Stillehavet, Mellom-Amerika og Sør-Amerika. Intrado kontrolleres av selskaper knyttet til visse fond som forvaltes av Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO). For mer informasjon, ring 1-800-841-9000 eller gå til www.intrado.com .

