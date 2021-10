Converge Technology Solutions Corp. annonce la conclusion d’un placement privé sans intermédiaire de Portage CyberTech

English French

GATINEAU, Québec et TORONTO, 14 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. «Converge» ou la «Compagnie») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) est heureuse d’annoncer que Portage CyberTech Inc. («Portage CyberTech»), sa nouvelle entité logiciel en tant que service infonuagique (aussi connu sous le nom de SaaS) axée sur la cybersécurité, a conclu un placement privé sans intermédiaire. Dans le cadre du Placement Privé, Portage CyberTech a émis 43 750 000 actions ordinaires au prix de 0,80$ par action ordinaire pour un produit brut à Portage de 35 millions $ (le «Placement Privé»). Suite à la clôture du Placement Privé, Converge détient environ 53% des actions émises de Portage CyberTech, basé sur une évaluation de 75 M$ suite au Placement Privé.



Portage CyberTech est une nouvelle entité SaaS axée sur la cybersécurité qui combine 100% des unités d’exploitation Becker-Carroll et Vivvo de Converge. Portage CyberTech permet aux gouvernements et aux entreprises d’offrir des services numériques de manière sécuritaire à leurs citoyens ou clients et également de mieux protéger les identités et le partage de données privées. Les produits de Portage CyberTech permettent de déployer une offre de services numériques plus expansive, d’uniformiser le partage de données, de réduire les coûts et de simplifier l’expérience du client final avec un temps de service exceptionnellement rapide.

La création de Portage découle de la stratégie de Converge de dégager et d’accroître la valeur offerte aux actionnaires dans des marchés en forte croissance. Converge reconnaît que que les entreprises SaaS répondent à des impératifs économiques de recherche et développement et de marketing distincts, et Portage compte effectuer un événement de liquidité (incluant une inscription en bourse des actions de Portage CyberTech) pour tous les actionnaires tandis qu’elle intensifie ses actions pour répondre adéquatement aux nécessités de ce marché en pleine expansion. Une entente de partenariat interentreprises entre Converge et Portage CyberTech viendra appuyer les ententes avec nos clients internationaux dans un éventail de services d’hébergement, incluant le support 24-7. Ceci permettra à nos clients de bénéficier des stratégies hautement efficaces de Converge en matière de vente croisée et de mise en marché. Portage CyberTech entend utiliser les bénéfices nets du Placement Privé pour effectuer des acquisitions ou en vue d’atteindre certains objectifs corporatifs généraux. Don Cuthbertson a été désigné comme PDG de Portage CyberTech.

Shaun Maine et Don Cuthbertson, respectivement PDG et Directeur de la technologie de Converge ont souscrit à des actions communes pour Portage CyberTech selon les termes du Placement Privé. De telles transactions doivent être considérées comme «opérations entre apparentés» dans le cadre de l’Instrument multilatéral 61-101 - Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières de l’Autorité des marchés financiers ("MI 61-101"). De telles transactions ne sont pas soumises aux exigences en matière d’évaluation officielle et d’approbation des porteurs du règlement MI 61-101 en vertu des articles 5.5(a) et 5.7(a) du MI 61-101, respectivement.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques et Cloud compatibles avec les logiciels, axé sur la fourniture de solutions et de services à la pointe de l'industrie. Les organisations de services et de ventes régionales de Converge fournissent des analyses avancées, du cloud et des offres de cybersécurité à des clients dans divers secteurs. La société prend en charge ces solutions grâce à des offres de services gérés, d'infrastructure numérique et d'expertise en talents à travers tous les principaux fournisseurs informatiques du marché. Cette approche multi-facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : convergetp.com .

Pour tout complément d'information, veuillez contacter:

Converge Technology Solutions Corp.

E-mail : investors@convergetp.com

Téléphone : 416-360-1495

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient certains « renseignements prospectifs » et « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable à Converge et à ses activités. Tout énoncé impliquant des discussions relatives à des prévisions, des attentes, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (utilisant souvent, mais pas toujours, des expressions comme « s’attend à », « ne s’attend pas à », « est attendu », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », « fait le budget », « prévu », « prévoit », « estime », « croit » ou « a l’intention de » ou des variantes de ces mots et expressions, ou indiquant que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient », ou « pourront » se produire ou être atteints) ne sont pas des énoncés de faits historiques et peuvent être des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se fondent nécessairement sur différentes estimations et hypothèses qui, tout en étant considérées comme raisonnables par la direction, sont intrinsèquement subordonnées à d’importantes éventualités connues et inconnues et incertitudes, et à de nombreux facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux qui sont mentionnés de façon explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs incluent (sans s'y limiter) le déblocage de la valeur actionnariale, l'attente d'un événement de liquidité pour les actionnaires de Portage CyberTech, les avantages du partenariat entre Portage CyberTech et Converge, l'utilisation prévue du produit net du Placement privé, l'exécution de la stratégie de croissance de Portage CyberTech et enfin, l’échéancier des acquisition et leur réalisation. Sauf si la loi l’exige, Converge n’assume aucune obligation de les mettre à jour si ces convictions, opinions et estimations ou si d’autres circonstances changent. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Pour obtenir une description détaillée des risques et des incertitudes auxquels la Société ainsi que ses activités et ses affaires sont confrontées, les lecteurs sont invités à consulter la notice annuelle de la Société, disponible sur SEDAR sous le profil de la Société à www.sedar.com, et les états financiers consolidés de la Société pour les exercices clos les 31 décembre 2020 et 2019, ainsi que le rapport de gestion correspondant pour les facteurs de risque supplémentaires décrits à la rubrique « Risques et incertitudes ».