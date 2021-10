KOMMUNIKÉ FRÅN WESTPAY AB EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Westpay AB höll under torsdagen den 14 oktober 2021 extra bolagsstämma.



På stämman fattades följande huvudsakliga beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till bolagsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida ( Extra General Meetings – Westpay Investors ).

Sammanfattning av besluten:

Bolagsstämman beslutade godkänna styrelsens beslut av den 23 september 2021 att uppta ett konvertibelt lån om nominellt 7,5 miljoner kronor genom en emission av 1 923 077 konvertibler till på förhand vidtalade investerare. Genom emissionen kommer antalet aktier i bolaget, vid full konvertering, att öka med ytterligare

1 923 077.

1 923 077. Bolagsstämman beslutade att ändra punkt 8 i bolagsordningen genom att ta bort information avstämningsdag som en anpassning till lag. Därtill beslutade stämman dels om att införa en ny punkt i bolagsordningen angående insamling av fullmakter och poströstning samt om vissa icke-materiella ändringar hänförliga till formalia.

För ytterligare information kontakta:

Sten Karlsson, CEO Westpay AB

Mobil: +46 70-555 6065

E-post: sten.karlsson@westpay.se

Lars Levin, CFO Westpay AB

Mobil: +46 70-896 64 04

E-post: lars.levin@westpay.se

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB,

Tel: +46 8 121 576 90, e-post: certifiedadviser@redeye.se

