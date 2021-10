Magna annonce la résiliation d'un accord de fusion avec Veoneer

French German

Magna a renoncé à une période d'égalisation de quatre jours pour faire une contre-proposition

Veoneer s'apprête à payer des frais de résiliation

La décision de renoncer souligne l'approche disciplinée de Magna en matière d'évaluation

AURORA, Ontario, 14 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX : MG ; NYSE : MGA) a annoncé aujourd'hui que le Conseil d'administration de Veoneer, Inc. a déterminé que la proposition précédemment annoncée par Qualcomm Incorporated visant à acquérir Veoneer pour 37 dollars par action est une proposition supérieure aux termes de l'accord de fusion précédemment annoncé entre Magna et Veoneer, et que Magna a renoncé à la période d'égalisation de quatre jours pour formuler une contre-proposition. En conséquence, Veoneer a résilié son accord de fusion avec Magna et conclu un accord de fusion avec Qualcomm.

Dans le cadre de la résiliation de l'accord de fusion avec Magna, Veoneer paiera des frais de résiliation de 110 millions de dollars à Magna.

« La décision de renonciation de Magna souligne notre approche disciplinée de l'évaluation alors que nous poursuivons des acquisitions stratégiques et continuons d'agir dans le meilleur intérêt de nos actionnaires », a déclaré Swamy Kotagiri, PDG de Magna. « Nous restons confiants dans notre potentiel de création de valeur à long terme et dans la voie que nous suivons en tant que l'un des plus grands fournisseurs automobiles au monde et facilitateur clé pour répondre aux besoins futurs en matière de mobilité. »

