Tremblay-en-France, le 14 octobre 2021

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois de septembre 2021

Le trafic total du Groupe ADP1 est en hausse de + 8,7 millions de passagers sur le mois de septembre 2021 par rapport à septembre 2020, avec 18,0 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 56,9 % du niveau du trafic groupe du mois de septembre 20191.

En septembre 2021, pour Paris Aéroport seul, le trafic est en hausse de + 2,3 millions de passagers par rapport à septembre 2020, avec 4,7 millions de passagers accueillis. Il représente 50,1 % du trafic de Paris Aéroport du mois de septembre 2019. En septembre 2021, Paris-Charles de Gaulle a accueilli 2,9 millions de passagers (+ 1,5 million de passagers2) , soit 42,6 % du trafic de septembre 2019, et Paris-Orly 1,8 million de passagers (+ 0,8 million de passagers2), soit 69,8 % du trafic de septembre 2019.

À Paris-Charles de Gaulle, les terminaux 2A, 2B, 2D, 2E et 2F sont actuellement ouverts afin d'accueillir l'ensemble du trafic commercial de passagers. À Paris-Orly, tous les secteurs sont ouverts à l'exception des portes d'embarquement B d'Orly 1.

S'agissant des plates-formes du Groupe ADP à l'international, le terminal Hajj de Djeddah en Arabie Saoudite ainsi que l'aéroport de Nosy Be à Madagascar sont fermés. Toutes les autres plates-formes sont ouvertes aux vols commerciaux, des restrictions locales pouvant néanmoins s'appliquer, en particulier aux vols internationaux. Le Chili a rouvert ses frontières depuis le 1er octobre 2021 aux étrangers non-résidents selon certaines conditions sanitaires. A Maurice, les voyageurs respectant certaines conditions sanitaires sont exemptés de quarantaine depuis le 1er octobre 2021. L'Inde doit rouvrir progressivement ses frontières aux touristes étrangers à partir du 15 octobre 2021.

Pour Paris Aéroport et sur le mois de septembre 20212 :

Le trafic international (hors Europe, dont DROM-COM) est en hausse par rapport à 2020 (+ 0,9 million de passagers 2 ) , à 41,4 % du niveau de septembre 2019, du fait d'une croissance sur tous les faisceaux : Afrique (+ 354 637 passagers 2 ) , à 60,3 % du niveau de septembre 2019, Amérique du Nord (+ 307 327 passagers 2 ) , à 33,9 % du niveau de septembre 2019, Moyen-Orient (+ 122 763 passagers 2 ) , à 42,9 % du niveau de septembre 2019, Amérique Latine (+ 68 536 passagers 2 ) , à 36,4 % du niveau de septembre 2019, et Asie-Pacifique (+ 13 982 passagers 2 ) , à 10,0 % du niveau de septembre 2019 ;

) à 41,4 % du niveau de septembre 2019, du fait d'une croissance sur tous les faisceaux : Afrique (+ 354 637 passagers ) à 60,3 % du niveau de septembre 2019, Amérique du Nord (+ 307 327 passagers ) à 33,9 % du niveau de septembre 2019, Moyen-Orient (+ 122 763 passagers ) à 42,9 % du niveau de septembre 2019, Amérique Latine (+ 68 536 passagers ) à 36,4 % du niveau de septembre 2019, et Asie-Pacifique (+ 13 982 passagers ) à 10,0 % du niveau de septembre 2019 ; Le trafic Europe (hors France) est en hausse (+ 1,2 million de passagers 2 ) , à 52,1 % du niveau de septembre 2019 ;

) à 52,1 % du niveau de septembre 2019 ; Le trafic France métropolitaine est en hausse (+ 187 232 passagers 2 ) , à 67,8 % du niveau de septembre 2019 ;

) à 67,8 % du niveau de septembre 2019 ; Le trafic DROM-COM (inclus dans le faisceau international) est en hausse (+ 30 653 passagers 2 ) , à 69,1 % du niveau de septembre 2019 ;

) à 69,1 % du niveau de septembre 2019 ; Le nombre de passagers en correspondance est de 466 699 passagers, en hausse de + 222 710 passagers2, à 43,6 % du niveau de septembre 2019. Le taux de correspondance s'établit à 21,1 %, en baisse de - 0,7 point2.





Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP1 est en hausse de + 14,5 % par rapport à 2020, à 104,9 millions de passagers, soit 39,1 % du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019, tandis que le trafic à Paris Aéroport est en baisse de - 5,5 %, à 26,3 millions de passagers, soit 31,8 % du niveau de trafic sur la même période en 2019.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,4 % du capital3, est en hausse de + 3,1 millions de passagers sur le mois de septembre 20212, à 7,4 millions de passagers, soit 69,1 % du trafic de septembre 2019. Il est en hausse de + 67,1 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2020. Le trafic de TAV Airports intègre depuis le 1er mai 2021 le trafic de l'aéroport d'Almaty au Kazakhstan, suite à la signature d'un accord portant sur l'acquisition de sa société de gestion4.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de + 0,7 million de passagers sur le mois de septembre 20212, à 1,0 million passagers, soit 50,5 % du trafic de septembre 2019. Il est en baisse de - 13,6 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2020.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en hausse de + 0,5 million de passagers sur le mois de septembre 20212, à 0,6 million de passagers, soit 74,2 % du trafic de septembre 2019. Il est en hausse de + 80,4 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2020.

Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 49 % du capital5 depuis le mois de juillet 2020, est en hausse de + 2,0 millions de passagers sur le mois de septembre 20212, à 4,3 millions de passagers, soit 52,3 % du trafic de septembre 2019. Il est en hausse de + 5,1 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2020.



Passagers Sept. 2021 Var. 21/20

(en passagers) Jan. - Sept. 2021 Var. 21/20

(en %) 12 mois

glissants Var. 21/20

(en %) Paris-CDG 2 903 771 + 1 549 033 16 126 213 - 16,3 % 19 110 738 - 48,9 % Paris-Orly 1 829 951 + 781 192 10 185 369 + 19,0 % 12 422 590 - 21,3 % Total Paris Aéroport 4 733 722 + 2 330 225 26 311 582 - 5,5 % 31 533 328 - 40,7 % Santiago du Chili 983 218 + 744 727 5 945 764 - 13,6 % 7 588 933 - 40,6 % Amman 557 821 + 497 601 3 078 265 + 80,4 % 3 422 410 - 7,9 % New Delhi 3 220 472 + 1 543 911 23 363 041 + 11,5 % 30 914 414 - 21,9 % Hyderabad 1 024 993 + 382 796 7 639 738 + 14,5 % 10 504 030 - 16,7 % Cebu 90 396 + 49 591 757 102 - 70,8 % 904 394 - 84,3 % Total GMR Airports 4 335 861 + 1 976 298 31 759 881 + 5,1 % 42 322 838 - 27,0 % Antalya 3 817 111 + 1 564 674 16 250 519 + 129,7 % 18 948 679 + 40,8 % Almaty 531 300 + 150 431 4 424 772 + 76,2 % 5 530 363 + 33,1 % Ankara 758 748 + 358 518 5 000 182 + 22,5 % 5 975 636 - 17,4 % Izmir 862 995 + 291 633 5 446 214 + 28,2 % 6 657 131 - 5,9 % Bodrum 476 585 + 110 348 2 484 049 + 110,3 % 2 796 201 + 61,1 % Gazipaşa Alanya 88 085 + 49 086 447 430 + 130,0 % 527 355 + 40,0 % Médine 142 828 + 65 944 1 022 685 - 47,4 % 1 327 129 - 64,6 % Tunisie 72 282 + 25 544 391 479 + 42,6 % 452 068 - 31,7 % Géorgie 281 285 + 258 502 1 539 978 + 162,1 % 1 593 048 + 13,3 % Macédoine du Nord 145 234 + 85 831 994 237 + 57,2 % 1 144 532 - 9,0 % Zagreb(6) 191 092 + 125 129 877 780 + 11,8 % 1 017 282 - 36,2 % Total TAV Airports(7) 7 367 545 + 3 085 640 37 207 718 + 67,1 % 43 192 226 + 8,5 %







Mouvements d'avions Sept. 2021 Var. 21/20

(en mouvements) Jan. - Sept. 2021 Var. 21/20

(en %) 12 mois

glissants Var. 21/20

(en %) Paris-CDG 25 226 + 7 150 167 033 - 2,9 % 207 372 - 29,0 % Paris-Orly 12 969 + 3 749 79 044 + 22,6 % 97 605 - 14,5 % Total Paris Aéroport 38 195 + 10 899 246 077 + 4,1 % 304 977 - 24,9 % Santiago du Chili 7 743 + 5 191 50 412 + 5,0 % 65 098 - 25,8 % Amman 5 266 + 4 203 31 537 + 65,9 % 36 750 - 2,0 % New Delhi 24 792 + 9 428 192 749 + 23,9 % 255 189 - 6,9 % Hyderabad 9 579 + 2 157 75 679 + 16,2 % 103 205 - 9,6 % Cebu 973 + 428 8 959 - 63,5 % 10 942 - 78,8 % Total GMR Airports 35 344 + 12 013 277 387 + 13,1 % 369 336 - 16,0 % Antalya 20 517 + 8 785 94 979 + 120,6 % 114 078 + 43,2 % Almaty 5 037 + 916 41 396 + 33,4 % 53 536 + 13,8 % Ankara 6 150 + 2 670 39 570 + 29,3 % 48 736 - 5,1 % Izmir 6 072 + 1 595 37 588 + 24,3 % 47 845 - 0,3 % Bodrum 3 361 + 991 16 889 + 112,6 % 19 499 + 69,1 % Gazipaşa Alanya 671 + 356 3 516 + 119,8 % 4 202 + 47,1 % Médine 1 593 + 819 12 937 - 14,4 % 16 280 - 41,9 % Tunisie 561 + 71 3 541 + 29,6 % 4 275 - 21,1 % Géorgie 3 030 + 2 186 19 280 + 96,9 % 21 552 + 19,2 % Macédoine du Nord 1 731 + 864 11 203 + 60,8 % 13 264 + 11,7 % Zagreb(6) 3 401 + 1 406 20 076 + 19,6 % 24 796 - 9,9 % Total TAV Airports(7) 52 124 + 20 659 285 044 + 57,0 % 339 992 + 12,9 %







Répartition géographique

Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Sept. 2021

Var. 21/20

(en passagers) Part dans

trafic total Jan. - Sept. 2021

Var. 21/20

(en %) Part dans trafic total France métropolitaine + 187 232 19,6 % + 4,7 % 21,7 % Europe + 1 245 095 47,7 % - 4,9 % 41,6 % Autre International



dont + 897 898 32,7 % - 11,2 % 36,7 % Afrique + 354 637 13,0 % + 12,0 % 14,0 % Amérique du Nord + 307 327 8,2 % - 12,7 % 7,0 % Amérique Latine + 68 536 1,9 % - 32,2 % 2,2 % Moyen-Orient + 122 763 4,0 % - 15,6 % 4,4 % Asie-Pacifique + 13 982 1,3 % - 67,4 % 1,6 % DROM-COM + 30 653 4,4 % + 0,7 % 7,5 % Total Paris Aéroport + 2 330 225 100,0 % - 5,5 % 100,0 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Sept. 2021 Var. 21/20 Jan. - Sept. 2021 Var. 21/20 Passagers en correspondance(1) 466 699 + 91,3 % 2 958 587 - 7,3 % Taux de correspondance 21,1 % - 0,7 pt 22,8 % - 0,6 pt Taux de remplissage 74,5 % + 17,5 pts 67,2 % - 4,9 pts

(1) Passagers au départ

Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2020, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 33,1 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 1,8 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 96,3 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2020, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 137 millions d'euros et le résultat net part du Groupe à – 1 169 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628. groupeadp.fr

1 Trafic du groupe @100%. Le trafic du groupe @100% intègre le trafic des aéroports de Delhi International Airport Limited (DIAL), Hyderabad International Airport Limited (GHIAL) et Mactan-Cebu International Airport à compter du 1er janvier 2019. Il intègre également le trafic d'Almaty International Airport à compter du 1er mai 2019, 2020 et 2021. Hors intégration d'Almaty, le trafic groupe serait de 17,5 millions de passagers en septembre 2021, en hausse de + 8,5 millions de passagers, et de 102,1 millions de passagers depuis le début de l'année, en hausse de + 11,8 millions de passagers.

2 Par rapport au mois de septembre 2020.

3 Suite à la mise en œuvre du programme de rachat d'actions de TAV Airports, le Groupe ADP détient 46,38 % du Groupe TAV Airports depuis le 30 août 2020 (contre 46,12 % précédemment).

4 Sur l'acquisition de la société de gestion de l'aéroport d'Almaty, voir page 13 du communiqué des résultats semestriels 2021, publié le 28 juillet 2021.

5 Voir les communiqués de presse des 20 et 26 février 2020, et du 7 juillet 2020 sur la prise de participation dans la société GMR Airports.

6 Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

7 Le trafic total et les mouvements d'avions de TAV Airports intègrent les données de l'aéroport d'Almaty depuis mai 2021.

