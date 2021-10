Hausse du Chiffre d'Affaires cumulé à fin Septembre 2021

English French

Chiffre d’affaires à fin septembre 2021 (9 mois) : + 27%

Poursuite de la croissance sur le 3ème trimestre

En milliers d’euros 2021* 2020 Variation



en % CA 1er trimestre 864 1 039 - 17% CA 2e trimestre 1 021 404 + 153% CA 3e trimestre 1 060 868 + 22% CA 9 mois 2 945 2 312 + 27% CA proforma 9 mois** 3 200 2 312 38%

*Chiffres non-audités incluant le CA de la société Distimp depuis sa date d’acquisition soit du 26 juin 2021 au 30 sept 2021 pour 177 k€.

** Le chiffre d’affaires proforma non audité comprend le CA de la société Distimp dès le 1er janvier 2021.

Après un 2ème trimestre dynamique, Spineway consolide sa croissance sur le 3ème trimestre avec un chiffre d’affaires de 1,1 M€, en amélioration de 22% par rapport au T3 2020, portant l’activité à 9 mois à 2,9 M€ (+ 27%). Le Groupe voit ainsi son activité commerciale progresser sur l’ensemble de ses zones d’implantation, hors USA. De plus, le mix de ventes plus favorable et orienté vers les implants ainsi que sur des gammes à plus forte valeur ajoutée devrait contribuer à l’amélioration des marges du Groupe.

L’Amérique Latine demeure la 1ère zone contributrice du Groupe (48% du CA Groupe) et voit son chiffre d’affaires à fin septembre se porter à 1,4 M€ soit une croissance de + 39% par rapport à la même période l’an passé.

Les ventes en Europe s’établissent à 0,6 M€ et progressent de + 19% portées par l’intégration de la société Distimp en juin 2021.

L’Asie (21% du CA Groupe) progresse de 22% à fin septembre avec un chiffre d’affaires de 0,6 M€.

A ce jour, la trésorerie de Spineway s’élève à 15 M€1 confortant la capacité d’investissement du Groupe pour poursuivre son plan stratégique visant à constituer un acteur européen spécialiste dans le rachis. Spineway reste attentif à toute opportunité de croissance externe pouvant offrir des synergies créatrices de valeur au travers d’un renforcement de ses positions ou d’une diversification de ses gammes d’implants.

Fort d’une trésorerie solide et d’une activité bien orientée par rapport à 2020, malgré une situation de pandémie toujours pesante dans certaines zones du monde, Spineway poursuit sa réorganisation et la structuration de ses équipes pour accompagner le déploiement de son plan stratégique.

Prochain RDV : Conférence Spineway fin novembre-début décembre

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).

ISIN : FR0011398874 - ALSPW

1 Suite au dernier tirage d’une ligne d’OCABSA de 1,7 M€ en date du 11/10/21 dans le cadre du contrat de financement signé avec Negma le 18 octobre 2019. L’ensemble des éléments relatifs à ce financement ainsi que le détail des conversions afférentes sont disponibles sur le site.

