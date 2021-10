Plug Power dévoile le premier Renault Master Van à l'hydrogène HYVIA lors du Plug Power Symposium

LATHAM, New York et BOULOGNE-BILLANCOURT, France, 14 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plug Power Inc. (NASDAQ : PLUG), un fournisseur de premier plan de solutions d'hydrogène clés en main pour l'économie mondiale de l'hydrogène vert, dévoilera aujourd'hui le « prototype Renault Master Van H2-TECH » à l'hydrogène HYVIA à l'occasion du Plug Power Symposium 2021 ; c'est la première fois que le nouveau van alimenté par pile à hydrogène sera présenté en Amérique du Nord.



« Le Renault Master Van change vraiment la donne et servira un large éventail d'industries dans l'ensemble de notre écosystème qui ont besoin de solutions de mobilité à hydrogène puissantes, propres et efficaces », a déclaré Andy Marsh, PDG de Plug Power. « Alimentés par notre technologie de piles à hydrogène, ces véhicules utilitaires spacieux ne produisent pas d'émissions et possèdent une portée de plus de 480 kilomètres. Nous sommes ravis de travailler avec le groupe Renault et HYVIA pour transformer les industries du monde entier avec la puissance et la promesse de l'hydrogène vert. »

Le Renault Master Van à zéro émission est équipé d'un moteur à pile à combustible de 30 kW, basé sur la plateforme technologique ProGen de Plug Power. Avec plus de 12 m3 de volume de chargement, les nouveaux vans commerciaux devraient être disponibles en 2022, avoir une portée de plus de 480 kilomètres et pourront être ravitaillés en seulement quelques minutes, ce qui les rend idéaux pour tout secteur ayant besoin de véhicules utilitaires légers qui transportent des marchandises et des colis.

« Je suis fier de rejoindre Andy et son équipe chez Plug Power pour dévoiler nos premiers prototypes à l'hydrogène du Renault Master Van », a déclaré David Holderbach, président d'HYVIA. « Ces puissants véhicules utilitaires sont conçus sur mesure pour les clients de l'ensemble de l'écosystème qui souhaitent atteindre les objectifs de durabilité, ou veulent des flottes à hydrogène qui puissent aller plus loin que les moteurs conventionnels et être ravitaillées en quelques minutes, et tout cela sans émissions de CO2. »

Le véhicule dévoilé aujourd'hui n'est qu'une composante de l'écosystème complet d'HYVIA, qui comprend la production d'hydrogène vert (électrolyseurs) et sa distribution (stations de ravitaillement en hydrogène), ainsi qu'une gamme de véhicules utilitaires légers alimentés par piles à combustible (vans, camionnettes, fourgons et minibus), en complément des véhicules électriques à batterie.

Les prototypes supplémentaires que Plug Power, Renault et HYVIA devraient dévoiler comprennent :

Master Chassis Cab H2-TECH : un grand van avec encore plus d'espace de chargement (19 m 3 ) et une portée de 250 km

) et une portée de 250 km Master Citybus H2-TECH : un minibus urbain pouvant transporter jusqu'à 15 passagers, idéal pour les entreprises, les municipalités et les services publics locaux, avec une portée de 300 km.

Pour en savoir plus sur Plug Power et son travail avec HYVIA et le groupe Renault, connectez-vous au Plug Symposium dès aujourd'hui. Inscrivez-vous sur plugsymposium.com .

À propos de Plug Power

Plug Power bâtit l'économie de l'hydrogène en tant que fournisseur leader de solutions de pile à hydrogène complètes et clés en main. La technologie innovante mise au point par la société alimente les moteurs électriques avec des piles à combustible à base d'hydrogène. Elle s'inscrit dans le contexte d'un changement de paradigme continu au sein des secteurs de l'électricité, de l'énergie et du transport, dont l'objectif est de résoudre les problématiques de changement climatique et de sécurité énergétique, tout en atteignant les objectifs de développement durable. Plug Power est à l'origine du premier marché commercialement viable pour la technologie des piles à hydrogène. Dans cette optique, la société a déployé plus de 50 000 systèmes de piles à combustible pour les besoins de la mobilité électronique, soit davantage que n'importe quelle autre organisation au monde. Elle est également devenue le plus grand acheteur d'hydrogène liquide en construisant et exploitant une autoroute à hydrogène en Amérique du Nord. Plug Power offre une proposition de valeur significative aux clients finaux, dont d'importants avantages environnementaux, des gains d'efficacité, un ravitaillement rapide et des coûts d'exploitation réduits. La solution verticalement intégrée GenKey de Plug Power relie tous les éléments essentiels pour électrifier, alimenter et fournir des services à des clients tels qu'Amazon, BMW, Southern Company, Carrefour et Walmart. La société tire désormais parti de son savoir-faire, de son architecture de produits modulaires et de ses clients fondateurs afin de se développer rapidement sur d'autres marchés clés tels que les véhicules routiers à émission nulle, la robotique et les centres de données. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.plugpower.com .

À propos d'HYVIA

« HY » pour hydrogène, « VIA » pour route : HYVIA ouvre une nouvelle voie pour une mobilité sans carbone, avec des solutions de mobilité à l'hydrogène. Créée en juin 2021, HYVIA est une coentreprise détenue à parts égales par le groupe Renault, un acteur dominant de l'industrie automobile, et Plug Power, un leader mondial des solutions clés en main pour les piles à hydrogène et combustible. Basée en France, HYVIA propose un écosystème complet et unique qui comprend des véhicules utilitaires légers avec des piles à combustible, des stations de ravitaillement en hydrogène, la fourniture d'hydrogène sans carbone, des services de financement et l'entretien de flottes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hyvia.eu

À propos du groupe Renault

Le groupe Renault est à l'avant-garde d'une mobilité qui se réinvente. Renforcé par son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et son expertise unique en électrification, le groupe Renault comprend 5 marques complémentaires, Renault, Dacia, LADA, Alpine et Mobilize, offrant des solutions de mobilité durables et innovantes à ses clients. Établi dans plus de 130 pays, le groupe a vendu 2,9 millions d'automobiles en 2020. Il emploie plus de 170 000 personnes qui incarnent son objectif chaque jour, de sorte que la mobilité rapproche les gens. Prêt à relever les défis à la fois sur la route et en compétition, le groupe Renault s'est engagé dans une transformation ambitieuse qui générera de la valeur. Cela se concentre sur le développement de nouvelles technologies et de nouveaux services, et sur une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitifs, équilibrés et électrifiés. Conformément aux défis environnementaux, l'ambition du groupe est d'atteindre la neutralité carbone en Europe d'ici 2040. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.renaultgroup.com .

Déclaration libératoire de Plug Power

Cette communication contient des « énoncés prospectifs » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 qui impliquent des risques et incertitudes significatifs concernant Plug Power Inc. (« PLUG »), y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant le lancement commercial prévu en 2022 et les prototypes de véhicules supplémentaires attendus. Ces déclarations sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence substantielle entre les performances ou résultats réels et ceux exprimés dans ces déclarations. Pour une description plus détaillée des risques et incertitudes qui pourraient entraîner un écart entre les résultats réels et ceux exprimés dans les présents énoncés prospectifs, ainsi que sur les risques liés à l'activité de PLUG en général, veuillez vous reporter aux documents publics déposés par PLUG auprès de la Securities and Exchange Commission, dont la section « Risk Factors » (Facteurs de risque) du rapport annuel de PLUG déposé sur formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre 2020, ainsi que les rapports trimestriels déposés sur formulaire 10-Q pour les trimestres clos les 31 mars 2021 et 30 juin 2021. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations de nature prospective. Les déclarations prospectives sont exprimées à la date du présent document et PLUG décline toute obligation de les mettre à jour à la suite de nouvelles informations.

