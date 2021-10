Siemens Canada célèbre 50 ans d’excellence en fabrication à l’usine de Drummondville, au Québec

English French

DRUMMONDVILLE, Quebec, 14 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Siemens Canada a célébré le 50e anniversaire de son usine de fabrication de Drummondville en revenant sur les étapes clés et les réalisations de l’usine, ainsi qu’en jetant un œil sur l’avenir de la fabrication et les investissements continus. Des représentants de gouvernement et des médias ainsi que notre invité spécial, le maire de Drummondville Alain Carrier, se sont joints aujourd’hui aux employés, aux cadres et aux clients de Siemens pour participer à un événement hybride (en personne et virtuel) avec distanciation sociale à l’usine.



L’usine Siemens de Drummondville a ouvert ses portes en 1971, et fournit depuis des produits électriques de haute qualité, fiables et sécuritaires. Au cours des 50 dernières années, l’usine s’est agrandie et adaptée en réponse aux conditions changeantes du marché. Cet établissement de Drummondville a connu des périodes difficiles, telles que des ralentissements économiques, des changements politiques et, plus récemment, une pandémie. Mais l’usine a aussi célébré de nombreuses réussites, notamment le fait d’avoir été reconnue comme l’une des usines les plus performantes de Siemens dans 190 pays.

« En 2021, à une époque comme aucune autre, je suis fier de célébrer le 50e anniversaire de l’usine Siemens de Drummondville, a affirmé Faisal Kazi, président-directeur général de Siemens Canada. L’usine est un exemple en matière de fabrication moderne, et ce, en grande partie grâce à une main-d’œuvre hautement qualifiée, à une efficacité opérationnelle primée et à une technologie de pointe à l’interne. »

Siemens Canada s’attend à ce que l’établissement de Drummondville continue à contribuer de manière importante au marché intérieur, particulièrement dans un contexte où le marché passe à l’industrie 4.0. Qu’il s’agisse de soutenir des entrants mondiaux opérant à l’intérieur du Canada ou d’aider les acteurs locaux à réussir, l’établissement de Drummondville continuera d’offrir des produits fabriqués au Canada. En 2021, l’usine mettra en œuvre le premier module du Siemens PLM Software, un développement qui améliorera considérablement la planification de l’approvisionnement et de la production. Elle tirera également avantage de l’automatisation et de la robotique en installant des robots collaboratifs, ce qui aura pour effet d’accroître la sécurité et la qualité ainsi que d’améliorer la constance de la production et la capacité de l’usine.

«La ville de Drummondville et la Société de développement économique de Drummondville tiennent à féliciter Siemens pour son 50e anniversaire et lui souhaitent beaucoup de succès pour les nombreuses années à venir!» a déclaré Alain Carrier, maire de Drummondville et président de la Société de développement économique de Drummondville.

Pour souligner le 50e anniversaire, les employés et leurs familles se sont réunis dans le cadre d’un événement en plein air le samedi 25 septembre 2021, et un livre commémoratif a été créé. Voir le livre ICI.

