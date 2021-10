La Petite Bretonne et La Corporation des Produits de l’Érable lauréats des Prix Alizés 2021

English French

SAINTE-JULIE, 14 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada (Groupe Export) annonce aujourd’hui les deux lauréats de la troisième édition des Prix Alizés. Présentés par FAC, les Prix Alizés visent à célébrer les réussites des entreprises agroalimentaires canadiennes qui se démarquent sur les marchés internationaux grâce à l’excellence des stratégies d’exportation qu’elles mettent en place. La Petite Bretonne Distribution Inc. et La Corporation des Produits de l’Érable ont reçu l’Alizé de l’année dans leur catégorie respective. Les lauréats ont été récompensés à l’occasion d’un dévoilement virtuel diffusé sur le site officiel des Prix Alizés.

« Pour nous au Groupe Export, il était plus important que jamais de souligner les efforts, la persévérance et la réactivité des entreprises puisqu’elles ont dû grandement adapter leurs façons de faire en période de pandémie. L’innovation et les stratégies mises en place par les entrepreneurs canadiens ont permis aux exportations bioalimentaires québécoises et canadiennes de continuer de croître pendant ce qui fut possiblement l’année la plus exigeante pour les exportateurs depuis la création du prix il y a plus de 12 ans », souligne Martin Lavoie, président-directeur général chez Groupe Export.

La Petite Bretonne Distribution Inc.

Dans la catégorie Petite et Moyenne Entreprise, récompensant une entreprise dont le chiffre d’affaires se situe à moins de 50 millions de dollars, l’Alizé a été décerné à La Petite Bretonne Distribution Inc., reconnue pour sa production de spécialités viennoises tels les Micro Croissants®, produit phare de la compagnie, les madeleines, les chocolatines, les biscuits ainsi que d’autres produits de pâtisserie connexes.

Avec ses deux usines de production au Québec, elle commercialise des produits sous sa propre marque, ainsi que sous des marques privées, dans les épiceries du Canada, des États-Unis, du Mexique, des Caraïbes et du Chili. Les exportations sont très importantes pour l'entreprise et lui permettent de bonifier ses processus automatisés de fabrication et de créer des emplois de qualité. Le jury a été particulièrement impressionné par la solidité temporelle de l’entreprise, sa vision claire et sa proactivité ainsi que les actions créatives de marchandisage qu’elle met en place dans ses activités de développement de marchés.

La Corporation des Produits de l’Érable

Pour la catégorie Grande Entreprise, s’adressant aux compagnies dont le chiffre d’affaires s’élève à plus de 50 millions de dollars, l’Alizé a été remis à la Corporation des Produits de l’Érable. Issue du regroupement de quatre entreprises familiales du domaine de l’érable, la Corporation est aujourd’hui l’un des plus importants fournisseurs de sirop d’érable au monde et détient environ 25 % du marché mondial du sirop d’érable.

Ses quatre sites de production modernes sont adaptés pour transformer d’importants volumes de sirop d’érable respectant les normes de qualité les plus élevées. Le développement de nouveaux produits et la protection de l’environnement constituent des engagements auxquels tient fortement la Corporation. Forte de sa vaste expérience dans le domaine de l’exportation, elle distribue ses produits dans 52 pays. Elle a capté l’attention du jury par son approche structurée et stratégique de croissance internationale, ses démarches de diversification, son esprit d’innovation et sa volonté de construire une marque moderne dans un secteur traditionnel.

Les Prix Alizés sont octroyés par un jury d’experts reconnus dans le domaine de l’exportation agroalimentaire que le Groupe Export tient à remercier chaleureusement : M. Louis Turcotte, agr., directeur supérieur, financement corporatif et commercial chez FAC et président du jury, M. Eric Waterman, vice-président, Agroalimentaire chez Inno-centre, Mme Marie-Claude Massicotte, directrice adjointe chez Agriculture et Agroalimentaire Canada et M. Martin Lemire, Dt.P., M.A., vice-président chez EDIKOM et L’actualité ALIMENTAIRE.

« Le jury tient à souligner le travail exceptionnel de l’ensemble des entreprises et la qualité des dossiers de candidatures déposés. Bien que certaines entreprises se soient distinguées de façon particulière, le jury a été grandement impressionné par la résilience et l’esprit d’innovation des entreprises dans le cadre d’une année toute particulière », précise Louis Turcotte, directeur supérieur, financement corporatif et commercial chez FAC et président du jury des Prix Alizés.

Cette remise de prix a été rendue possible grâce à la participation de nombreux partenaires : FAC, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Inno-centre, Sophie Côté Assurance-Crédit Inc., L’actualité ALIMENTAIRE, Agro Québec et Comexposium - SIAL Canada.

À propos du Groupe Export

Accélérateur de croissance à l’international, le Groupe Export est la plus importante association d’exportateurs de produits agroalimentaires au Canada. Créée en 1990, l’Association a, au fil des ans, développé plusieurs services et initié des centaines d’activités pour faciliter l’accès des marchés hors Québec et internationaux aux exportateurs agroalimentaires du Québec. Lien privilégié entre les exportateurs et les marchés, trait d’union essentiel entre le secteur public et l’industrie, l’Association travaille quotidiennement à accroître la présence des produits du Québec partout dans le monde.

