Le Mystique Casa Perla by Royalton ouvre à Varadero, Cuba

MONTREAL, 14 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts est ravi d’annoncer l’ouverture officielle du Mystique Casa Perla by Royalton, la nouvelle addition à la marque Mystique by Royalton, le 15 novembre 2021. Cette magnifique propriété sur la plage de Varadero rejoindra l’impressionnante gamme de Blue Diamond Resorts, qui compte 45 hôtels dans 10 pays à travers les Caraïbes.



Niché sur une plage immaculée au sable blanc près du centre-ville de Varadero, l’hôtel-boutique Mystique Casa Perla by Royalton pour adultes de 16 ans et plus combine l’architecture intemporelle de Cuba des années 1950 à l’une des plus belles plages au monde. Il met en vedette dix chambres spacieuses et luxueuses dans un même bâtiment, chacune offrant une conception unique respirant l’élégance, un décor cubain contemporain, un emplacement isolé ainsi que des vues époustouflantes sur la mer des Caraïbes et les jardins environnants. De très grands lits et des lits doubles, un climatiseur, un coffret de sûreté, des ports USB et un minibar complet (sur demande) sont offerts afin de maximiser le confort dans les chambres.

Les voyageurs peuvent passer leur temps à profiter de la plage privée, du sauna, des salles d’entraînement et des commodités sur mesure, y compris un service de majordome personnalisé, des lits balinais au bord de la piscine et bien plus encore. Alors que les repas sont servis à la piscine et au coin salon sur la plage, le restaurant Fresco Artful Cuisine offre une expérience gastronomique unique sur une terrasse à ciel ouvert, permettant aux vacanciers de participer à la création culinaire.

Les propriétés Mystique by Royalton sont de somptueux hôtels-boutiques contemporains et luxueux situés dans certaines des destinations les plus populaires au monde. Ils sont parfaits pour les voyageurs désirant explorer un paradis naturel. Avec sa culture unique et colorée ainsi que ses vues panoramiques de tous les angles, le Mystique Casa Perla by Royalton est le choix parfait pour une clientèle sophistiquée qui cherche à découvrir le meilleur de Varadero lors d’une escapade tout sauf ordinaire.

À propos de Blue Diamond Resorts

Depuis son ouverture en 2011, Blue Diamond Resorts a su créer un portefeuille impressionnant à travers dix pays, lequel compte 47 propriétés, dotées de plus de 15 500 chambres. Utilisant une approche proactive aux besoins différents de chaque marché, cette entreprise de gestion hôtelière répond à une variété de budgets et de champs d’intérêt, des escapades élégantes pour adultes aux vacances familiales amusantes. Le concept primé All-In LuxuryMC des propriétés Royalton Luxury Resorts offre des services uniques comme la connectivité All-In ConnectivityMC, la diffusion garantie d’événements sportifs Sports GuaranteeMC et des éléments de bien-être dans les suites. Royalton Luxury Resorts propose aussi des propriétés réservées aux adultes. Celles-ci incluent la gamme Hideaway at Royalton, qui offre des restaurants exclusifs et des commodités haut de gamme, ainsi que les élégants hôtels Royalton CHIC, situés sur les plus belles plages des Caraïbes. Du côté de la Jamaïque, le Grand Lido Negril propose aux vacanciers de 21 ans et plus de luxueuses vacances au naturel, et ce, sur une plage privée pour assurer l’intimité de ses clients. Les hôtels Memories Resorts & Spa offrent une expérience conçue pour plaire à toute la famille, grâce à ses miniclubs populaires proposant des rencontres avec Toupie et Binou™. Par ailleurs les propriétés Starfish Resorts offrent une incroyable valeur aux voyageurs dans des destinations adorées. La marque Planet Hollywood Hotels and Resorts, quant à elle, permet aux vacanciers de séjourner comme des vedettes grâce au concept Vacation Like A Star™ avec ses expériences

interactives et ses articles commémoratifs du cinéma populaire, de la musique et des sports. Puis, Mystique Resorts by Royalton, une gamme d’hôtels de style boutique, propose des vacances personnalisées dans de spectaculaires destinations offrant des aventures inoubliables.

Pour en savoir plus la marque Blue Diamond Resorts, veuillez consulter http://www.bluediamondresorts.com/fr/.

À propos de Mystique by Royalton

Mystique by Royalton est une gamme d’hôtels de style boutique offrant des expériences personnalisées dans des cadres particulièrement magnifiques. Modernes, luxueuses et somptueuses, les propriétés Mystique by Royalton sont situées depuis longtemps dans certaines des destinations les plus colorées au monde afin d’attirer les voyageurs amateurs de luxe qui désirent explorer leurs alentours. Le Mystique Holbox by Royalton et le Mystique St. Lucia by Royalton, deux hôtels splendides sur l’île Isla Holbox au Mexique et dans la magnifique Rodney Bay de Sainte-Lucie, sont parfaits pour les familles et les couples grâce à leurs commodités haut de gamme, leurs services inégalés et leurs cadres uniques sur la plage. Le Mystique Casa Perla by Royalton, le tout dernier hôtel pour adultes de la gamme, est le choix idéal pour les adultes distingués qui recherchent des expériences de vacances tout sauf ordinaires.

Pour en savoir davantage sur Mystique by Royalton, visitez www.mystiqueresorts.com/fr/.

