NORDIC SHIPHOLDING A/S

Selskabsmeddelelse: 14/2021





Ændringer i bestyrelsen.

Som følge af Koncernen nu bevæger sig ind i en ny fase med afvikling af dets aktiviteter, vil bestyrelsesformand Knud Pontoppidan udtræde af bestyrelsen med virkning fra den 14. oktober 2021. Jens V. Mathiasen, et andet uafhængigt bestyrelsesmedlem vil ligeledes udtræde af bestyrelsen samme dag. Bestyrelsen ønsker at takke Hr. Pontoppidan og Hr. Mathiasen for deres værdifulde bidrag og vejledning af Koncernen.

Hr. Esben Søfren Poulsson, et uafhængigt bestyrelsesmedlem i selskabet bliver ny formand for Nordic Shipholding A/S med virkning fra den 14. oktober 2021. Hr. Jon Robert Lewis, et ikke-uafhængigt bestyrelsesmedlem, fortsætter som næstformand. Da der ikke indtræder nye bestyrelsesmedlemmer, består den øvrige bestyrelse af Hr. Kanak Kapur, et ikke-uafhængigt bestyrelsesmedlem og Hr. Philip Clausius, Koncernens Chief Executive Officer.





Esben Søfren Poulsson, Nordic Shipholding A/S: +45 3929 1000