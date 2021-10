Mystique Casa Perla by Royalton debutará en el centro de Varadero, Cuba

English Spanish

TORONTO, Oct. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts se complace en anunciar oficialmente la apertura de Mystique Casa Perla by Royalton el 15 de noviembre de 2021, la más reciente inclusión a la marca Mystique by Royalton. Esta propiedad frente a la playa de Varadero se une a la impresionante cartera de Blue Diamond Resorts, la cual cuenta con 45 hoteles en 10 países del Caribe.



Ubicado frente a una cristalina playa de arena blanca y cristalina cerca del corazón de Varadero, Mystique Casa Perla by Royalton este hotel boutique sólo para adultos a partir de los 16 años combina la atemporal arquitectura de la Cuba de los años 1940 con una de las playas más emblemáticas del mundo. Cada una de las 10 espaciosas habitaciones de lujo localizadas en el edificio irradia elegancia, ofreciendo un diseño único con decoración cubana contemporánea, una ubicación íntima e impresionantes vistas al Mar Caribe y a los jardines circundantes. Para garantizar la máxima comodidad, se tienen habitaciones disponibles en camas dobles y King, aire acondicionado, caja fuerte en la habitación, cargadores USB y mini bar en la habitación lleno bajo pedido.

Durante su estancia en el hotel, los viajeros podrán disfrutar de la playa privada, el restaurante con terraza al aire libre y las instalaciones de sauna y gimnasio, así como de lujosos servicios hechos a la medida, como el servicio de mayordomo personalizado, camas balinesas y mucho más. La oferta gastronómica se da en las áreas de piscinas y el lounge en la playa con el restaurante Fresco Artful Cuisine en una terraza al aire libre que ofrece una experiencia única, haciendo que los comensales se vean envueltos con esta creación culinaria.

Las propiedades boutique de Mystique by Royalton son modernas y lujosas, arraigadas en los lugares más emocionantes del mundo, siendo atractivas para los viajeros de lujo que buscan explorar un paraíso natural. Con su singularidad y vibrante cultura, ofreciendo hermosas vistas desde cualquier ángulo, el nuevo Mystique Casa Perla by Royalton es la elección perfecta para el huésped exigente que busca experimentar lo mejor que Varadero tiene para ofrecer a través de una escapada fuera de lo común.

Para asegurar el bienestar tanto de huéspedes como de empleados y mantener la confianza de los huéspedes cuando viajan a las propiedades de Blue Diamond Resorts, se implementaron avanzados protocolos de salud y seguridad a través del programa Vacaciones con Seguridad Garantizada. Con nueve pilares de protección que incluyen nuevas pautas de distanciamiento social, mayor capacitación del personal, un enfoque de limpieza de 360 grados, entre otras medidas, el personal de Mystique Casa Perla by Royalton está listo para abrir sus puertas y dar la bienvenida a los huéspedes para que vivan una experiencia vacacional inigualable en el paraíso.

Para más información o para reservar sus vacaciones con todo incluido, visite www.mystiqueresorts.com/es/ o llame al 1-855-744-8371, o póngase en contacto con su agente de viajes.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Desde su creación en 2011, Blue Diamond Resorts ha conservado una cartera impresionante que abarca 45 propiedades, que superan las 15.000 habitaciones en diez países. Adoptando un enfoque proactivo para diferenciar las marcas en función de las demandas de cada mercado, la dirección empresarial de estos complejos se adapta a una variedad de presupuestos e intereses, desde escapadas elegantes solo para adultos hasta vacaciones familiares llenas de diversión. Royalton Luxury Resorts ofrece comodidades exclusivas que incluyen All-In Connectivity™, el moderno Sports Event Guarantee™ y elementos de bienestar en la suite. Las marcas derivadas solo para adultos de Royalton Luxury Resorts incluyen Hideaway at Royalton, una experiencia solo para adultos con cenas exclusivas y alojamiento preferencial, además de elegantes diseños, está Royalton CHIC, ubicado en el mejor lugar frente a la playa del Caribe. En Jamaica Grand Lido Negril ofrece a los mayores de 21 años unas vacaciones naturistas exclusivas y lujosas junto a una costa apartada para la máxima privacidad. Memories Resorts & Spa ofrece unas vacaciones diseñadas para impresionar a toda la familia, con un popular club infantil con personajes temáticos famosos, Toopy & Binoo™, mientras Starfish Resorts proporciona un valor increíble para los clientes en una conveniente ubicación. Planet Hollywood Hotels and Resorts invita a los huéspedes a vivir la experiencia Vacation Like A Star™ atractiva e interactiva, además cuenta con artículos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos. Mystique by Royalton, una colección de resorts estilo boutique, ofrece vacaciones personalizadas en lugareños sorprendentemente hermosos llenos de aventuras interminables.

Para obtener más información sobre Blue Diamond Resorts, visite http://www.bluediamondresorts.com/es/.

Acerca de Mystique by Royalton

Mystique by Royalton es una colección de resorts de estilo boutique que ofrece experiencias personalizadas en lugares sorprendentemente hermosos. Contemporáneos, lujosos y exquisitos, los resorts de Mystique by Royalton están ubicados y vinculados conceptualmente con algunos de los destinos más emocionantes del mundo; además, están creados para atraer a viajeros de lujo en busca de aventura en un paraíso natural. Con dos impresionantes resorts ubicados en la Isla Holbox de México y en la hermosa bahía de Rodney Bay de Santa Lucía, Mystique Holbox by Royalton y Mystique St. Lucia by Royalton son ideales tanto para familias como para parejas, gracias a sus amenidades exclusivas, un servicio inigualable y sus entornos únicos frente al mar.

Para saber más sobre Mystique by Royalton, visite www.mystiqueresorts.com/es/

