François Gratton assumera le poste de président du conseil d’administration de TELUS Santé et de TELUS Agriculture à la fin de l’année

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 14 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS a annoncé aujourd’hui que François Gratton, vice-président à la direction, TELUS, et président de groupe, TELUS Santé et TELUS Agriculture, quittera son poste actuel à la fin de l’année pour prendre celui de président non exécutif du conseil d’administration de TELUS Santé et de TELUS Agriculture. En 20 ans à des postes de haute direction à TELUS, François a jumelé sa passion pour les technologies à son talent pour la création de solutions novatrices pour les entreprises et le grand public afin d’assurer la croissance dans des secteurs importants de notre entreprise. François a contribué considérablement à la force et à la percée de TELUS Santé et de TELUS Agriculture, deux entités qui affichent de solides résultats financiers et opérationnels et pour lesquels les perspectives de croissance sont énormes, au Canada et ailleurs dans le monde. Les candidatures retenues pour la présidence de TELUS Santé et de TELUS Agriculture seront confirmées dans les prochaines semaines.



« Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à François Gratton pour ses nombreuses, contributions importantes et stratégiques au cours de ses vingt dernières années à TELUS, dont près de sept années comme membre à part entière de la haute direction, affirme Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. La carrière de François à TELUS a été caractérisée par son leadership engagé et sa passion pour son travail, son équipe et les collectivités où il travaille. François a grandement contribué à la poursuite de notre stratégie de croissance diversifiée et éprouvée et il pourra continuer de mettre à profit son expertise lorsqu’il occupera le poste de président non exécutif du conseil d’administration de TELUS Santé et de celui de TELUS Agriculture. »

« C’est avec honneur et humilité que j’ai pu travailler pendant 20 ans aux côtés des gens les plus novateurs dans le secteur, affirme François Gratton. Des membres de la haute direction aux travailleurs de première ligne, les membres de l’équipe TELUS font partie des gens les plus créatifs, brillants et résilients que je connais. Qu’il s’agisse de connectivité dans le domaine des soins de santé, de l’agriculture ou des communications, la détermination avec laquelle l’équipe utilise les technologies dernier cri pour créer un monde meilleur a été pour moi une source d’inspiration tout au long de ma carrière à TELUS. Ce sera un plaisir pour moi d’occuper le poste de président du conseil d’administration de TELUS Santé et TELUS Agriculture. »

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 16 milliards de dollars et à 16 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité, ce qui nous a permis de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rend nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l’hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays. Ensemble, créons un futur meilleur.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 820 millions de dollars et 1,6 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter ( @TELUSnews ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

