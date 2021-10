English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

KLÉPIERRE CONFIRME SON LEADERSHIP EN MATIÈRE DE RSE, À LA 1re PLACE MONDIALE DU SECTEUR

Paris, le 15 octobre 2021

Les résultats 2021 du Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) distinguent l’excellence de la politique RSE menée par Klépierre. Pour la deuxième année consécutive, le leader des centres commerciaux en Europe s’impose à la 1re place dans les catégories Global Retail Listed, Retail Listed et Europe Listed.

UNE RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT DU GROUPE

Une réduction de 43 % de la consommation d’électricité et une diminution de 82 % de l’impact carbone de ses centres commerciaux en 7 ans, l’achat d’électricité verte partout en Europe, l’installation de production d’énergie renouvelable sur site, des déchets valorisés à 96 % et la mise à disposition d’espaces dédiés aux acteurs locaux dans 98 % de ses centres sont quelques-uns des résultats qui justifient cette première place du secteur. Auxquels s’ajoutent près de 500 000 visiteurs vaccinés contre la Covid-19 au sein des centres à ce jour.

Le GRESB, organisme de labellisation environnementale dédié aux actifs immobiliers, propose chaque année une étude 360° de l’engagement RSE des entreprises, en examinant leur mobilisation et leur action à tous les niveaux : stratégie, engagements, méthode et résultats.

Cette nouvelle reconnaissance par des professionnels du secteur récompense la mobilisation et les résultats de Klépierre, par ailleurs déjà reconnus par de nombreux organismes internationaux (BREEAM Awards 2021, « A-List » du CDP, note « AAA » du MSCI, etc.).

« Je me réjouis de ces résultats qui récompensent l’immense travail des équipes du Groupe. Malgré la crise, nous avons fait le choix de maintenir, sans les réduire, nos objectifs environnementaux, sociaux et locaux. C’est une résolution qui porte ses fruits. Cette première position dans le classement du GRESB, pour la 2e année consécutive, confirme le leadership de Klépierre et nous incite à poursuivre les nombreuses actions engagées dans le cadre de notre démarche Act for Good® », a déclaré Jean-Marc Jestin, président du directoire de Klépierre.

UNE POLITIQUE RSE AMBITIEUSE ET PRAGMATIQUE

Ces résultats récompensent une démarche qui intègre les enjeux environnementaux, sociétaux et sociaux à la performance opérationnelle. En 2018, Klépierre a mis en œuvre Act for Good®, la politique du Groupe en matière de RSE. Celle-ci repose sur 3 piliers, 13 engagements à 2022, des ambitions à 2030 et des centaines d’actions et initiatives quotidiennes qui témoignent de la mobilisation des équipes dans tous les centres commerciaux du Groupe. Cette démarche, ancrée dans tous les pays où le Groupe est présent, s’adapte aux enjeux des territoires où sont implantés les centres commerciaux et favorise la mobilisation de chacun.

Avec un plan quinquennal mêlant des objectifs ciblés et des ambitions à horizon 2030, le groupe affiche des résultats probants sur chacun des piliers d’Act for Good® :

Act for the Planet – Grâce à un pilotage au plus fin des consommations de ses centres, à l’achat d’électricité verte partout en Europe, ou encore grâce à l’installation de production d’énergie renouvelable sur ses sites, Klépierre a diminué son impact carbone de 82 %.

Act for Territories – 95 % des centres commerciaux de Klépierre sont engagés pour l’emploi. Ils accueillent et promeuvent des initiatives locales qui contribuent à la dynamique économique et sociale de leurs territoires d’implantation.

Act for People – Les centres commerciaux de Klépierre placent la santé et le bien-être au premier rang. 94 % du portefeuille de Klépierre offrent ainsi des services dédiés aux salariés de ses enseignes qui visent à améliorer leur qualité de vie au travail.





