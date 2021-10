Les Ulis, le 15 octobre 2021





Lexibook® étoffe sa gamme Pat’Patrouille et dévoile ses nouveautés ludo-éducatives

Lexibook® lance quatre nouveautés conçues pour développer l’apprentissage et l’esprit créatif des enfants aux côtés de la Pat’Patrouille !

Une ardoise néon pour laisser libre cours à sa créativité !

Référence Lexibook : CRNEOPA

Cette fabuleuse ardoise en acrylique transparent propose aux enfants d’apprendre à dessiner leurs personnages préférés à l’aide des calques fournis. Composée de 8 effets de lumière différents, elle s’illumine pour mettre en valeur le dessin finalisé. Apprendre à dessiner n’a jamais été aussi facile et amusant !

Un abécédaire bilingue tactile pour des heures de jeu interactif !

Référence Lexibook : JCPAD002PAi1

La tablette tactile éducative bilingue français/anglais est idéale pour découvrir les chiffres, les lettres ainsi que l’orthographe des mots. Elle propose également un mode Quizz interactif et émet de la musique pour développer l’apprentissage de l’enfant tout en l’amusant avec ses compagnons préférés.

Un xylophone électronique pour découvrir la musique !

Référence Lexibook : K340PA

Le XYLO-FUN, doté de nombreuses chansons de démonstration, initie les enfants à la musique grâce à ses deux modes d’apprentissage permettant de développer son autonomie ; l’un guidé grâce à des effets lumineux, l’autre libre.

Xylophone ou carillon, ils peuvent même choisir la tonalité de leur choix !

Un microphone Lumineux pour apprendre le sens du rythme !

Référence Lexibook : MIC80PA

Le microphone lumineux Pat’Patrouille ravira tous les chanteurs en herbe. Doté d’effets lumineux multicolores et de sons d’applaudissements encourageants l’enfant, il propose également 5 mélodies de démonstration pour lui apprendre à chanter en rythme !

JCPAD002PAi1, K340PA, MIC80PA et CRNEOPA seront disponibles dans les magasins spécialisés et en ligne à partir d’octobre 2021, au PVPC respectifs 24.99€, 24.99€, 17.99€ et 24.99€

A propos de Lexibook®

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Powerman®, Power Puppy®,Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, Decotech® etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde !

