Nr. 18 2021

Baseret på den foreløbige rapportering øger Solar forventningerne til EBITDA for 2021 til DKK 900 mio. fra DKK 825 mio.

Desuden opjusterer vi forventningerne til omsætningen med DKK 200 mio. til DKK 12,3 mia. sammenlignet med vores tidligere forventning på DKK 12,1 mia. som offentliggjort i meddelelse nr. 15.

CEO Jens Andersen udtaler:

"De stærke vækstrater, vi så i 2. kvartal, fortsatte i 3. kvartal. Core+ strategien bliver ved med at overstige vores forventninger blandt andet ved at øge vores koncept- og industriforretning - og industri leverede de højeste vækstrater nogensinde i september.

Endvidere forventer vi, at den store efterspørgsel, vi så i 3. kvartal, fortsætter i 4. kvartal. Dette gælder også prisændringer, som vi forventer vil have en samlet engangseffekt på DKK 100 mio. på EBITDA for hele 2021."

Finansielle hovedbudskaber i Q3

Med 8,8% organisk vækst opnåede vi stærkere vækstrater end forventet på alle markeder.

Væksten var understøttet af vores fire strategiske fokusområder Koncepter, Industri, Klima & Energi samt Trade.

Engangseffekt af prisændringer havde en effekt på ca. DKK 50 mio. på bruttofortjenesten.





Udvalgte hovedtal (DKK mio.) Q3 2021 Q3 2020 Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2020 Omsætning 2.872 2.618 8.974 8.408 Bruttofortjeneste 660 563 1.999 1.748 EBITDA 237 177 652 446 EBITA 192 132 515 310 EBIT 179 115 475 262 Udvalgte nøgletal (%) Organisk vækst, just. 8,8 -4,8 5,4 -0,8 Bruttoavance 23,0 21,5 22,3 20,8 EBITDA-margin 8,3 6,8 7,3 5,3





Guidance 2021

Guidance oversigt (DKK mio.) Ny guidance Seneste guidance Omsætning 12.300 12.100 EBITDA 900 825





Forventninger til omsætning

Vi forventer nu en omsætning på DKK 12,3 mia. svarende til en organisk vækst på ca. 6%. Better Business-projektet er en integreret del af vores strategiske fokus i Core+ strategien og forventes at reducere omsætningen med DKK 200 mio. sammenlignet med 2020. Justeret for dette forventer vi en organisk vækst på ca. 8%.





Forventninger til EBITDA

Understøttet af stigende efterspørgsel forventer vi, at vores strategiske fokusområder vil skabe løbende forbedringer i indtjeningen og levere EBITDA på DKK 900 mio., hvoraf DKK 100 mio. kan forklares med engangseffekt af prisændringer.

Kontaktpersoner

CEO Jens Andersen - tlf. +45 79 30 02 01

CFO Michael H. Jeppesen - tlf. +45 79 30 02 62

IR Director Dennis Callesen - tlf. +45 29 92 18 11









Fakta om SOLAR

Solar-koncernen er en førende europæisk sourcing- og servicevirksomhed, der leverer løsninger primært inden for el, vvs samt klima og energi. Vores kerneforretning centrerer sig om sourcing af produkter, værdiskabende services og optimering af vores kunders forretning.

Vi fremmer effektivitetsforbedringer og tilbyder digitale værktøjer, der gør vores kunder til vindere. Vi driver den grønne omstilling og leverer de bedste løsninger, der sikrer bæredygtig brug af ressourcer.

Solar-koncernen har hovedsæde i Danmark, havde i 2020 en omsætning på ca. 11,5 mia. kroner og beskæftiger ca. 2.900 medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B. Flere oplysninger kan findes på: https://www.solar.eu/.

