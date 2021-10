English French

Communiqué de presse

Atos rejoint Catena-X pour renforcer et sécuriser les échanges de données et l’innovation au sein de l’industrie automobile en Europe

Paris, le 15 octobre 2021 – Atos annonce aujourd’hui avoir rejoint Catena-X, un réseau européen évolutif et ouvert s’appuyant sur l’initiative GAIA-X, qui vise à permettre des échanges sécurisés de données entre acteurs de l’industrie automobile. L’objectif est de renforcer la compétitivité de l’industrie automobile européenne en améliorant l’efficacité générale, en accélérant l’innovation et la décarbonation. Atos, d’ores et déjà membre fondateur et membre du conseil d'administration de l’initiative GAIA-X, rejoindra donc des constructeurs et fournisseurs automobiles, associations de distributeurs et équipementiers de premier plan – notamment BMW AG, Deutsche Telekom AG, Robert Bosch GmbH, SAP SE, Siemens AG, ZF Friedrichshafen AG, Mercedes-Benz AG et Fraunhofer-Gesellschaft – au sein du réseau Catena-X.

Ensemble, les membres de Catena-X sélectionneront et mettront en œuvre des scénarios d’utilisation évolutifs. Les projets pilotes définis par Catena-X se concentreront sur cinq domaines d’application qui, grâce à une infrastructure de données interconnectée, pourront significativement encourager la productivité et améliorer la durabilité tout au long des chaînes de valeur de demain : gestion de la qualité, logistique, maintenance, gestion de la chaîne d’approvisionnement et durabilité.

« Nous sommes convaincus que l’industrie automobile est clé pour l’Europe et sa reprise économique post-COVID. Un passage rapide à des écosystèmes numériques garantira la stabilité financière de l’intégralité des acteurs du secteur », précise Pierre Barnabé, Directeur de la division Manufacturing, Atos. « Nous sommes impatients d’apporter notre expérience et notre savoir-faire unique au réseau Catena-X, et de travailler étroitement avec les autres membres pour établir la première chaîne de valeur basée sur les données de l’industrie automobile. Nous avons notamment hâte de mettre à profit notre expertise dans le numérique décarboné, en lien avec notre propre ambition ‘Net Zero 2028’, pour soutenir les tout premiers scénarios d’utilisation axés sur la décarbonation. »

Le savoir-faire et l’expérience d’Atos au sein de Catena-X couvrent les domaines suivants :

Une expertise dans les plateformes de données et frameworks européens - Atos fait partie de la fondation FIWARE et a participé à la création de GAIA-X, tout en étant membre de l'International Data Spaces Association (IDSA). Les principes sur lesquels s'appuient ces deux dernières initiatives fourniront une base pour le réseau Catena-X concernant la protection des données, la souveraineté des données et l'interopérabilité.

Un portefeuille complet de solutions pour définir la plateforme la plus adaptée à tous les scénarios d'utilisation Catena-X, telle que son serveur BullSequana Edge et la plateforme Atos Digital Hub, un véritable accélérateur pour la conception d'écosystèmes.

Un savoir-faire éprouvé dans l'industrie automobile, grâce à des projets internationaux complexes menés à bien aux côtés de plusieurs constructeurs automobiles.

Numéro 1 européen dans le domaine du cloud, de la cybersécurité et du calcul haute performance pour soutenir le développement du réseau Catena-X en Europe – Atos mettra à profit son expérience et son expertise internationales dans le domaine du cloud computing avec près de 7 000 experts cloud et 30 000 experts en applications à travers le monde. Son approche est étayée par Atos OneCloud, une initiative unique visant à accélérer de manière proactive la migration de ses clients vers le cloud grâce à un guichet unique offrant des possibilités de configuration et de commercialisation spécifiques au secteur.

Une communauté d'experts et de scientifiques Atos - Une communauté de 165 scientifiques et de 3 000 experts de premier plan viendra soutenir la vision et la mise en œuvre du réseau Catena-X.

Une stratégie de décarbonation - Leader du numérique décarboné et récent acquéreur du cabinet de conseil en stratégie climat internationalement reconnu EcoAct, Atos dispose d'une équipe dédiée de consultants qui élaborent des scénarios d'utilisation visant à réduire les émissions de CO2 dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et à permettre une transition vers une économie circulaire, tout en accélérant la durabilité, à l'instar de l'optimisation de la planification de la production, du développement et des opérations grâce à sa technologie Digital Twin.

Plus tôt dans l’année, Atos s’est associé à d’autres leaders des secteurs de l’automobile et des technologies - Dassault Systèmes, Groupe Renault, Orange, STMicroelectronics et Thales – pour créer « Software République », un nouvel écosystème ouvert en faveur d’une mobilité intelligente et durable, destiné à développer et à commercialiser des systèmes et logiciels permettant une mobilité enrichie et durable pour les villes, régions, entreprises et citoyens. Le réseau Catena-X peut ainsi permettre d’optimiser le développement de ces produits et services.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

