Investeringsforeningen Sparinvest suspenderer handel med alle afdelinger

| Source: Investeringsforeningen Sparinvest Investeringsforeningen Sparinvest

Randers NV, DENMARK

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet grundet tekniske problemer. Handel med de berørte afdelinger ønskes derfor midlertidigt suspenderet.

Der er tale om følgende afdelinger:   


SPIBDASparinvest Bæredygtige Aktier KL ADK0061294048
SPIBDVAASparinvest Bæredygtige Value Aktier KL ADK0061551546
SPIC25KLSparindex INDEX OMX C25 KLDK0060442556
SPICUMKLASparinv Cumulus Value KL ADK0010014778
SPIDJWKLSparindex INDEX DJSI World KLDK0010297464
SPIDKAKLASparinv Danske Aktier KL ADK0010068006
SPIEMIKLSparindex INDEX Emerging Markets KLDK0060300762
SPIEUCKLSparindex INDEX Europa Small Cap KLDK0010297621
SPIEUGKLSparindex INDEX Europa Growth KLDK0010297548
SPIEUVKLSparindex INDEX Europa Value KLDK0010297704
SPIGFASparinvest Globale Fokusaktier KL ADK0061293826
SPIGLAMRIKLSparindex INDEX Globale Akt Min Risk KLDK0060031847
SPIJAGKLSparindex INDEX Japan Growth KLDK0010297977
SPIJASKLSparindex INDEX Japan Small Cap KLDK0010298009
SPIJAVKLSparindex INDEX Japan Value KLDK0010298199
SPIKOOKLASparinv Korte Obligationer KL ADK0060105203
SPILOLKLASparinv Lange Obligationer KL ADK0060105393
SPIMAKKLASparinv Momentum Aktier KL ADK0010311125
SPIMHRKLASparinv Mix Høj Risiko KL ADK0060623346
SPIMIXMINRISKKLASparinvest Mix Minimum Risiko KL ADK0060914901
SPIMLOKLASparinv Mellemlange Obligationer KL ADK0060105476
SPIMLRKLASparinv Mix Lav Risiko KL ADK0060623189
SPIMMRIASparinvest Mix Maksimum Risiko KL ADK0061551892
SPIMMRKLASparinv Mix Mellem Risiko KL ADK0060623262
SPIMRASparinvest Mix Rente KL ADK0061551702
SPIMAAKLASparinv Momentum Aktier Akk. KL ADK0060012896
SPINOBKLASparinv Nye Obligationsmarkeder KL ADK0016030786
SPISOKLASparindex INDEX Stabile Obl. KL ADK0060057487
SPIUSGKLSparindex INDEX USA Growth KLDK0010298272
SPIUSSKLSparindex INDEX USA Small Cap KLDK0010298355
SPIUSVKLSparindex INDEX USA Value KLDK0010298439
SPIVAKLASparinv Value Aktier KL ADK0010079631
SPIVEMKLASparinv Value Emerging Markets KL ADK0010304856
SPIVEUKLASparinv Value Europa KL ADK0060032571
SPIVHYKLASparInvest Virksomhedsobligationer HY ADK0060819324
SPIVHYKORTKLASparinv Virksomhedsobligationer HY KortADK0060530764
SPIVIGKLASparInvest Virksomhedsobligationer IG ADK0060444255

Vi beklager forsinkelsen.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk cc jna@nykredit.dk

Med venlig hilsen

Dirk Schulze
Managing Director
Sparinvest S.A.

  