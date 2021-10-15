Investeringsforeningen Sparinvest ophæver suspension af handel med alle afdelinger

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at der igen kan foretages beregning af indre værdier for de pågældende afdelinger. De indre værdier er indberettet til Nasdaq Copenhagen. Suspension af handel med de berørte afdelinger ophæves hermed.
Der er tale om følgende afdelinger:
|SPIBDA
|Sparinvest Bæredygtige Aktier KL A
|DK0061294048
|SPIBDVAA
|Sparinvest Bæredygtige Value Aktier KL A
|DK0061551546
|SPIC25KL
|Sparindex INDEX OMX C25 KL
|DK0060442556
|SPICUMKLA
|Sparinv Cumulus Value KL A
|DK0010014778
|SPIDJWKL
|Sparindex INDEX DJSI World KL
|DK0010297464
|SPIDKAKLA
|Sparinv Danske Aktier KL A
|DK0010068006
|SPIEMIKL
|Sparindex INDEX Emerging Markets KL
|DK0060300762
|SPIEUCKL
|Sparindex INDEX Europa Small Cap KL
|DK0010297621
|SPIEUGKL
|Sparindex INDEX Europa Growth KL
|DK0010297548
|SPIEUVKL
|Sparindex INDEX Europa Value KL
|DK0010297704
|SPIGFA
|Sparinvest Globale Fokusaktier KL A
|DK0061293826
|SPIGLAMRIKL
|Sparindex INDEX Globale Akt Min Risk KL
|DK0060031847
|SPIJAGKL
|Sparindex INDEX Japan Growth KL
|DK0010297977
|SPIJASKL
|Sparindex INDEX Japan Small Cap KL
|DK0010298009
|SPIJAVKL
|Sparindex INDEX Japan Value KL
|DK0010298199
|SPIKOOKLA
|Sparinv Korte Obligationer KL A
|DK0060105203
|SPILOLKLA
|Sparinv Lange Obligationer KL A
|DK0060105393
|SPIMAKKLA
|Sparinv Momentum Aktier KL A
|DK0010311125
|SPIMHRKLA
|Sparinv Mix Høj Risiko KL A
|DK0060623346
|SPIMIXMINRISKKLA
|Sparinvest Mix Minimum Risiko KL A
|DK0060914901
|SPIMLOKLA
|Sparinv Mellemlange Obligationer KL A
|DK0060105476
|SPIMLRKLA
|Sparinv Mix Lav Risiko KL A
|DK0060623189
|SPIMMRIA
|Sparinvest Mix Maksimum Risiko KL A
|DK0061551892
|SPIMMRKLA
|Sparinv Mix Mellem Risiko KL A
|DK0060623262
|SPIMRA
|Sparinvest Mix Rente KL A
|DK0061551702
|SPIMAAKLA
|Sparinv Momentum Aktier Akk. KL A
|DK0060012896
|SPINOBKLA
|Sparinv Nye Obligationsmarkeder KL A
|DK0016030786
|SPISOKLA
|Sparindex INDEX Stabile Obl. KL A
|DK0060057487
|SPIUSGKL
|Sparindex INDEX USA Growth KL
|DK0010298272
|SPIUSSKL
|Sparindex INDEX USA Small Cap KL
|DK0010298355
|SPIUSVKL
|Sparindex INDEX USA Value KL
|DK0010298439
|SPIVAKLA
|Sparinv Value Aktier KL A
|DK0010079631
|SPIVEMKLA
|Sparinv Value Emerging Markets KL A
|DK0010304856
|SPIVEUKLA
|Sparinv Value Europa KL A
|DK0060032571
|SPIVHYKLA
|SparInvest Virksomhedsobligationer HY A
|DK0060819324
|SPIVHYKORTKLA
|Sparinv Virksomhedsobligationer HY KortA
|DK0060530764
|SPIVIGKLA
|SparInvest Virksomhedsobligationer IG A
|DK0060444255
Vi beklager forsinkelsen.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk cc jna@nykredit.dk
Dirk Schulze
Managing Director
Sparinvest S.A.