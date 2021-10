Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance - ophævelse af suspension

I fortsættelse af tidligere meddelelse d. 15/10 skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående fonde, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.

Ophævelsen gælder de noterede fonde:

NBIDE Nykredit Invest Balance Defensiv DK0016188733 NBIOF Nykredit Invest Balance Offensiv DK0060441749

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk



Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted