Coveo fait l’acquisition de Qubit

• Coveo continue d'étendre son offre de recherche, recommandations et découverte de produits alimentés par l'IA avec des outils de marchandisage et de personnalisation pour le commerce en ligne.

• Continue de renforcer son leadership en tant que plateforme de pertinence infonuagique utilisant l'IA pour alimenter des expériences digitales engageantes à travers le commerce numérique, le service et support à la clientèle ainsi que les solutions pour les milieux de travail.

• Approfondit son expertise en matière de vente de détail et de commerce, ainsi que sa présence en Europe.

MONTRÉAL et NEW YORK et LONDRES, 15 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coveo, un chef de file dans les plateformes de pertinence et de l’IA appliquée qui transforment la recherche, les recommandations et la personnalisation des expériences numériques, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Qubit, un leader dans la technologie de personnalisation pour les équipes de marchandisage alimentée par l'IA, basé à Londres, Royaume-Uni, accélérant l'expansion géographique de Coveo au Royaume-Uni et sur les marchés européens.

L'expérience combinée de Coveo et de Qubit dans le domaine du commerce électronique fournit des solutions innovantes et puissantes pour les détaillants qui se doivent d’être compétitifs alors que le virage numérique s'accélère. Ces solutions viendront aider à répondre aux nouvelles attentes des consommateurs en matière de pertinence à grande échelle, rendue possible par l'IA. L'offre combinée aidera également à augmenter la valeur nette à vie du client, de l'acquisition à la fidélisation en passant par la conversion, grâce à l'ajout d'outils permettant aux marchands de déployer facilement et rapidement leurs promotions, de tester ce qui fonctionne et d'itérer rapidement.

« La propriété intellectuelle et l'expertise de Qubit arrivent au moment opportun alors que les entreprises se tournent vers des solutions propulsées par l'intelligence artificielle pour fournir des réponses, des offres et des recommandations très pertinentes à leurs clients à grande échelle. L'ajout des capacités de Qubit à la plateforme Coveo Relevance Cloud™ nous aide à accélérer la livraison de nouvelles innovations pour aller encore plus loin dans la personnalisation des expériences de commerce numérique », a déclaré Louis Têtu, chef de la direction et président du conseil de Coveo.

Graham Cooke, PDG de Qubit, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous joindre à la mission de Coveo. Nos deux entreprises se complètent parfaitement à la fois sur le plan de la technologie et de l'expertise, et sont alignées pour fournir une solution globale pour le succès de nos clients. Nous avons hâte de fournir encore plus de valeur commerciale à nos clients collectifs alors que nous déployons notre offre intégrée qui nous amène au prochain niveau de personnalisation. »

Cette acquisition permet en effet d’élargir l’offre de la plateforme Coveo Relevance Cloud™ permettant aux détaillants d'obtenir des résultats encore plus impressionnants pour :

Exploiter la recherche commerciale alimentée par l'IA qui détecte l'intention de l'acheteur et détermine le contexte individuel, à partir d'un leader reconnu par les analystes de l'industrie.

Équiper les équipes de marchandisage pour façonner le parcours de l'acheteur, de la recherche personnalisée aux recommandations de produits et de contenus, de la navigation guidée aux pages de liste de produits, le tout optimisé via des tests et analyses A/B et multivariés.

Engager les utilisateurs sur tous les points de contact numériques en expansion, du chatbot aux applications mobiles, du magasin numérique aux places de marché, le tout activé par des composants d'interface utilisateur enfichables (plug-in UI), une API headless et une prise en charge du commerce ouvert.

Être pertinent tout au long du cycle de vie du client grâce à une personnalisation partagée à travers le libre-service client, l'assistance assistée et les communautés de clients afin de stimuler leur valeur nette à vie.

Tirer parti de notre expertise combinée en matière de commerce et de vente au détail dans les secteurs de la beauté et des cosmétiques, de la mode, du luxe, de la maison et du jardin, de l'épicerie, du voyage et du tourisme, ainsi que dans les secteurs du direct au consommateur (B2C), de l'entreprise à l'entreprise (B2B), des médias et des services financiers.



Environ 90 employés de Qubit se joindront à Coveo, ce qui portera le nombre total d'employés de Coveo à plus de 750, répartis dans le monde entier. Les clients de Qubit comprennent entre autres Kate Spade, Kurt Geiger, Shiseido, Tailored Brands et FanDuel, ainsi que des leaders de l'industrie du luxe, de la mode, de la beauté, du bricolage, du voyage, de l'hospitalité et des jeux vidéo en ligne.

« Aujourd'hui est un jour très excitant pour Coveo, alors que clôturons notre deuxième acquisition en commerce électronique, la première étant l'acquisition de Tooso en 2019, une entreprise de moteurs de recherche numérique basée sur l'IA », a déclaré Laurent Simoneau, cofondateur, président et chef de la technologie de Coveo. « L'expansion de Coveo dans la région européenne et l'accent mis sur nos solutions de commerce électronique innovantes et avant-gardistes alimentées par l'IA constituent un élément stratégique de notre plan d’expansion de notre offre de produits. »

Pour plus d'informations, visitez le site web de Coveo ou le site web de Quibit .

À propos de Coveo

Nous croyons fermement que la pertinence est ce qui permet de gagner et se démarquer dans cette économie basée sur les expériences digitales. Coveo Relevance Cloud™ est notre plateforme d’expériences numériques intelligente. Nous sommes un chef de file mondial en IA appliquée permettant aux entreprises d’offrir des expériences numériques pertinentes à grande échelle. Notre plateforme multi-entité intègre la recherche, les recommandations et la personnalisation aux expériences numériques pour le commerce électronique, le service à la clientèle, et les milieux de travail.

Nos solutions ont été créées pour apporter des résultats tangibles à nos clients en les aidant à stimuler la croissance des revenus, réduire les coûts de support client, augmenter la satisfaction client et l'engagement numérique, et améliorer les compétences et la satisfaction des employés.

Notre IA alimente des interactions pertinentes pour des centaines des marques les plus innovantes au monde, notamment Tableau, Dell, Palo Alto Networks, Xero et Motorola Solutions. Coveo est soutenue par un réseau de partenaires accrédités au niveau mondial, d'intégrateurs et d'alliances, dont Salesforce, ServiceNow, Sitecore, Accenture, Deloitte, et Ernst & Young. Coveo a remporté de nombreuses reconnaissances, notamment en 2021 en étant classée n°6 par Salesforce parmi ses 25 meilleurs partenaires technologiques au monde. Coveo a été nommé leader dans le Magic Quadrant de Gartner pour les moteurs d’analyse et nommé leader dans The Forrester Wave™ : Cognitive Search

Restez à l'affût des dernières nouvelles et du contenu de Coveo en vous abonnant au Blog Coveo, et en suivant Coveo sur LinkedIn, Twitter, et YouTube.

Coveo et Qubit sont des marques de commerce de Coveo Solutions, Inc.

Coveo Media Relations

Kiyomi Harrington

kharrington@coveo.com

media@coveo.com

+1 418-263-1111

Une vidéo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/12e08c11-3595-4d41-b903-ea390b1dfdc1