Vaccination obligatoire : les paramédics et chauffeurs-accompagnateurs au transport médical sont majoritairement vaccinés au Québec

LÉVIS, Québec, 15 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dessercom, la plus grande entreprise ambulancière et de transports interétablissements de santé au Québec, tient à rassurer la population que la très grande majorité de son personnel (96 %) était adéquatement vacciné au 15 octobre en vertu du décret émis par le Gouvernement du Québec.



« Plus de sept cents de nos paramédics et chauffeurs-accompagnateurs au transport médical ont été très collaboratifs dans le processus de transmission de leur preuve de vaccination au cours des derniers jours. Ces intervenants de la santé, essentiels et en première ligne, sont donc en mesure de répondre adéquatement aux demandes d’aide de la population et du réseau de la santé. Ils le seront aussi au 15 novembre », affirme Maxime Laviolette, directeur général de Dessercom.

Possibles ruptures de services préhospitaliers

La semaine dernière, Dessercom a transmis des statistiques de vaccination de ses professionnels aux 9 CISSS et CIUSSS partenaires ainsi qu’au MSSS en précisant que la vaccination obligatoire ne semblait pas affecter la disponibilité de sa main-d’œuvre et ses opérations courantes. Toutefois, l’entreprise ambulancière demeure prudente quant à sa prestation de service des nombreuses municipalités qu’elle dessert à travers le Québec, en raison de facteurs externes hors de son contrôle, notamment les paramédics sur des horaires de faction et le surcroît de travail considérable découlant de la situation des hôpitaux et de leurs bris de service.

Solutions concrètes

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, a récemment annoncé un arrêté ministériel permettant aux paramédics de pratiquer leur champ d’expertise dans les établissements de santé. Bien qu’il s’agisse d’une excellente nouvelle pour la profession, Dessercom demeure persuadée que leurs compétences peuvent davantage servir aux soins communautaires et à domicile.



« Si le gouvernement investit dans les 30 prochains jours dans les transformations d’horaires des paramédics, notre organisation pourra le 15 novembre mieux gérer le risque et sera en mesure de déployer efficacement ces professionnels dans les communautés et ainsi assurer une présence rassurante afin de prévenir des interventions médicales, offrir des soins à domicile, surveiller des signes vitaux ou cumuler plusieurs données probantes pour améliorer les soins de santé au Québec. Bref, ils deviendraient de véritables acteurs de la santé publique, et ce, au bénéfice de la population québécoise et du réseau de la santé en difficulté », rappelle M. Laviolette.

De plus, Dessercom a recours à la mobilité de sa main-d’œuvre pour éviter des ruptures dans les services ambulanciers. Par exemple, un paramédic de Chaudière-Appalaches peut travailler dans des points de service de l’Abitibi-Témiscamingue au cours des prochaines semaines. Cette mesure a été mise en vigueur bien avant la pandémie de la COVID-19 dans le but de combler des quarts de travail, qui ne sont pas attrayant pour la main-d’œuvre paramédicale, soit les horaires de faction.

À propos de Dessercom

Dessercom, fondée en 1968, est un organisme de bienfaisance offrant des services préhospitaliers d’urgence et de transports interhospitaliers médicaux dans 14 régions administratives du Québec. C’est avec près de 1000 professionnels et employés que nous travaillons à améliorer les soins de santé et le bien-être des communautés que nous desservons.

Les paramédics de Dessercom offrent des soins de qualité dans 38 municipalités et leurs environs : Acton Vale, Amos, Armagh, Barraute, Beaupré, Bedford, Berthierville, Cadillac, Coaticook, Drummondville, Granby, La Patrie, La Sarre, Lac-Mégantic, Lambton, Lebel-sur-Quévillon, Lévis, Louiseville, Lyster, Malartic, Matagami, Notre-Dame-du-Nord, Pierreville, Plessisville, Québec, Rawdon, Rouyn-Noranda, Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Saint-Charles-de-Bellechasse, Saint-Hyacinthe, Saint-Raymond-de-Portneuf, Saint-Sylvestre, Sainte-Marie-de-Beauce, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Témiscaming, Val-des-Sources, Ville-Marie et Windsor.

Sources : Site internet | Facebook | Twitter | LinkedIn

Pour informations :

Francis Brisebois

Coordonnateur aux communications et relations gouvernementales

418-570-2794

francis.brisebois@dessercom.org