Monument poursuit la construction de son usine de flottation à la mine d'or Selinsing en Malaisie

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 15 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) (« Monument » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer les progrès de la construction de l'usine de flottation à la mine d'or Selinsing en Malaisie afin de produire des concentrés aurifères sulfurés commercialisables. La construction de l'usine de flottation comprend : la gestion de projet, la validation de projet, la conception et l'ingénierie de la flottation, l'approvisionnement, la construction et la mise en service.



Charlie Northfield, directeur général et parrain du projet à la mine d'or Selinsing, a commenté : « Je suis ravi d'annoncer que nous sommes dans les temps pour achever la construction en juin 2022. Afin d'atténuer le risque de retards pouvant être causés par la pandémie de Covid 19 de temps à autre, nous faisons le maximum pour faire progresser les livrables en avance. Notre capacité à évoluer rapidement témoigne de la capacité et de l'expérience de l'équipe sur site. Nous fournirons d'autres mises à jour sur le processus de construction de l'usine de flottation dans les semaines à venir. »

Gestion de projet

L'équipe de gestion de projet est dirigée par le comité de supervision présidé par Cathy Zhai, présidente-directrice générale, comprenant le parrain du projet, le chef de projet, le contrôleur de projet et le responsable de l'usine en tant qu'utilisateur final. L'équipe d'approvisionnement et d'ingénierie sur le site se compose des employés de Selinsing. La majorité du personnel principal du projet a participé aux travaux de construction existants de l'usine aurifère Selinsing de 2008 à 2010. Six nouveaux employés seront recrutés à différents moments dans la construction et quatre employés détachés de l'effectif existant de Selinsing.

Conception détaillée de l'ingénierie

Suite à l'achèvement des tests de flottation indépendants et à la modification de la conception conceptuelle de l'usine de flottation par Orway Mineral Consultants (« OMC ») (voir le communiqué de presse du 6 juillet 2021), le contrat de conception détaillée de l'ingénierie a été attribué à Mincore Pty Ltd. (« Mincore »), une société d'ingénierie basée en Australie.

L'ampleur du travail entrepris par Mincore comprenait : la mise au point du modèle 3D de l'usine de traitement de flottation, la préparation des spécifications et des fiches techniques du matériel et la mise au point du système de contrôle du nouveau matériel de traitement. La conception de l'usine vise à maximiser le débit de gravité et à fournir un accès à l'usine pour l'entretien tout en permettant à l'exploitation actuelle de l'usine de gravité / CIL de se poursuivre sans interruption. La conception de l'installation permet l'ajout futur du circuit BIOX® proposé et des travaux auxiliaires.

Au 30 septembre 2021, Mincore a réalisé 80 % des travaux de conception. Des examens de conception HAZOP ont été effectués pour les nouvelles installations de traitement afin d'identifier et d'atténuer tout problème de sécurité opérationnelle. Les dessins civils et structurels devraient être achevés le 31 octobre 2021 ; les plans mécaniques et de tuyauterie seront émis pour la construction d'ici le 30 novembre 2021.

Lim Teck Chong, chef de projet de l'usine de flottation, a commenté : « Le test de flottation réussi nous a donné le feu vert pour poursuivre tous les aspects du développement du projet. La conception détaillée de l'ingénierie est sur le point d'être achevée et l'usine pilote devrait être achevée ce mois-ci. L'approvisionnement, le terrassement et le recrutement ont tous progressé alors que nous nous préparons à lancer les travaux de base civile. »

La Figure 1 est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b66d6a8e-baeb-42e5-ac8a-2ad921b4c613

Approvisionnement

L'approvisionnement d'équipement à long délai a été achevé et des contrats ont été passés pour la fourniture de cellules de flottation, d'agents épaississants de récupération des eaux et de concentré, et du filtre-presse de concentré. Des évaluations techniques et financières ont été effectuées et des contrats sont en cours de préparation pour les souffleurs d'air, le compresseur, les pompes à boues et le transformateur 11 kV/415 V. L'approvisionnement se poursuit pour le centre de contrôle du moteur, les agitateurs, les pompes à réactifs et la tôlerie pour le conditionnement et les réservoirs de réactifs.

L'usine pilote de flottation a été livrée sur le site et est actuellement en cours d'installation au laboratoire de recherche et développement. L'usine pilote propose un broyeur à boulets et un classificateur, des cellules de flottation de dégrossissage-épuisage et trois étapes de flottation de nettoyage pour reproduire le schéma de l'usine de flottation à pleine échelle. L'usine pilote sera utilisée pour la formation des opérateurs, les essais de réactifs et la préparation d'échantillons de concentré pour les clients potentiels. L'usine pilote devrait être pleinement opérationnelle avant la fin du mois d'octobre 2021.

Le contrôle des risques sur les articles à long délai est axé sur l'inspection périodique et la planification des expéditions, qui sont confrontées à des défis mondiaux pendant la période de pandémie.

Construction

La construction de flottation comprend : les travaux de terrassement, le génie civil, l'ingénierie structurelle, l'installation mécanique et électrique et les autres mises à niveau d'usine associées.

Engagement des entrepreneurs : des entrepreneurs malaisiens adéquatement expérimentés ont été sélectionnés pour les travaux de construction selon les disciplines, comprenant : les secteurs civil et structurel, la mécanique et les tuyauteries, ainsi que les aspects électriques et l'instrumentation. La plupart de ces entrepreneurs ont travaillé sur des phases précédentes de la construction de l'exploitation Selinsing. Le contrat a été attribué pour rediriger les câbles d'alimentation vers les broyeurs à boulets primaires et secondaires en dehors de l'empreinte de la nouvelle usine de flottation afin d'éviter toute interférence pendant les travaux de construction.

Travaux de base civile : 75 % des travaux de terrassement ont été achevés pour les fondations de l'usine, et les excavations finales seront effectuées une fois que les dessins civils auront été délivrés pour la construction. Les travaux de base civile devraient commencer au début du mois de novembre, en commençant par la construction de l'extension du mur de rétention, suivie par les travaux civils dans la zone de flottation, les agents épaississants de récupération des eaux et de concentré et la construction du filtre-presse. Dans le même temps, les fondations seront construites pour les nouveaux entrepôts, les mélanges de réactifs et les bâtiments de services aériens.

Transition vers la flottation

La production de concentré de flottation devrait commencer en juillet 2022 dès que l'ensemble des cellules de flottation, agents épaississants de concentré et le filtre-presse auront été commandés. Selon le calendrier de production actuel, l'usine CIL continuera à fonctionner jusqu'à la mise en service de l'usine de flottation. Nous maintiendrons la production aussi longtemps que possible pour générer des flux de trésorerie principalement à partir des puits de Selinsing, Buffalo Reef et du site de prospection de Peranggih, à condition que les lecteurs comprennent qu'il pourrait y avoir une interruption de la production en raison de la pandémie de Covid, et qu'il pourrait y avoir une volatilité de la production pendant la transition depuis la durée de vie restante de la mine vers la nouvelle vie de la mine.

Pendant la période allant de fin août à début octobre, tandis que l'usine CIL a poursuivi ses activités sans cesser, l'échangeur thermique à élution a cependant été hors service après 10 ans de fonctionnement, et il a été constaté que celui de rechange était tombé en panne contre toute attente. Les fontes d'or ont été mises en attente jusqu'en octobre, mois lors duquel l'unité a été reconstruite et remise en service. Un échangeur thermique de remplacement approprié a été installé à Kuala Lumpur ; une commande a été passée pour obtenir cette unité et la livraison est attendue. La société poursuit son programme de réparation et de maintenance afin d'assurer une production soutenue comme prévu.

