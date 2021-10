ALSTOM SA : Alstom fournira les nouveaux tramways de la ligne T1 en Île-de-France

English French

Alstom fournira les nouveaux tramways de la ligne T1 en Île-de-France

Île-de-France Mobilités et RATP ont passé commande de 37 rames de tramways Citadis X 0 5 .

Une tranche optionnelle de 83 tramways est également prévue , soit un marché comprenant au total un maximum de 120 tramways.

Ces rames innovantes destinées au renouvellement des tramways de la ligne T1 permettront d’optimiser la capacité de transport (+15 %) et le confort des voyageurs.



15 octobre 2021 – Alstom a été choisi par Île-de-France Mobilités et RATP pour fournir les nouvelles rames de tramways de la ligne T1 en Île-de-France. La commande ferme, de 37 rames Citadis X05 et d’un montant d’environ 130 millions d’euros, est passée pour le remplacement des rames actuelles. Une tranche optionnelle de 83 tramways est également prévue afin de renforcer l’offre de transport et de répondre aux besoins liés au prolongement de la ligne.

« Les équipes d’Alstom en France sont très fières de fournir les nouveaux tramways de la ligne T1 et de participer ainsi au renouveau de cette ligne emblématique en Île-de-France. Ces nouvelles rames Citadis X05 contribueront à embellir les villes qu’elles desserviront. Elles apporteront également un plus grand niveau de confort et de services à leurs voyageurs. Nous remercions Île-de-France Mobilités et RATP pour leur confiance renouvelée dans nos solutions de tramways de dernière génération », a déclaré Jean-Baptiste Eyméoud, Président d’Alstom France.

Un concentré d’innovations au service du bien-être des voyageurs

D’une longueur de 33 mètres et d’une largeur de 2,40 m, les nouveaux tramways permettront d’accueillir 15 % de voyageurs en plus par rapport au matériel actuel. Ils seront dotés de six portes doubles de 1,30 m par côté, y compris aux extrémités, afin de faciliter la montée et la descente des voyageurs. Ces nouvelles rames seront également 100 % accessibles à tous les voyageurs. Un nouveau profil de bogie pivotant sous la cabine permettra de minimiser l’espace entre les portes et les quais et améliorera l’accessibilité à bord des personnes à mobilité réduite sur toutes les stations, et notamment à leurs extrémités.

Pour améliorer le confort des voyageurs, les rames seront climatisées et dotées d’un système d’informations voyageurs performant avec 18 écrans répartis sur toute la rame, ce qui représente un niveau d’information voyageurs jamais atteint sur un tramway. Une signature lumineuse, intérieure et extérieure, ainsi que des informations sonores viendront compléter ce dispositif d’informations dynamique. Avec 40 prises USB, les rames offriront également la possibilité de recharger les appareils mobiles. Enfin, un système de vidéo-protection assurera la sécurité des voyageurs.

Des tramways moins énergivores et plus respectueux de l’environnement

Alors même qu’ils apportent plus de services comme la climatisation ou l’information voyageurs dynamiques, ces tramways permettront de réduire la consommation d’énergie d’au moins 30 % par rapport au matériel actuel grâce à une réduction de la masse, une nouvelle motorisation avec un meilleur rendement, une gestion efficace du confort climatique et des éclairages 100 % LED.

Ces tramways sont éco-conçus, recyclables à 95 % et revalorisables à 99 %.

Des tramways offrant une disponibilité optimale

Les innovations des tramways Citadis X05 destinés à la ligne T1 seront également au service de l’opérateur et faciliteront la maintenance. Les exigences de maintenabilité ont déjà été prises en compte avec un nombre réduit de références de pièces de rechange, une meilleure accessibilité des composants, ainsi que des capteurs répartis sur la rame pour permettre un diagnostic du matériel en temps réel, permettant d’anticiper et d’optimiser les périodes d’immobilisation et d’offrir une disponibilité optimale.

La ligne 1 du tramway d'Île-de-France (plus simplement nommée T1) a été mise en service en 1992, marquant le grand retour du tramway dans la région parisienne après 35 ans d'absence. Elle relie aujourd’hui le carrefour des Quatre-Routes, à Asnières-sur-Seine, et la gare de Noisy-le-Sec.

La contribution des sites français au contrat de tramways de la ligne T1

Six sites d’Alstom en France participent à la fabrication de ces tramways :

La Rochelle pour la conception et l’assemblage

Le Creusot pour les bogies

Ornans pour les moteurs

Villeurbanne pour l’électronique embarquée et la cybersécurité

Aix-en-Provence pour les centrales tachymétriques

et Saint-Ouen pour le design.

Alstom s’est également engagé à réaliser un total de 24 000 heures d’insertion sur le marché global.

À ce jour, plus de 3 000 tramways Citadis ont été vendus à 60 villes dans 20 pays du monde (dont 23 villes en France), totalisant plus de 20 ans d’expérience et plus d’un milliard de kilomètres parcourus.

AlstomTM, CitadisTM et Citadis X05TM sont des marques déposées du groupe Alstom





