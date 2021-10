Les Laboratoires Nucléaires Canadiens et Korea Hydro & Nuclear Power conviennent de collaborer dans la recherche sur les combustibles épuisés

English French

Les LNC s’apprêtent à étudier les combustibles épuisés du réacteur CANDU® stockés à sec les plus anciens au monde; les résultats viendront éclairer le stockage, le transport et l’élimination à long terme des combustibles de KHNP.

CHALK RIVER, Ontario, 15 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), le principal organisme du Canada voué à la science et à la technologie nucléaires, et Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), exploitant de 24 centrales nucléaires en Corée du Sud, sont fiers d’annoncer la signature d’un protocole d’entente (PE) visant la collaboration dans la recherche sur les combustibles nucléaires épuisés. Selon les modalités de l’entente, les organismes procéderont à un échange de connaissances et participeront à d’autres activités conjointes afin de faire progresser les pratiques de stockage, de transport et d’élimination des combustibles nucléaires épuisés du réacteur CANDU®, et d’étudier les possibilités de collaboration dans le cadre d’initiatives de déclassement nucléaire et de gestion des déchets.



L’orientation de la recherche dans le cadre du protocole d’entente (PE) reposent sur des données relatives au stockage à sec du combustible épuisé que les LNC (et auparavant Énergie atomique du Canada limitée) recueillent depuis des décennies sur la base de conditions réelles. Les LNC et KHNP mettront à profit cette recherche pour garantir une prise de décisions sûres et éclairées sur les futures activités de stockage, de transport et d’élimination du combustible.

« Les LNC et KHNP souhaitent tous deux faire progresser la recherche liée à la gestion et à l’élimination du combustible nucléaire épuisé, et c’est pourquoi ce partenariat profitera aux deux organismes », a affirmé Kristan Schruder, directeur général des LNC et vice-président adjoint de la Gestion de l’assainissement de l’environnement. « Et nous espérons pouvoir continuer à développer cette collaboration, en étudiant d’autres domaines dans lesquels nous avons des intérêts communs, notamment les technologies et pratiques de déclassement et de gestion des déchets. »

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens possèdent des décennies d’expérience et d’expertise en matière de stockage à sec et en piscine du combustible nucléaire épuisé. Les LNC (et auparavant Énergie atomique du Canada limitée) ont non seulement exploité de multiples prototypes et réacteurs expérimentaux CANDU aux sites de Chalk River, de Douglas Point, de Gentilly et de Whiteshell, mais ils ont également géré du combustible épuisé et effectué des recherches à l’appui de ces réacteurs et d’autres réacteurs commerciaux pendant de nombreuses décennies. Le campus des Laboratoires de Chalk River abrite également des installations blindées et des capacités de recherche sur les matériaux avancés qui sont dotées d’un équipement unique permettant d’effectuer l’examen post-irradiation des combustibles épuisés du réacteur CANDU.

Comme le Canada, la Corée du Sud compte un certain nombre de centrales nucléaires qui représentent une part importante de l’approvisionnement en énergie propre du pays, y compris trois unités qui sont des réacteurs à eau lourde sous pression CANDU conçus au Canada. Une quatrième unité CANDU de la Corée du Sud a été mise en arrêt de manière permanente. Afin de gérer en toute sécurité le combustible épuisé provenant de ces activités, KHNP s’est préparé à amorcer cette année un projet de recherche qui portera sur la gestion à long terme du combustible épuisé du réacteur CANDU stocké à sec.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les LNC, y compris leurs travaux de déclassement et de gestion des déchets, veuillez visiter le site www.cnl.ca. Pour en apprendre plus sur KHNP, veuillez visiter le site https://home.kepco.co.kr/kepco/EN/main.do.

