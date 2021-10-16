Amlan International在李曼中国养猪大会上展示基于矿物质的饲料添加剂的健康和性能优势

芝加哥, Oct. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在即将举行的第10届李曼养猪大会暨2021年世界猪业博览上，Amlan International将重点介绍其天然的基于矿物质的饲料添加剂如何改善猪的肠道健康，并帮助生产者克服关键的经济生产挑战。这次大会暨博览会将于2021年10月20日至22日在重庆国际博览中心举行，预计将吸引约6000名参会者和5万多名博览会访客。



作为Oil-Dri® Corporation of America的动物健康业务部门，Amlan International经过科学验证的产品是以Oil-Dri在矿物质科学领域80年的丰富经验作为坚实后盾。Amlan的科学家利用Oil-Dri的矿物质专业知识开发可靠的、有研究支持的产品，通过生产适用于家畜和家禽的基于矿物质的饲料添加剂来提高动物蛋白质的质量和安全性，从而在不使用抗生素的情况下提高动物肠道健康、控制生物毒素、提高饲养效率和促进动物生长。

“中国的生猪生产者目前面临着过去五年以来最低的市场价格和最高的饲料原料价格，”中国地区运营总监Harold Zhou表示。“这使得获得天然的无抗生素饲料添加剂对于生猪生产者来说更加重要，因为这样不仅能保持生猪肠道健康和提高饲养质量，同时还能增加价值。”

Amlan总部设在美国并在美国运营，拥有数百万吨矿藏，Oil-Dri会选择性地开采、加工并面向全球各行各业进行销售。垂直整合使Oil-Dri和Amlan能够负责生产流程的每个环节，并始终如一地为世界各地生产蛋白质的动物提供天然的基于矿物质的饲料添加剂。

“我们的专有矿产技术是我们增值解决方案的基础，”全球销售副总裁Fred Kao表示。“通过利用我们拥有的矿物质技术和致力于达到最高质量标准，我们为家畜和家禽开发安全可靠天然的基于矿物质的饲料添加剂解决方案。”

Amlan的矿物质技术可单独在其产品中使用或与精选饲料成分混合使用，以减少病原体挑战，增强肠道屏障，并使免疫系统自然抵御疾病。包括美国、欧盟、中国、韩国和印度尼西亚在内的多个国家政府已认可适用于家禽的Amlan产品Varium®和适用于生猪的产品NeoPrime®内独特的基于矿物质的技术，并为产品的作用方式颁发了专利。

第10届李曼中国养猪大会暨2021世界猪业博览会将分享有关各种主题新的发展和研究，包括遗传和育种、生产、疾病预防、监测和诊断、营养和饲料生产以及市场营销和经济分析。

公司信息

Amlan是全球领先的矿物质吸附剂制造商和经销商Oil-Dri Corporation of America的动物健康业务部分。Oil-Dri利用自身在矿物质科学领域80多年的专业知识，针对消费者市场和企业对企业市场选择性地开采和加工他们独特的矿物质。以“Amlan International”名称开展业务的Oil-Dri Corporation of America是纽约证券交易所公开上市公司（纽约证券交易所代码：ODC）。Amlan International面向全球销售饲料添加剂。产品供应情况因国家/地区而异，相关声明不构成医学声明，并可能因政府要求而有所不同。

Reagan Culbertson

媒体联系人

press@amlan.com