Umicore révise légèrement ses perspectives pour 2021

Umicore révise légèrement ses perspectives pour l'ensemble de l'année 2021 et s'attend désormais à ce que l'EBIT ajusté approche € 1 milliard. Cette prévision se compare à la précédente attente d'un EBIT ajusté légèrement supérieur à € 1 milliard communiquée le 30 juillet et reflète la récente baisse des prix des métaux platinoïdes, ainsi qu'un impact plus fort que prévu de la pénurie mondiale de semi-conducteurs sur la production automobile. Malgré ce contexte de marché plus difficile, Umicore reste pleinement sur la bonne voie pour réaliser une performance exceptionnelle en 2021. Ces perspectives sont basées sur les prix actuels des métaux et la visibilité actuelle. Elles supposent qu'il n'y a pas de nouvelle dégradation significative de la situation de l'approvisionnement en semi-conducteurs et intègrent la hausse des coûts de transport et des prix de l'énergie.

Chez Automotive Catalysts, l'impact de la pénurie de semi-conducteurs sur la production automobile s'avère plus important que prévu à la fin du mois de juillet. Les calendriers de production des équipementiers automobiles sont de plus en plus volatils et les prévisions de production régulièrement revues à la baisse. Bien qu'Umicore ne soit pas à l'abri de cette tendance, elle confirme qu'elle surperformera le marché automobile pour l'ensemble de l'année grâce à un mix de plates-formes favorable et à des gains de parts de marché dans les technologies à essence pour véhicules légers, en particulier en Europe et en Chine. Umicore confirme également sa prévision d'un EBIT ajusté en 2021 pour le business group Catalysis qui devrait plus que doubler par rapport à 2020 1.

Chez Rechargeable Battery Materials, les tendances de la demande de matériaux cathodiques NMC reflètent les ajustements apportés aux calendriers de production et de qualification des VE en raison de la pénurie de semi-conducteurs. Cette pénurie devrait continuer à avoir un impact sur les qualifications et la production des VE pendant une bonne partie de l'année prochaine, ce qui entraînera un report du démarrage de la production commerciale de l a nouvelle usine de matériaux cathodiques d'Umicore à Nysa, en Pologne, au deuxième trimestre de 2022. Dans l'intervalle, Umicore continue de desservir le marché européen via son usine coréenne. Bien qu'Umicore ait revu à la baisse ses attentes concernant les volumes de vente de matériaux cathodiques pour le second semestre, les volumes totaux pour 2021 devraient encore dépasser largement le niveau de l'année précédente. L'impact des volumes de vente plus faibles que prévu chez Rechargeable Battery Materials devrait être compensé par une performance plus forte que prévu au second semestre chez Cobalt & Specialty Materials, où les produits chimiques à base de cobalt et de nickel et les activités de distribution connexes continuent de bénéficier d'une demande élevée et de primes attrayantes. Compte tenu de ces éléments, Umicore maintient les perspectives données fin juillet et prévoit que l'EBIT ajusté du business group Energy & Surface Technologies pour 2021 sera conforme au consensus actuel2.

Chez Recycling, les prix des métaux précieux ont diminué en raison de la baisse de la demande de métaux platinoïdes de la part de l'industrie automobile. En particulier, le prix du rhodium et, dans une moindre mesure, du palladium, a baissé de manière significative par rapport aux niveaux de fin juillet, qui avaient été pris en compte dans les perspectives fournies à l'époque. En supposant que les prix actuels des métaux précieux se maintiennent jusqu'à la fin de l'année, Umicore continue de s'attendre à ce que l'EBIT ajusté de Recycling atteigne un niveau exceptionnel, bien supérieur à celui de l'année dernière, bien que légèrement inférieur au consensus actuel du marché qui ne reflète pas encore la récente baisse des prix des métaux platinoïdes. 3

Mathias Miedreich, CEO d'Umicore, a commenté : "Je suis heureux de confirmer les perspectives de croissance d'Umicore pour cette année qui marque une nouvelle performance record dans son histoire. L'impressionnante résilience et l'agilité dont Umicore fait preuve, même dans le contexte actuel, témoignent de la solidité de sa technologie et de son modèle d'entreprise. J'ai hâte de m'appuyer sur cette position exceptionnelle et de renforcer le leadership d'Umicore dans les matériaux Clean Mobility et Recycling. Nous sommes fortement convaincus que nous continuerons à créer une valeur substantielle pour toutes les parties prenantes et à contribuer de manière significative à un avenir durable."

1 L'EBIT ajusté de Catalysis a atteint 154 millions d'euros en 2020.

2 Umicore a annoncé le 30 juillet 2021 qu'elle s'attendait à ce que l'EBIT ajusté d'Energy & Surface Technologies puisse légèrement dépasser € 129 millions. Umicore a engagé Vara Research GmbH pour sonder les analystes de courtage afin de fournir au marché les estimations du consensus des analystes. Le consensus le plus récent est disponible sur https://vara-services.com/umicore/. Le consensus de l'EBIT ajusté pour Energy & Surface Technologies s'élevait à € 134 millions au moment de cette publication.

3 L'EBIT ajusté de Recycling s'est élevé à 362 millions d'euros en 2020. L'EBIT ajusté consensuel pour le recyclage s'élevait à 616 millions d'euros au moment de cette publication.