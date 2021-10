Atari : RÉVISION DES ESTIMATIONS DE RÉSULTATS ANNUELS 2020/2021

English French

RÉVISION DES ESTIMATIONS DE RÉSULTATS ANNUELS 2020/2021

La revue (i) du traitement comptable des transactions impliquant des actifs digitaux et (ii) de la valeur recouvrable des frais de production des jeux mobiles free-to-play immobilisés à l’actif du bilan génèrent une révision à la baisse des résultats par rapport aux estimations communiquées le 16 août 2021.

Communiqué de presse - Paris, France, le 18 octobre 2021 à 8h00 - Réuni le 15 octobre 2021, le conseil d’administration d’Atari SA, en présence de ses commissaires aux comptes, a revu les estimations financières consolidées de l’exercice clos le 31 mars 2021 à la suite de la finalisation des travaux portant sur (i) le traitement comptable des transactions impliquant des actifs digitaux et (ii) la valeur recouvrable des frais de production des jeux mobiles free-to-play immobilisés à l’actif du bilan. Ces estimations présentées en annexe au présent communiqué font apparaitre une perte nette de 11,9 M€.

Les prévisions budgétaires découlant de la nouvelle stratégie visant à l’arrêt d’activités non rentables et à la simplification de l’organisation du Groupe pour un retour à la profitabilité et le traitement comptable des nouvelles activités (transactions en lien avec des actifs digitaux et Atari VCS) ont entrainé un retard dans l’établissement des comptes de 2020/2021.

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées, le rapport de certification sera émis après finalisation de la revue des notes annexes aux comptes consolidés et du Document d’Enregistrement Universel.

La tenue de l’assemblée générale initialement convoquée pour le 9 novembre 2021 se tiendra au plus tard le 30 novembre 2021.

Traitement comptable des transactions en lien avec des actifs digitaux. Avec l’Atari Token, le groupe Atari a pour objectif de créer un token pour l’ensemble de l’industrie du jeu vidéo. Au cours de l’exercice 2020/2021, le Groupe Atari a facturé (i) 0,8 M€ dans le cadre du contrat de prestations de services et de licence de marque avec Atari Chain sur des ventes d’Atari Tokens, (ii) 0,5 M€ dans le cadre de ventes directes d’Atari Tokens, et (iii) 1,1 M€ correspondant à l’évaluation des allocations d’Atari Tokens attribuées à certains membres du Groupe et à des tiers.

Dans ses estimations de résultats publiées le 16 août 2021, le groupe Atari avait estimé pouvoir comptabiliser un chiffre d’affaires de 2,4 M€ au titre de ces opérations en considérant que les modalités d’utilisation prévues des Atari Tokens vendus ou attribués à date le permettaient.

Les échanges entre le groupe Atari et ses commissaires aux comptes ont conduit le groupe Atari à revoir cette position comptable au regard des critères de comptabilisation du chiffre d’affaires selon IFRS 15 et à différer cette reconnaissance de chiffre d’affaires sur un exercice ultérieur. Ce changement de position comptable impacte à la baisse le chiffre d’affaires et le résultat estimés de l’exercice 2020/2021 d’un montant de 2,4 M€ montant comptabilisé désormais en produits constatés d’avance au passif du bilan.

La division Atari Blockchain développe l’écosystème lié aux Atari Tokens, notamment en élargissant l'adoption et les cas d'usage du token déjà présent sur les plateformes opensea.io et Decentraland et ceux à venir prochainement avec le monde virtuel Atari au sein du projet Alphaverse.

Valeur comptable attribuée aux frais de production des jeux mobiles free-to-play immobilisés à l’actif du bilan. La mise en œuvre de la nouvelle stratégie et la finalisation du budget 2021/2022, et des exercices subséquents, ont conduit le Groupe à pratiquer des tests de dépréciation en comparant chacun de ses actifs à sa valeur recouvrable. A l’issue de ces tests le Groupe a comptabilisé des dépréciations pour un montant additionnel de 3,6 M€. Si au cours d’un exercice ultérieur la valeur recouvrable de ces actifs s’appréciait, les pertes de valeur constatées seraient reprises en résultat.

La nouvelle stratégie de la division jeux vidéo, Atari Games vise à améliorer la génération de trésorerie en élargissant le portefeuille de jeux vidéo, avec notamment l'édition de jeux premium pour PC et consoles, la réédition de titres classiques et la concentration sur les jeux mobiles de son portefeuille les plus rentables. Un premier jeu premium, Centipede Recharged, a été lancé en septembre 2021 et 3 autres jeux de la série « Recharged » (Black Widow, Asteroids et Breakout) vont sortir au cours des prochains mois. De même, plusieurs nouveaux titres ont été mis en production pour une sortie en 2022, notamment une nouvelle version du jeu classique Food Fight, une collection 50ème anniversaire Atari ainsi qu’Atari Mania, un remix original de mini-jeux Atari classiques.

La perte de l’exercice 2020/2021 provient essentiellement de charges calculées, (dépréciations et amortissements complémentaires) et du décalage de la reconnaissance du chiffre d’affaires des activités de l’Atari Token qui sont sans incidence sur la trésorerie nette du Groupe.

Pour 2021/2022, exercice de transition opérant le changement de stratégie, l’objectif financier est de mettre en place les leviers de profitabilité pour les années à venir avec pour priorité la valorisation du portefeuille de propriétés intellectuelles (jeux et licences).

La Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et elle considère que (i) le besoin en fonds de roulement lié à la montée en charge de la production de l’Atari VCS, et (ii) le développement de la nouvelle stratégie de la division jeux vidéo nécessiteront un recours à un financement externe ou à un appel au marché dont la forme est actuellement à l’étude. Disposant du soutien financier de son nouveau principal actionnaire et Président directeur général, le groupe Atari estime être en mesure de faire face à ses échéances à venir.

Impacts des révisions comptables sur le compte de résultat consolidé

IFRS en M€ 31.03.2021

Estimations publiées au 16 août 2021 31.03.2021

Estimations révisées ce 15 octobre 2021 Chiffre d'affaires 21,4 18,9 Coût des ventes (5,2) -5,5 MARGE BRUTE

En % du chiffre d’affaires 16,2

75,7% 13,4

70,3% Frais de recherche et développement (7,9) (7,9) Frais marketing et commerciaux (2,6) (2,6) Frais généraux et administratifs (6,3) (6,3) Autres produits et charges d'exploitation 0,0 0,0 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (0,6) (3,4) Autres produits et charges opérationnels (4,6) (8,2) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (5,2) (11,6) Coût de l'endettement financier (0,1) (0,1) Autres produits et charges financiers (0,2) (0,1) QP de résultat net de sociétés mises en équivalence - (0,1) Impôt sur les bénéfices (0,0) (0,0) RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ (5,5) (11,9) Part attribuable au Groupe (5,4) (11,9)





Impacts des révisions comptables sur le bilan consolidé

ACTIF (IFRS, M€) 31.03.2021

Estimations publiées au 16 août 2021 31.03.2021

Estimations révisées ce 15 octobre 2021 Immobilisations incorporelles 15,2 11,6 Immobilisations corporelles 0,0 0,0 Droits d’utilisation relatif aux contrats de location 1,9 1,9 Actifs financiers non courants 16,0 15,8 Impôts différés actifs 1,9 1,9 ACTIFS NON COURANTS 35,0 31,3 Stocks 2,5 2,5 Clients et comptes rattachés 3,2 3,3 Actifs d'impôts exigibles 0,0 0,0 Autres actifs courants 0,6 0,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,5 2,5 Actifs détenus en vue de la vente 0,3 0,3 ACTIFS COURANTS 9,1 9,1 TOTAL ACTIF 44,1 40,4





PASSIF (IFRS, M€) 31.03.2021

Estimations publiées au 16 août 2021 31.03.2021

Estimations corrigées ce 15 octobre 2021 Capital 3,0 3,0 Primes d’émission 19,1 19,1 Réserves consolidées 14,0 14,0 Résultat de l'exercice part Groupe (5,4) 11.9 CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 30,6 24,2 Intérêts minoritaires (0,0) (0,0) CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ 30,6 24,2 Provisions pour risques et charges non courantes 0,0 0,0 Dettes financières non courantes - - Dettes locatives long terme 1,6 1,6 Impôts différés passifs - - Autres passifs non courants 0,7 0,7 PASSIFS NON COURANTS 2,3 2,3 Provisions pour risques et charges courantes - - Dettes financières courantes - - Dettes locatives court terme 0,3 0,3 Dettes fournisseurs 7,3 7,3 Dettes d'impôts exigibles - - Autres passifs courants 3,5 6,3 PASSIFS COURANTS 11,2 13,9 TOTAL PASSIF 44,1 40,4





Avertissement

Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation des objectifs, du budget d’exploitation et du plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur l’évaluation des actifs et des passifs du Groupe

A propos d’Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d’autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d’information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr. Les actions Atari sont cotées en France sur Euronext Paris (Compartiment C, Code ISIN FR0010478248, mnémo ATA) et sont éligibles au programme Nasdaq International aux Etats-Unis (Compartiment OTC - Ticker PONGF).

Contacts

Atari - Philippe Mularski, CFO Calyptus - Marie Calleux

Tel +33 1 83 64 61 57 - pm@atari-sa.com Tel + 33 1 53 65 68 68 – atari@calyptus.net

Ceci est une information qu’Atari SA est obligé de publier en vertu du règlement européen sur les abus de marché (MAR). L’information a été soumise pour publication par les personnes de contact mentionnées ci-dessus, le 18 octobre 2021 à 08h00

Pièce jointe