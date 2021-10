Djurslands Bank opjusterer forventningen til årets resultat

Fondsbørsmeddelelse 13/2021



Djurslands Bank opjusterer forventningerne til årets resultat før skat til niveauet

110-130 mio. kr.



De væsentligste årsager til opjusteringen er en stigning i bankens aktivitetsbaserede

indtægter som følge af det høje aktivitetsniveau på boligmarkedet, stigende

renteindtægter fra indlån samt en fortsat stor kundetilgang.



Banken har herudover ikke registreret nogen væsentlige tab som følge af COVID-19

pandemien og forventer, at årets nedskrivninger vil være på et væsentligt lavere niveau

end oprindeligt forventet.



Banken forventer på nuværende tidspunkt, at niveauet for det beløb, som banken i 2020,

ud fra et ledelsesmæssigt skøn, afsatte til dækning af potentielle kredittab som følge af

COVID-19 situationen, vil blive opretholdt henset til den fortsatte usikkerhed fra

følgeeffekterne af pandemien.



I årsrapporten for 2020 udtrykte Djurslands Bank en forventning til resultatet før skat for

2021 i niveauet 65-85 mio. kr. Den 1. juli 2021 opjusterede banken det forventede

resultat før skat til 95-120 mio. kr.



Djurslands Banks kvartalsrapport offentliggøres som planlagt den 4. november 2021.



Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen på

telefon 8630 3149.





Venlig hilsen

Djurslands Bank



Lars Møller Kristensen

Bankdirektør





