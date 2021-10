Harvia on solminut yksinoikeudella olevan jakelusopimuksen Japaniin Bergman Limitedin kanssa

English Finnish

Harvia on solminut yksinoikeudella olevan jakelusopimuksen 12.10.2021 Bergman Limitedin kanssa, koskien Harvia ja Almost Heaven Saunas -tuotemerkkejä Japanin markkinoilla.



Bergmanilla on yli 20 vuoden kokemus eurooppalaisten lämmittimien markkinoinnista ja myynnistä Japanissa. Yrityksellä on vahva tekninen tausta suunnittelun, asennuksen ja jälkimarkkinoinnin parista.



Tokiossa sijaitsevan Bergmanin myynti- ja markkinointiverkosto toimii koko Japanin alueella keskittyen kaupallisiin projekteihin, osakehuoneistoihin ja yksityisasuntoihin. Bergmanin tavoitteena on avata 50 Harvian näyttelytilaa Japanissa seuraavan kolmen vuoden aikana.



”Tavoitteenamme on tuoda oikea suomalainen sauna ja saunakulttuuri osaksi japanilaista elämäntyyliä. Tätä edistääksemme rakennamme 50 Harvian näyttelytilaa ympäri Japania seuraavan kolmen vuoden aikana. Toimintamme auttaa Harviaa kasvamaan Japanin tunnetuimmaksi saunabrändiksi niin rakennusteollisuuden, yksityisasuntojen kuin osakehuoneistojen ja kaupallisten projektien parissa”, kertoo Bergmanin toimitusjohtaja Seiji Kasama.



Japanissa on keskimäärin 26 miljoonaa saunojaa, joka on viidennes koko maan väestöstä. Saunan suurkuluttajia eli japanilaisittain saunnerseja, jotka saunovat useita kertoja viikossa on Japanissa 3,4 miljoonaa. Sauna ja sen terveysvaikutukset osana japanilaisten elämää ovat suuressa suosiossa COVID-19 pandemian myötä.



”Japani on tunnettu perinteisistä kylpylöistään jo kauan, mutta myös saunamarkkinat ovat kehittymässä kovaa vauhtia eteenpäin. Harvia on toimittanut Japaniin kiukaita noin 15 vuoden ajan, mutta meiltä on tähän asti puuttunut oikea strateginen kumppani Japanin valloituksen suhteen. Bergman jakaa Harvian vision ja pystymme yhdistämään sauna- ja kylpyläosaamisemme Bergmanin paikallistietämykseen, tekniseen osaamiseen ja resursseihin, joiden avulla pystymme kasvattamaan markkina-alueitamme yhdessä”, sanoo Tapio Pajuharju, Harvia-konsernin toimitusjohtaja.



Jakelusopimus Bergmanin kanssa edistää Harvian maantieteellistä laajentumista ja tuo mahdollisuuksia keskiostoksen arvon kasvattamiseen.



”Yhdessä Bergmanin kanssa voimme haastaa markkinajohtajan ja Japani tulee olemaan merkittävä kasvualue Harvialle. Olemme erittäin iloisia, että koko Bergmanin tiimi on mukanamme rakentamassa Japanin saunamarkkinoita”, Pajuharju toteaa.



