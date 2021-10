HEXO annonce des changements stratégiques à son équipe de haute direction

English French

OTTAWA, 18 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp. (« HEXO » ou la « Société ») (TSX : HEXO; NASDAQ : HEXO) a annoncé aujourd’hui le départ de Sébastien St-Louis, cofondateur et président-directeur de la Société, qui prend effet dès maintenant, en raison d’une réorganisation stratégique.



« Au nom de toute l’organisation, j’aimerais remercier Sébastien St-Louis pour son énorme influence sur l’industrie canadienne du cannabis. Grâce à son dévouement depuis des années, il a contribué à faire d’HEXO un chef de file sur le marché canadien, a déclaré le président du conseil d’administration, M. Michael Munzar. Le conseil d’administration a mis sur pied un comité spécial chargé de la relève afin de trouver un nouveau président-directeur ayant l’expérience nécessaire pour défendre la position d’HEXO comme chef de file sur le marché canadien et maintenir sa place parmi les trois meilleures entreprises mondiales de cannabis. »

Le prochain leader de l’entreprise sera bien placé pour intégrer les récentes acquisitions transformatrices d’HEXO et tirer parti des capacités de production allégée, des excellentes marques et de la solide offre de produits de l’entreprise pour la mener dans la prochaine étape de son évolution stratégique.

« Bâtir HEXO à partir de zéro pour qu’elle devienne le numéro un au Canada a été le point culminant de ma carrière, a déclaré Sébastien St-Louis. Il ne fait aucun doute que l’avenir d’HEXO est prometteur. Je suis très fier de l’équipe que nous avons mise sur pied, des marques que nous avons lancées et de la loyauté que nos clients nous ont témoignée. En tant qu’actionnaire important, je me réjouis à la perspective de la prochaine étape de la croissance de l’entreprise. »

Le comité spécial chargé de la relève est à un stade avancé de ses discussions avec un candidat idéal pour le poste de président-directeur et il prévoit faire une annonce au cours des prochains jours.

HEXO a également annoncé la démission de son chef des opérations, Donald Courtney, qu’elle remercie pour apport considérable au cours des trois dernières années. Grâce à son leadership, la Société a nettement rehaussé son excellence opérationnelle en étendant sa portée et en augmentant son automatisation. Donald Courtney continuera d’exercer ses fonctions jusqu’à ce qu’un remplaçant soit trouvé.

