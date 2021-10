ITM et les LNC signent un protocole d’entente en vue du développement et de la production mondiale d’un isotope médical rare, l’actinium 225

GARCHING BEI MÜNCHEN, Allemagne et CHALK RIVER, Ontario., 18 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ITM Isotope Technologies Munich SE, une société de premier plan de biotechnologie radiopharmaceutique, et les Laboratoires nucléaires canadiens (LNC), le principal organisme du Canada consacré à la science et à la technologie nucléaires, ont annoncé aujourd’hui la signature d’un protocole d’entente visant l’exploration du développement et de la production industrielle d’actinium 225, un radio-isotope extrêmement rare, émetteur de rayons alpha qui a un fort potentiel pour l’oncologie de précision. Selon les modalités de l’entente, les organisations collaboreront au développement, à la fabrication et aux voies de distribution des radio-isotopes médicaux. D’autres détails de l’accord n’ont pas été divulgués.



La thérapie alpha ciblée a rapidement suscité l’intérêt de la communauté scientifique et médicale. La demande d’émetteurs alpha, notamment d’actinium 225, est très élevée, étant donné leur capacité de créer des dommages irréparables aux cellules cancéreuses. L’actinium 225 émet notamment des particules alpha à haute énergie à courte distance de pénétration, ce qui permet de traiter très précisément des cellules cancéreuses, y compris les micrométastases difficiles à cibler, tout en ayant un effet minime sur les tissus sains environnants. Lors d’études précliniques, la thérapie alpha ciblée a montré des résultats remarquables en détruisant des cellules cancéreuses en brisant efficacement les liens dans leur ADN. L’actinium 225 peut être attaché à divers ligands peptidiques ou anticorps qui ciblent spécifiquement les cellules cancéreuses d’un vaste éventail d’indications de tumeur.

Puisque la production mondiale actuelle d’actinium 225 est minime, l’un des plus grands défis de l’exploitation de tout le potentiel de cet émetteur alpha est d’en assurer l’approvisionnement. Les LNC et ITM détiennent l’expertise et l’infrastructure permettant de surmonter efficacement l’obstacle de l’approvisionnement et de produire ce précieux radio-isotope à l’immense potentiel thérapeutique.

« Les LNC sont ravis de la conclusion du présent accord avec ITM, un chef de file de l’industrie, qui partage notre ambition d’amener la prochaine génération d’isotopes médicaux sur marché mondial », a commenté Joe McBrearty, PDG des LNC. « Il s’agit d’une évolution excitante des travaux des LNC sur les radio-isotopes médicaux qui repose sur nos capacités en production de cibles, en radiochimie, en analyse des radio-isotopes et en gestion des sous-produits. En travaillant avec ITM, nous souhaitons tirer parti de ses capacités pour accélérer les travaux sur ce nouvel isotope prometteur et pour créer un pipeline commercial pour ce que nous croyons être un traitement novateur contre les cancers.

« Il est toujours agréable de collaborer avec un autre chef de file de l’industrie de la radiothérapie dans l’optique de combler un important besoin non satisfait. Nous sommes impatients de partager notre expertise du développement et de la production à l’échelle mondiale des radio-isotopes de la plus haute qualité dans le cadre de notre mission partagée d’explorer le potentiel inexploité de l’actinium 225, connu comme étant le médicament le plus rare de la planète. Nous avons hâte de présenter la valeur thérapeutique de ce radio-isotope qui, nous le croyons, aura le potentiel de rendre possible des traitements de radiothérapie alpha ciblée », a déclaré Steffen Schuster, PDG d’ITM.

ITM est un chef de file mondial du développement, de la production et de l’offre mondiale de produits radiothérapeutiques et diagnostiques, et il maintient un pipeline évolutif de produits oncologiques de précision. Couplé avec l’infrastructure scientifique étendue des LNC et sa vaste expérience du développement et de la distribution de radio-isotopes médicaux, les entreprises sont très bien positionnées pour produire et distribuer ce radio-isotope très recherché à l’industrie mondiale.

Les termes de l’accord stipulent que les LNC seront responsables de la recherche et du développement ainsi que de la production de l’actinium-225. L’entreprise produit déjà de l’actinium 225 en quantités utiles pour la recherche à partir de générateurs de thorium 229. ITM sera responsable du traitement additionnel de l’actinium 225 conforme à une norme commune de bonne pratique de fabrication et aura subséquemment la responsabilité principale des processus réglementaires associés, de la commercialisation et de la vente du produit. Les LNC et ITM veulent tirer parti de leurs capacités pour créer une offre commerciale mondiale continue d’actinium 225, compatible avec les bonnes pratiques de fabrication. Les deux parties travaillent en vue de la signature d’une entente plus formelle qui prendra la forme d’une collaboration.

ITM Isotope Technologies Munich SE

Fondée en 2004, ITM est une société privée de biotechnologie radiopharmaceutique consacrée à la fourniture des radiothérapies et diagnostics du cancer les plus précis afin de satisfaire aux besoins des patients, des cliniciens et de ses partenaires grâce à l’excellence du développement, de la production et de l’offre mondiale. Suivant le principe directeur du bénéfice pour le patient pour tout ce qu’elle fait, ITM maintient un grand pipeline de développement combinant des radio-isotopes de haute qualité avec des molécules ciblantes dans le but de créer des traitements oncologiques de précision. ITM tire parti de sa position de leader et de presque deux décennies d’expertise en radio-isotopes, combinées avec son réseau mondial afin de permettre à la médecine nucléaire d’atteindre son potentiel de contribuer à ce que ses clients jouissent d’une vie plus longue et meilleure. Pour plus de renseignements, consultez le site : www.itm-radiopharma.com.

À propos des LNC

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont un chef de file mondial en technologie et en sciences nucléaires qui offrent des capacités et des solutions uniques pour une gamme d’industries. En participant activement à des travaux de recherche et de développement dirigés par l’industrie dans les domaines du nucléaire, des transports, de la technologie propre, de l’énergie, de la défense, de la sécurité, et des sciences de la vie, ils offrent des solutions qui maintiennent la compétitivité de ces secteurs sur la scène internationale.

Grâce à des investissements réguliers dans de nouvelles installations et un mandat précis, les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont bien placés pour l’avenir. Une nouvelle norme de rendement appuyée par une solide culture de la sécurité est au cœur de toutes ses activités.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la gamme complète des services offerts par les Laboratoires Nucléaires Canadiens, veuillez consulter le site www.cnl.ca ou envoyer un courriel à l'adresse communications@cnl.ca.