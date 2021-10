English Finnish

Savosolar Oyj

Yhtiötiedote 18.10.2021 klo 13.15 (CEST)

Savosolar on laatinut täydennysasiakirjan osakeantiesitteeseen

Savosolar (”Savosolar” tai ”Yhtiö”) on 15.10.2021 tiedotteensa mukaisesti julkaissut liiketoimintakatsauksen kaudelta tammi-syyskuu 2021. Tästä syystä Yhtiö on laatinut täydennysasiakirjan 4.10.2021 päivättyyn merkintäoikeusantiin (”Osakeanti”) liittyvään EU:n kasvuesitteeseen (”Esite”).

Finanssivalvonta on tänään 18.10.2021 hyväksynyt täydennysasiakirjan, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

Peruutusoikeus

Sijoittajalla, joka on ennen tämän täydennysasiakirjan julkistamista merkinnyt uusia osakkeita Osakeannissa, on oikeus peruuttaa tekemänsä merkintä kolmen (3) pankkipäivän ajan tämän täydennysasiakirjan julkistamisesta eli viimeistään 21.10.2021 klo 18.00 Suomen aikaa (17.00 Ruotsin aikaa).

Peruutukset on tehtävä samassa merkintäpaikassa kuin alkuperäinen merkintä. Perumisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai hallintarekisteröinnin hoitajalle, jossa merkintätoimeksianto on tehty.

Mikäli sijoittaja on perunut merkintänsä, sijoittajan mahdollisesti jo maksama merkintämaksu palautetaan sijoittajan pankkitilille, jonka tiedot tämä on ilmoittanut merkinnän yhteydessä. Maksu palautetaan kolmen (3) paikallisen pankkipäivän kuluessa merkinnän perumisesta. Palautettaville määrille ei makseta korkoa.

Neuvonantajat

Augment Partners AB toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Osakeannissa. Smartius Oy toimii Osakeannissa oikeudellisena neuvonantajana Suomen lakiin liittyvissä asioissa.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com



