Sisäpiiritieto 18.10.2021

Ovaro perustaa tytäryhtiön kiinteistökehitykseen

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj on perustanut kiinteistökehitykseen keskittyvän tytäryhtiön Ovaro Kiinteistökehitys Oy:n. Ovaron tarkoituksena on toteuttaa perustetun tytäryhtiön toimesta perustajarakennuttamista, eli gryndausta. Tähän liittyy kiinteistökehityskohteiden ja tonttien hankinta, kehittäminen, rakennuttaminen ja asuntojen myynti. Ensimmäinen hankittava kehityskohde on Kortepohjan liikekeskus, josta on tiedotettu 18.10.2021.

Toimitusjohtaja Marko Huttunen:

”Kiinteistökehitys on Ovaron uudistetun strategian yksi tukijalka. Perustetun Ovaro kiinteistökehitys Oy tehtävänä on toteuttaa Ovaron kiinteistökehitystä ja perustajarakennuttamista. Tavoitteenamme on hankkia uusia kiinteistökehityskohteita suurimmista kasvukeskuksista ja rakentaa hyvää kaupunkiympäristöä. Haluamme jatkossa tarjota laadukkaita asuntoja sekä sijoittaja- että kuluttaja-asiakkaillemme”.

Helsinki 18.10.2021

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Marko Huttunen puh. 050-329 2563.

