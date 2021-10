Crossing Minds lève 10 millions de dollars de financement en série A pour aider les entreprises à proposer des recommandations plus intelligentes et sécurisées

SAN FRANCISCO, 18 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crossing Minds, la plateforme intelligente de recommandations de référence pour les entreprises, annonce avoir bouclé un tour de table en série A pour un total de 10 millions de dollars sous la direction de Radical Ventures et avec la participation des entreprises de capital-risque Index Ventures, Partech et Lerer Hippeau. Cette levée de fonds doit permettre à Minds d’accélérer l’innovation produit, d’étendre sa clientèle et de développer ses centres à San Francisco et à Paris.



La vente et les contenus en ligne explosent actuellement : en 2020, à l’échelle mondiale, la consommation de contenus en ligne a doublé tandis que le e-commerce a augmenté de plus de 24 % pour atteindre 4,3 trillions de dollars . Cette expansion rapide a créé un sentiment de lassitude chez les consommateurs dans leur prise de décisions, confrontée à la démultiplication des choix possibles et a engendré des difficultés à se distinguer de la concurrence accrues pour les entreprises. Avec la suppression des cookies tiers et un durcissement des règlementations concernant la protection des données personnelles des clients, les entreprises doivent innover pour personnaliser les interactions client et établir des connexions plus solides avec eux, tout en assurant une gestion optimale du respect de la vie privée.

« La pression en ligne s’accentue pour proposer de meilleures expériences tout en assurant la protection de la vie privée. Les entreprises doivent s’adapter à leurs clients de façon radicalement différente », déclare Alexandre Robicquet, cofondateur et CEO de Crossing Minds. « Chez Crossing Minds, nous sommes convaincus que les recommandations ouvrent de nouvelles perspectives en matière d’engagement et de découverte en ligne. C’est pourquoi nous avons conçu une solution qui puisse être rapidement et facilement mise en œuvre et personnalisée en fonction des besoins uniques de chaque entreprise, et qui fournisse des expériences authentiques sans pour autant compromettre la protection des données client. »

Crossing Minds a été cofondé par deux pionniers reconnus de l’intelligence artificielle, Alexandre Robicquet (CEO) et Emile Contal (CTO), associés au consultant Sebastian Thrun. L’équipe a lancé la plateforme en 2018 pour le TechCrunch’s Disrupt Battlefield sous la forme d'une application orientée client appelée Hai, dont le but était de proposer des recommandations de divertissement à ses utilisateurs comme des livres, de la musique, des spectacles, des jeux vidéos ou des restaurants. Ces dernières années, elle a continué à développer les capacités de sa plateforme et s’est orientée vers des clients B2B. Du fait de sa conception initiale comme produit B2C, la plateforme dispose d’une capacité unique sur le marché à résoudre le problème du « démarrage à froid » pour les entreprises, c’est-à-dire le fait de pouvoir proposer instantanément des recommandations pertinentes grâce à des actions sur site et sans données personnelles d’identification.

« Je me réjouis du développement de Crossing Minds et des accomplissements de l'équipe. J’aime l’idée d’utiliser l’intelligence artificielle (IA) pour proposer aux clients une meilleure expérience d’achat en ligne », explique Sebastian Thrun, cofondateur de Crossing Minds. « Crossing Minds est une entreprise en pleine expansion, qui associe collaborateurs et technologies d’exception. Je suis convaincu qu’elle changera le visage du e-commerce pour les générations à venir. »

« L’équipe de Crossing Minds a identifié un moyen pour les entreprises d’améliorer l’engagement client tout en assurant une conformité en matière de données grâce à sa technologie d’IA rapide et performante », déclare Tomi Poutanen de Radical Ventures. Partenaire de ce fonds de capital-risque axé sur l’IA, Tomi Poutanen a rejoint le comité de direction de Crossing Minds. « Grâce aux recommandations pertinentes émises par la plateforme après une poignée d’actions sur site et sans recours à des données personnelles d’identification, les entreprises peuvent construire un meilleur engagement client, y compris avec les primo-visiteurs d’un site web. »

« En tant que premiers investisseurs de marques phares de médias digitaux axés sur les consommateurs, nous mesurons pleinement la nécessité de répondre aux besoins des clients grâce à une expérience personnalisée digital-first, explique Joe Medved, partenaire chez Lerer Hippeau. Crossing Minds s’appuie sur le deep learning pour automatiser la personnalisation et dépasser les limites d’un monde post-cookies. En résulte une expérience de consommation moderne incroyablement efficace à de nombreux points de contact digitaux. »

Diverses entreprises utilisent déjà Crossing Minds, parmi lesquelles Penguin Random House, Danone ou Inkbox. Sa plateforme facilement intégrable ne nécessite aucune maintenance longue ou coûteuse, et peut être personnalisée pour répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise.

Inkbox, la marque de consommation phare dans le domaine des tatouages, est cliente de Crossing Minds depuis février 2021. Elle a constaté, depuis, une augmentation de 250 % du taux de clics pour les e-mails, une hausse de 348 % d’ajouts au panier, de 677 % des commandes passées ainsi qu’une augmentation de 440 % des taux de conversion parmi les utilisateurs récurrents, grâce aux recommandations de Crossing Minds. Inkbox a également enregistré une augmentation de 68,6 % des conversions sur site en ce qui concerne les nouveaux utilisateurs, répondant ainsi au problème de « démarrage à froid » auquel l’entreprise devait faire face.

« Grâce à l’intégration de Crossing Minds pour notre site web et notre boutique en ligne, nous avons constaté d’importants bénéfices pour notre entreprise, tant en ce qui concerne le taux de clics que les recettes de ventes », témoigne Tyler Handley, PDG d’Inkbox. « La technologie de Crossing Minds s’est avérée plus percutante que toutes les solutions testées jusqu’ici pour améliorer l’expérience client et favoriser la conversion sur notre site web. L’équipe de Crossing Minds continue à prendre en compte nos besoins pour nous aider à rehausser notre marque. Nous sommes vraiment ravis de ce partenariat. »

À propos de Crossing Minds

Crossing Minds est la plateforme intelligente de recommandations de référence à destination de toutes les entreprises. Grâce à des recommandations pertinentes qui favorisent les découvertes et l’engagement en ligne, les entreprises sont en mesure d’établir de plus solides relations avec leurs clients, qu’ils soient nouveaux ou existants. Fondée et dirigée par des pionniers reconnus de l’IA et alimentée par les dernières avancées en matière de deep learning, Crossing Minds est la seule plateforme de recommandations personnalisable qui s’adapte aux besoins spécifiques de chaque entreprise, afin de fournir des recommandations précises par session sans outrepasser ou compromettre le respect de la confidentialité client. Pour en savoir plus sur Crossing Minds, rendez-vous sur notre site crossingminds.com .

