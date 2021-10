EB5 Capital celebra la apertura del Downtown Los Angeles Proper Hotel

WASHINGTON, Oct. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- EB5 Capital se une a The Kor Group para celebrar la gran apertura del Downtown LA Proper Hotel en Los Ángeles, California. Downtown LA Proper es un hotel de 13 pisos y 148 habitaciones de estilo de vida de lujo en el corazón del centro de LA. El hotel muestra la visión de la internacionalmente aclamada diseñadora Kelly Wearstler, quien combina influencias modernas con elementos vintage, haciendo referencia a la historia del sitio. El hotel fue inicialmente un club privado en la década de 1920 frecuentado por miembros de Hollywood.



"Estamos muy contentos de celebrar la apertura del Downtown LA Proper", dijo Patrick Rainey, vicepresidente sénior de inversiones de EB5 Capital. “Desde el lanzamiento inicial de nuestro proyecto, estamos muy contentos con lo que la marca Proper ofrecerá a un mercado tan emocionante y en pleno crecimiento en el centro de Los Ángeles”.

La propiedad cuenta con tres distintivos espacios de alimentos y bebidas que operan en asociación con las galardonadas con el premio James Beard Foundation, Suzanne Goin y Caroline Styne de The Lucques Group. Además, tiene un espacio de 14,000 pies cuadrados para reuniones y una piscina en la terraza con una vista panorámica impecable de la ciudad. Downtown LA Proper será administrado por Proper Hospitality, nombrado "Hotelero del Año" en 2020 por Hospitality Design. Proper Hospitality cuenta con un portafolio galardonado de hoteles y residencias de lujo que ofrecen un diseño único, amenidades de talla mundial, colaboraciones originales de alimentos y bebidas y una diversa programación cultural.

EB5 Capital invirtió más de $ 65 millones en este proyecto. "La apertura de Proper Hotel significa un logro importante para nuestros inversores", dijo Nhat Phuong Huynh, vicepresidente de relaciones con los inversores de EB5 Capital. "Nuestros inversores, todos extranjeros, vienen de diez nacionalidades distintas, y todos anticipan la apertura de este hotel desde que invirtieron con nosotros".

El urbanizador inmobiliario con sede en Los Ángeles, The Kor Group, construyó Proper Hotels en otros tres lugares; San Francisco, Santa Mónica y Austin (Hotel y Residencias). Nuevos proyectos están en desarrollo para Miami y Portland.

Acerca de EB5 Capital

EB5 Capital ofrece a inversores calificados en todo el mundo oportunidades de inversión en proyectos inmobiliarios comerciales que generan empleo para obtener la residencia permanente en EE. UU., así como inversiones de capital privado y pasaportes secundarios. Para más información visite, http://www.eb5capital.com

Acerca de The Kor Group

The Kor Group es una empresa internacional de inversión y gestión inmobiliaria con vasta experiencia en participaciones y proyectos de propiedades inmobiliarias comerciales. Desde su formación en 1999, Kor adquirió y desarrolló activos de hospitalidad, residenciales y de oficinas valorados en sobre tres mil millones de dólares. El punto central de la estrategia de inversión de Kor es la creación de valor a través de diseño y posicionamiento de la marca distintivos. Al fusionar el diseño creativo con una inversión ágil y disciplina de proyecto, Kor acumuló un portafolio de activos de alto rendimiento y creó una marca distintiva que se traduce en todas sus propiedades. Kor adquirió, reposicionó y administró más de 15 millones de pies cuadrados de espacio residencial, uso mixto, hotelero, oficinas comerciales y minorista. Kor tiene más de $ 1 mil millones en proyectos activos: 1.4 millones de pies cuadrados en etapa de adquisición, desarrollo o construcción, incluido proyecto desde cero, reposicionamiento de valor agregado y reutilización adaptativa. www.thekorgroup.com

Acerca de Proper Hospitality

Proper Hospitality diseña, posiciona la marca y opera experiencias hospitalarias de lujo bajo las marcas Proper, Hotel June y The Collective. Cada propiedad es un reflejo distintivo de la comunidad vibrante que la rodea, y aún, comparte una creencia común en lujo poco común, conveniencia de ubicación y amenidades de talla mundial proporcionadas por innovadores locales en alimentos y bebidas, tecnología, arte, música, moda y bienestar. Liderada por los visionarios detrás de The Kor Group, la empresa actualmente administra hoteles de la marca Proper en Santa Mónica, Downtown L.A., San Francisco y Austin, el Hotel June en West Los Ángeles y Malibú; y The Collective, una selección de hoteles independientes impulsados por el diseño, incluidos Avalon Hotels en Beverly Hills y Palm Springs, Ingleside Inn en Palm Springs y Venice V Hotel en Venice Beach. Vea cómo las marcas se expanden hacia nuevos mercados como Portland, Miami, Nueva York, Nashville, Denver y otros. Para más información, visite www.properhotel.com.



Contacto:

Juline Kaleyias

(202) 652-2437

media@eb5capital.com