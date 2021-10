English Finnish

18.10.2021

Savosolar on luovuttanut asiakkaalle Ponsissa, Ranskassa aurinkokaukolämpökeräinkentän

Savosolar on luovuttanut aurinkokaukolämpökentän Ranskan Ponsissa newHeat SAS:lle, joka on toiminut projektikehittäjänä, omistaa laitoksen ja myy lämpöä Ponsin kaupungin kaukolämpöyhtiölle. Savosolarin osuus sisälsi aurinkokeräinkentän toimituksen ja asennuksen putkistoineen.

Tämän projektin toimitussopimus julkistettiin marraskuussa 2020, ja toimituksen arvon on noin 0,7 miljoonaa euroa. Keräinkentän koko on noin 1 700 m2, ja siinä on käytetty kaksilasisia Savo 15DG keräimiä, jotka on lämmöntuoton maksimoimiseksi asennettu yhdellä akselilla aurinkoa seuraavaan telineeseen. Laitos tuottaa n. 1 000 MWh vuodessa, mikä tarkoittaa noin 275 tonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä vuosittain verrattuna maakaasun käyttöön.

Savosolarin toimitusjohtaja Jari Varjotie: ”On hienoa nähdä, että Ranskassa otetaan käyttöön suuri aurinkolämpöjärjestelmä nyt myös kaukolämpöön. Olen erittäin ylpeä siitä, että olemme osa tätä aidosti puhdasta lämpöä tuottavan järjestelmän toimitusta newHeat:lle, varsinkin kun tämä on uusi erinomainen referenssi aurinkoa seuraavien trackereiden hyödyntämisestä osana aurinkolämpöjärjestelmiämme. On myös erittäin positiivista, että uusi Ponsin laitos näyttää mallia ja edesauttaa omalta osaltaan merkittävästi hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, minkä eteen tällä hetkellä tehdään töitä kaikkialla maailmassa.”

