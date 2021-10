Rogers est désignée par Ookla comme le fournisseur national de réseau sans-fil et à large bande le plus constant au Canada et offrant le service Internet le plus rapide en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador

English French

Le réseau sans-fil le plus fiable au pays1 offre les vitesses les plus constantes parmi tous les fournisseurs à l’échelle nationale pour un cinquième trimestre consécutif2



Une fois de plus, le réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au pays1 se classe premier pour la disponibilité de la 5G2

TORONTO, 18 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a été reconnue aujourd’hui par Ookla® comme le fournisseur de réseau sans-fil et à large bande le plus constant au Canada, et ce, pour un cinquième trimestre consécutif. À une époque où le grand public et les entreprises du Canada continuent de compter sur des réseaux solides et constants pour rester connectés à ce qui compte le plus, les réseaux de Rogers continuent d’offrir à sa clientèle les vitesses les plus constantes de tous les réseaux sans-fil nationaux ou de tous les principaux fournisseurs de service Internet au Canada. Un nouveau sondage auprès de membres du Forum Angus Reid démontre l’incidence considérable de la connectivité et de la technologie sur les petites entreprises canadiennes au cours des 18 derniers mois : 85 % d’entre elles considèrent la connectivité fiable comme une priorité3.

Selon l’indice mondial des marchés du Tr3 publié par Ookla2, qui mesure le rendement des réseaux fixes et sans-fil à l’échelle du Canada, Rogers a également reçu des reconnaissances particulières pour ses réseaux à large bande et 5G. Rogers a été nommée le fournisseur de service à large bande fixe le plus rapide en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador; l’entreprise a également reçu cette reconnaissance au Tr2 2021. Grâce à ces vitesses rapides dans ces provinces, la clientèle du service Élan Internet de Rogers peut connecter plus d’appareils en même temps à la maison, que ce soit pour le divertissement, les jeux, l’exploitation d’une entreprise à distance ou l’apprentissage en ligne.

« Notre équipe s’efforce de construire l'infrastructure de réseau la plus fiable et la meilleure au pays et d’investir dans celle-ci afin d’offrir une connectivité de classe mondiale aux Canadiennes et aux Canadiens. Nous sommes donc très fiers des reconnaissances accordées aujourd’hui par Ookla, a déclaré Jorge Fernandes, chef de la direction de la Technologie, Rogers Communications. Au-delà des classements, le rapport d’aujourd’hui met en lumière notre engagement à offrir des connexions constantes et fiables à la clientèle lorsqu’elle en a besoin, que ce soit pour une entreprise qui effectue une vente en ligne, un ou une élève qui ouvre une session pour un cours ou une famille qui effectue un appel vidéo d’un bout à l’autre du pays. »

Rogers s’est également classée première pour la disponibilité de la 5G, une distinction attribuée à Rogers depuis qu’Ookla a commencé à mesurer la disponibilité de la 5G au Tr1 2021. Les clients et clientes de Rogers passent donc plus de temps à utiliser le réseau 5G le plus étendu1 et le plus fiable au pays que tous les autres qui sont abonnés à la 5G au Canada. Le réseau 5G de Rogers dessert plus de 850 communautés et Rogers s’est engagée à atteindre plus de 70 % de la population et plus de 1 000 communautés d’ici la fin de l’année.

Ookla regroupe les résultats de millions de tests effectués par le grand public au moyen de son application et de son site web afin d’évaluer la constance et la vitesse des réseaux mobiles et Internet. Ookla établit la moyenne des résultats des tests de vitesses de téléchargement et de téléversement pour classer les performances réseau en matière de vitesse. Le résultat quant à la constance se mesure en pourcentage d’échantillons d’un fournisseur dont le résultat est égal ou supérieur au seuil de téléchargement et de téléversement le plus approprié pour la prise en charge des applications et des expériences dont on recourt le plus souvent le grand public (seuil mobile : téléchargement de 5 Mbps et téléversement de 1 Mbps; seuil fixe : téléchargement de 25 Mbps et téléversement de 3 Mbps).

Les résultats annoncés aujourd’hui sont fondés sur des analyses réalisées par Ookla portant sur les données recueillies au Tr3 2021 (de juillet à septembre 2021) :

Rogers a été le fournisseur de service à large bande fixe le plus rapide en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, avec des vitesses médianes de téléchargement de 170,69 en Ontario, de 186,77 au Nouveau-Brunswick et de 162,09 à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le service Internet filaire de Rogers a obtenu le meilleur résultat quant à la constance au Canada, soit 89 %.

Le réseau de Rogers s’est classé au premier rang en obtenant 35,9 % pour ce qui est de la mesure de la disponibilité de la 5G selon Ookla, qui tient compte du pourcentage moyen de temps passé sur le réseau 5G par les clients d’appareils Android compatibles avec la 5G.

Le réseau LTE de l’entreprise a également enregistré le meilleur résultat quant à la constance du réseau sans-fil national, soit 79,9 %.

Rogers a investi plus de 60 milliards de dollars dans ses réseaux au cours des 35 dernières années. De janvier 2020 à mars 2021, Rogers a investi 2,8 milliards de dollars en immobilisations afin d’offrir des réseaux et des services essentiels performants qui permettent aux Canadiennes et aux Canadiens de rester connectés. Récemment, Rogers a également investi 3,3 milliards de dollars afin d’acquérir le spectre de 3 500 MHz, lui permettant ainsi d’atteindre 99,4 % de la population canadienne pour améliorer et accélérer l’expansion du premier réseau 5G au Canada, le plus étendu et le plus fiable au pays1. Cet investissement dans l’avenir du Canada fait de Rogers le plus important investisseur du spectre 5G dans les marchés ruraux et urbains ainsi que dans les banlieues au pays4.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com.

Pour en savoir plus media@rci.rogers.com 1-844-226-1338

1 Rogers s’est classée au premier rang dans le cadre de l’audit de performance mené par umlaut sur les données mobiles dans les grandes villes canadiennes et réalisé au Tr4 de 2020. Consultez www.umlaut.com/en/benchmarking/canada (en anglais). La couverture la plus étendue en fonction de la superficie totale en kilomètres carrés du réseau 5G de Rogers comparativement à la couverture publiée des autres réseaux nationaux.

2 Données de Speedtest Intelligence® d’Ookla® pour le troisième trimestre de 2021 https://www.speedtest.net/global-index/canada?fixed#market-analysis.

3 Conclusions d’un sondage effectué par Rogers Communications du 24 au 30 septembre 2021 auprès d’un échantillon de 505 propriétaires de petites entreprises canadiennes comptant de 10 à 149 employés et membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été effectué en anglais et en français.

4 Rogers maintient sa position de chef de file en matière de 5G avec l’investissement le plus important dans le spectre de la bande de 3 500 MHz pour la 5G, desservant ainsi 99,4 % de la population canadienne.