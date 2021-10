LHV Groupi 2021. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

English Estonian

AS LHV Group teenis 2021. aasta III kvartalis 16,6 miljonit eurot puhaskasumit. Seejuures teenis AS LHV Pank 17,1 miljonit eurot puhaskasumit, sellest 3,3 miljonit eurot Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. AS LHV Varahaldus teenis kvartaliga 0,6 miljonit eurot puhaskasumit ja AS LHV Kindlustus 0,2 miljonit eurot puhaskahjumit. Grupi omakapitali tootlus (ROE) oli III kvartalis 24,3%.

Võrreldes käesoleva aasta II kvartaliga kasvas grupi puhaskasum 3,7 miljoni euro võrra (+28%) ja võrreldes aastatagusega 5,8 miljoni euro võrra (+54%).

LHV Groupi varade maht suurenes III kvartalis 6,5 miljardi euroni ehk 11%. Grupi konsolideeritud hoiused suurenesid kvartaliga 535 miljoni euro võrra 5,46 miljardi euroni (+11%; +188 miljonit eurot II kvartalis). Konsolideeritud laenuportfell kasvas kvartaliga 148 miljoni euro võrra 2,55 miljardi euroni (+6%; +97 miljonit eurot II kvartalis). LHV poolt juhitud fondide koondmaht kahanes pensionireformi mõjul 336 miljoni euro võrra 1,28 miljardi euroni (-21%; +33 miljonit eurot II kvartalis). Finantsvahendajatest klientidega seotud töödeldud maksete arv ulatus III kvartalis 5,9 miljoni makseni (-2% võrreldes 6,1 miljoni maksega II kvartalis).

AS-i LHV Group 2021. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 40,9 miljonit eurot, mis on 19,1 miljoni euro ehk 88% võrra suurem kui 2020. aasta 9 kuu tulemus. AS LHV Pank teenis 9 kuuga 45,4 miljonit eurot puhaskasumit (sellest 8,5 miljonit eurot ÜK filiaaliga seotud klientide teenindamisest), AS LHV Varahaldus 2,3 miljonit eurot puhaskahjumit ja AS LHV Kindlustus 0,6 miljonit eurot puhaskahjumit.

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes III kv 2021 II kv 2021 9 kuud 2021 9 kuud 2020 Neto intressitulu 25 857 22 927 69 156 48 599 Neto teenustasutulu 9 546 9 098 27 284 19 168 Neto finantstulud 50 292 -34 268 Tulu kindlustustegevusest 435 419 943 0 Muud tegevustulud 216 97 353 64 Tulud kokku 36 103 32 834 97 702 68 098 Personalikulu -7 424 -8 006 -22 683 -17 546 Kontorikulud -536 -384 -1 383 -559 IT kulud -1 138 -993 -3 136 -2 379 Turunduskulud -634 -549 -1 715 -1 347 Muud tegevuskulud -5 518 -7 993 -18 018 -10 717 Kulud kokku -15 251 -17 925 -46 936 -32 548 Kasum enne allahindlusi 20 852 14 910 50 766 35 550 Laenude allahindlus -1 444 791 -2 254 -8 655 Tulumaksukulu -2 819 -2 785 -7 591 -5 086 Puhaskasum 16 589 12 916 40 921 21 808 Vähemusosaluse osa 636 507 1 516 1 697 Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 15 953 12 409 39 405 20 111





Bilanss, tuhandetes eurodes sept.21 juuni.21 sept.20 Raha ja raha ekvivalendid 3 769 432 3 341 694 1 753 730 Finantsvarad 138 800 86 614 430 661 Laenud klientidele 2 566 887 2 418 634 1 870 335 Laenude allahindlus -18 024 -17 298 -14 512 Nõuded klientide vastu 6 240 5 319 2 443 Muud varad 32 279 26 704 29 216 Varad kokku 6 495 615 5 861 667 4 071 872 Nõudmiseni hoiused 5 198 733 4 658 731 2 756 352 Tähtajalised hoiused 257 838 262 762 459 132 Saadud laenud 563 203 505 867 471 554 Võlgnevused klientidele 6 019 774 5 427 361 3 687 038 Muud kohustused 86 519 62 264 35 252 Allutatud laenud 110 000 110 000 125 000 Kohustused kokku 6 216 294 5 599 625 3 847 290 Omakapital 279 321 262 043 224 582 sh vähemusosaluse osa 7 899 7 263 5 921 Kohustused ja omakapital kokku 6 495 615 5 861 667 4 071 872





Kasumlikkuse suhtarvud III kv 2021 II kv 2021 9 kuud 2021 9 kuud 2020 Omakapitali tootlus 24,3% 19,7% 20,7% 12,8% Kulude ja tulude suhe (C/I) 42,2% 54,6% 48,0% 47,8% Riskikulumäär 0,2% -0,1% 0,1% 0,7%



Kvartalitulemust mõjutasid kõrge klientide aktiivsus ja panga ärimahtude kasv, samas pensionireformist tingitud fondide mahu vähenemine. Grupi omakapitali tootlus on planeeritust parem ja vastab pikaajalisele eesmärgile. Puhaskasumi osas edestab LHV Group uuendatud finantsplaani 1,7 miljoni euro võrra.

Aastaga on grupi hoiuste maht kasvanud 2,2 miljardi euro võrra (+70%) ja laenud 693 miljoni euro võrra (+37%). LHV juhitud fondide maht on sama ajaga vähenenud 212 miljoni euro võrra (-14%). Finantsvahendajatega seotud maksete arv on kasvanud 7,4 miljoni võrra (+70%).

III kvartali hoiuste kasvust tulenes 230 miljonit eurot maksevahendajatega seotud hoiustest, eraklientide hoiused kasvasid 110 miljoni euro võrra ja ettevõtete hoiused kasvasid 209 miljoni euro võrra, hoiuseplatvormide hoiused vähenesid 14 miljoni euro võrra. Krediidiportfelli kvaliteet on endiselt väga hea, kogu laenamist finantseeritakse hoiustest. Laenude allahindlused on kiirema majanduskasvu tõttu plaanitust väiksemad. Laenude kasvust 108 miljonit eurot tulenes ettevõtetele antud laenudest, eraklientide laenuportfell kasvas 40 miljoni euro võrra.

Kvartaliga kasvas LHV pangaklientide hulk rohkem kui 16 300 võrra 302 000 kliendini. Aastaga on panga klientide arv suurenenud 28%. Laenumahtude kasvuga sama oluline on investeerimisaktiivsuse jätkuv tõus. LHV on suutnud oma turuliidri rolli suurendada. Kvartali jooksul sõlmiti ligi 9900 uut investeerimislepingut.

Olulisematest teenuseuuendustest tõi LHV Pank III kvartalis turule pensioni investeerimiskonto lahenduse (PIK), kasvukontoga kodulaenu sissemakse kogumise võimaluse ja ettevõttele konto avamise võimaluse elektroonilisel teel.

Varahalduse II pensionisamba aktiivsete klientide arv vähenes eelmise kvartaliga võrreldes 36 000 inimese võrra ja on nüüd 139 000. Sellegi poolest oli pensionireformi mõju varem oodatust tagasihoidlikum ning suuremad pensionireformiga kaasnevad kulud jäid II kvartalisse. Suurimate aktiivselt juhitud LHV pensionifondide M, L ja XL tootlus oli kvartalis vastavalt 1,1%, 1,3% ja 0,7%. Väljamaksete järel on aktiivselt juhitud pensionifondides varasemast kõrgem ja pikaajalisele eesmärgile lähedasem alternatiivsete varaklasside osakaal.

LHV Kindlustuse klientide arv on kasvanud 139 tuhandeni ning klientide rahulolu kahjukäsitlusega püsib kõrgel tasemel. Kindlustuse tootevalik täienes eluruumi kindlustusega äriklientide jaoks. Seoses tarbimise hoogustumisega kasvasid kolmandas kvartalis müügimahud pikendatud garantii ja seadmekindlustuse müügis. Üldiselt vastavad kindlustuse trendid planeeritule.

Ühendkuningriigi krediidiasutuse litsentsi taotlemisel on käimas järelevalvelise äriplaani lõpetamine ning likviidsuse- ja kapitali adekvaatsuse hindamine koos dokumentatsiooni ettevalmistamisega. Äritegevuse laiendamiseks toimub aktiivne värbamine, seejuures on LHV otsustanud mehitada kaks IT-meeskonda Leedsi linna.

Kvartali muudest olulistest sündmustest väljastas reitinguagentuur Moody’s LHV Group’ile reitingu Baa3 positiivse väljavaatega. Selle järel emiteeris grupp 100 miljoni euro ulatuses tagamata võlakirju. Võlakirjad emiteeriti regulatiivsete nõuete täitmiseks.

Augustis viis LHV Group lõpule investeeringu Ühendkuningriigi panka Bank North. 4,455 miljoni naela eest omandas LHV ettevõttes 9,9% osaluse.

LHV aktsionäride arv on kasvanud 17 500 investorini. Septembri lõpus kaasas LHV Group 25,3 miljoni euro ulatuses uut aktsiakapitali, mis lisandub bilanssi oktoobris. Emissioon võimaldab tagada edasist kasvu nii rahvusvaheliselt kui ka Eestis.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:

"Tugev kvartal näitas, et oleme suutnud oma kasvu hoida ning seda järjest kõrgemast võrdlusbaasist hoolimata, olles Eesti pangandusturul suuruselt kolmas pangandusgrupp. Augustis jõudis LHV Groupi turuväärtus enam kui miljardi euroni ja sellega täitsime investoritele neli aastat tagasi esitletud finantsvisiooni.

Nagu lubatud, on meie ettevõtte väärtuse kasv tuginenud nii äri kasvule Eestis, finantstehnoloogia ekspordile, erakorralistele tehingutele kui ka uute äriliinide arendamisele. Eesmärkide täitmine aitab suhestuda uutesse, kuivõrd meie ambitsioonid on ajaga vaid suurenenud. Jätkuvalt on meil võimalik täiustada finantsvahendajatele suunatud toodete hulka ning seeläbi kõnetada laiemat hulka kliente erinevates Euroopa riikides. Eestis oleme eesmärgiks seadnud kasvada kümne aastaga Eesti suurimaks pangaks ning viie aastaga jõuda suuruselt teiseks.

Eesmärkide täitmiseks on LHV-l olemas suurepärased inimesed ning nende loodud süsteemid, mida järjepidevalt edasi arendame. On hea meel näha, et tööturul osatakse meid tööandjana kõrgelt hinnata."





AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

Kvartalitulemuste tutvustamiseks korraldab LHV Group veebiseminaride keskkonna Zoom kaudu investorkohtumise. Virtuaalne investorkohtumine toimub 19. oktoobril enne turu avanemist kell 9.00. Esitlus tehakse eesti keeles.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 630 inimese. LHV pangateenuseid kasutab ligi 302 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 139 000 aktiivset klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 180 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee

