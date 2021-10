Nicox : Point d’activité et résumé financier du troisième trimestre 2021 

Augmentation des prescriptions de VYZULTA ® et de ZERVIATE ® aux Etats-Unis de 35 % et 213 % respectivement au troisième trimestre 2021 par rapport au troisième trimestre 2020

Chiffre d’affaires net pour le troisième trimestre 2021 de €2,4 millions et trésorerie au 30 septembre 2021 de €32,7 millions 19 octobre 2021 – diffusion à 7h30

Sophia Antipolis, France



Nicox SA (Euronext Paris : FR0013018124, COX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, présente les principales activités et un résumé financier de Nicox SA et ses filiales (le ʺgroupe Nicox”) pour le troisième trimestre 2021 ainsi que les points clé d'inflexion de valeur attendus.



Résumé financier du troisième trimestre 2021



Au 30 septembre 2021, le groupe Nicox disposait d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie de €32,7 millions contre €36,5 millions au 30 juin 2021 et 47,2 millions d’euros au 31 décembre 2020. La Société dispose de 12 mois de trésorerie sur la base du seul développement du NCX 470. Le chiffre d’affaire net1 pour le troisième trimestre 2021 était de €2,4 millions (dont €0,7 million de paiements de redevances nettes et €1,7 million de paiements relatifs à la conclusion d’accords de licence). Le chiffre d’affaire net1 pour le troisième trimestre 2020 était de €0,8 million (constitué de paiements de redevances nettes et de paiements pour la conclusion d’accords de licence dans des marchés secondaires).



Au 30 septembre 2021, le groupe Nicox avait une dette financière de €18,1 millions, incluant €16,1 millions de financement obligataire conclu avec Kreos Capital en janvier 2019 et €2 millions de prêts garantis par l'Etat accordés en août 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19.



Evènements principaux du troisième trimestre 2021 et récentes actualités



Le nombre total de prescriptions 2 de VYZULTA ® aux Etats-Unis a augmenté de 35% au troisième trimestre 2021 par rapport au troisième trimestre 2020 et le nombre total de prescriptions de Z ERVIATE ® a augmenté de 213% pour la même période. Nicox a communiqué de nouvelles données sur le NCX 470 dans un modèle non clinique de lésions de cellules rétiniennes induites par l'endothéline-1. Les données suggèrent que le NCX 470 améliore, dans des yeux lésés, la perfusion oculaire et la fonction rétinienne par rapport au véhicule et que, par conséquent, le NCX 470 pourrait avoir des effets thérapeutiques supérieurs à ceux identifiés dans la réduction de la pression intraoculaire.

NCX 470 dans le glaucome : Résultats des études cliniques de phase 3 Mont Blanc et Denali au premier trimestre 2023 et d’ici fin 2023 respectivement.

Résultats des études cliniques de phase 3 Mont Blanc et Denali au premier trimestre 2023 et d’ici fin 2023 respectivement. NCX 4251 dans la blépharite : Réunion avec la Food and Drug Administration américaine au début de l’année 2022 pour examiner les prochaines étapes de développement sur la base des résultats de l’étude de phase 2b récemment annoncés.

Réunion avec la Food and Drug Administration américaine au début de l’année 2022 pour examiner les prochaines étapes de développement sur la base des résultats de l’étude de phase 2b récemment annoncés. ZERVIATETM dans la conjonctivite allergique (en Chine) : Une étude clinique de phase 3, conduite et financée par notre partenaire Ocumension, destinée à une demande d’autorisation réglementaire de mise sur le marché en Chine, est en cours. Seul le chiffre relatif à la position de trésorerie du Groupe Nicox au 31 décembre 2020 est audité, tous les autres chiffres de ce communiqué de presse sont non audités.



Notes



Le chiffre d’affaires net provient du chiffre d’affaires issu de collaborations moins les paiements de redevances Les données de Bloomberg comparant la période des semaines se terminant du 9 juillet 2021 au 1er octobre 2021 avec la période des semaines se terminant du 10 juillet 2020 au 2 octobre 2020