DANONE : Roberto Di Bernardini est nommé Directeur Général Ressources Humaines et membre du Comité Exécutif

Communiqué de presse – Paris, le 19 octobre 2021

Roberto Di Bernardini est nommé Directeur Général Ressources Humaines

et membre du Comité Exécutif

Danone annonce la nomination de Roberto Di Bernardini en tant que Directeur Général Ressources Humaines. Roberto prendra ses fonctions le 29 novembre 2021, il sera rattaché à Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général, et sera membre du Comité Exécutif.

Roberto Di Bernardini a une longue expérience de direction des Ressources Humaines en France, en Europe et aux États-Unis, essentiellement au sein d’entreprises internationales du secteur de la grande consommation. Plus récemment, il a occupé les fonctions de DGRH monde et de Chief Talent Officer chez Banco Santander. A ce titre, il a joué un rôle moteur dans l’évolution de la culture de l'entreprise et dans le recrutement et le développement de profils de haut niveau. Auparavant, Roberto avait occupé de nombreux postes de direction RH dans le secteur des biens de grande consommation, chez Johnson & Johnson et Colgate Palmolive. Au cours de ses 30 ans de carrière, Roberto a ainsi été responsable de plusieurs zones géographiques et a supervisé la stratégie RH et talents dans des unités de plusieurs milliers de salariés.

Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général, a déclaré : « Au nom du Comité Exécutif, je souhaite chaleureusement la bienvenue chez Danone à Roberto Di Bernardini. Roberto est un dirigeant RH internationalement reconnu. Sa connaissance approfondie du secteur des produits de grande consommation et son expérience de 30 ans dans des entreprises réputées pour leur forte culture RH font de lui un atout majeur pour Danone. Son regard neuf, combiné à la force unique de nos équipes Ressources Humaines, sera précieux pour la réussite de la nouvelle phase de développement de l’entreprise. »

Note aux rédactions

Parcours professionnel de Roberto Di Bernardini :

2016 - jusqu’à aujourd’hui - Banco Santander. DGRH monde puis Chief Talent Officer.

2007-2016 - Johnson & Johnson. DRH pour l'activité pharmaceutique dans la région EMEA (plus de 45 pays) puis pour les activités consumer en Amérique du Nord, avant de devenir DRH pour toutes les activités consumer au niveau mondial. Il est ensuite nommé DRH de la région EMEA pour l'ensemble des activités du groupe.

2000-2007 - Colgate Palmolive. DRH en Italie, au Royaume-Uni, puis aux États-Unis, avec un périmètre géographique successivement sur l'Italie, l'Europe pour Hill's Pet Nutrition et l'Amérique latine.

Roberto a commencé sa carrière en 1991 chez l'équipementier automobile Valeo, d'abord en Italie puis en France, en tant que DRH d'une division ayant des activités dans huit pays.

Roberto est titulaire d'un diplôme en sociologie du travail et des organisations de l'Université "La Sapienza" de Rome.

Il est membre du conseil d'administration du Gartner Global CHRO Board, un groupe international de DGRH qui collaborent afin de développer la fonction RH.

