ECOSLOPS ANNONCE UN PARTENARIAT STRATEGIQUE AVEC MERCURIA ENERGY GROUP

Paris, 19 octobre 2021



Ecoslops, la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire, est heureuse d’annoncer la signature d’un accord de partenariat avec Mercuria Energy Group, un des leaders mondiaux indépendants de négoce d’énergie, présent dans plus de 50 pays et réalisant plus de 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires.

Ecoslops et Mercuria travailleront ensemble à la faisabilité de projets d’infrastructure portuaire de collecte et de recyclage de résidus d’hydrocarbures (Marpol Annexe I) dans les zones Moyen Orient et Asie du Sud Est, permettant d’atteindre les plus hauts standards de service et de compliance grâce à l’utilisation des meilleures technologies disponibles.

Les plus grands hubs mondiaux de trading et de stockage de produits pétroliers présents dans ces régions représentent des opportunités de développement , en particulier des offres complètes de services maritimes autour du recyclage des résidus Marpol.

Ecoslops et Mercuria sont convaincus que ce partenariat, centré sur les infrastructures de réception et de traitement des résidus marins d’hydrocarbures, présente des possibilités de création de valeur substantielle dans un contexte où des cadres règlementaires internationaux et locaux plus stricts ainsi que la rationalisation du marché de traitement de résidus œuvreront à une meilleure préservation de l’environnement marin.

Dans le cadre de ce partenariat, Mercuria apportera non seulement son implantation commerciale dans ces régions mais également l’expertise et les actifs logistiques de sa filiale Minerva Bunkering, un des leaders mondiaux pour la fourniture de carburants marins.





