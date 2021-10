English Finnish

Vaisala Oyj

Sisäpiiritieto

19.10.2021 klo 9.00

Vaisala nostaa taloudellista ohjeistustaan vuodelle 2021 ja julkaisee vuoden 2021 kolmannen neljänneksen alustavat tilaus-, liikevaihto- ja liiketulosluvut

Vaisala Oyj nostaa vuoden 2021 liikevaihto- ja liiketulosennusteitaan. Vaisalan vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan olevan 425–440 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 48–58 miljoonaa euroa.

Vaisalan vuoden 2021 kolmannen neljänneksen alustavat saadut tilaukset olivat vahvat 109,9 (85,3) miljoonaa euroa ja kasvoivat 29 %. Alustava liikevaihto oli vahva 111,5 (94,0) miljoonaa euroa ja kasvoi 19 %. Alustava liiketulos (EBIT) oli 19,2 (19,5) miljoonaa euroa eli 17,3 (20,7) % liikevaihdosta.

Vaisalan tammi–syyskuun alustavat saadut tilaukset olivat vahvat 336,2 (270,9) miljoonaa euroa ja kasvoivat 24 %. Alustava liikevaihto oli vahva 312,9 (272,6) miljoonaa euroa ja kasvoi 15 %. Alustava liiketulos (EBIT) oli 38,3 (32,6) miljoonaa euroa eli 12,2 (11,9) % liikevaihdosta.

Vaisalan tuotteiden ja ratkaisujen kysyntä jatkui vahvana molemmilla liiketoiminta-alueilla ja erityisesti Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella kolmannella neljänneksellä. Komponenttipula jatkui ja näkyvyys komponenttien saatavuuteen heikkeni. Vaisala löysi ratkaisun useimpiin saatavuusongelmiin yhdessä toimittajiensa kanssa sekä ostamalla kalliimpia komponentteja spottimarkkinoilta.

Globaalin komponenttipulan arvioidaan jatkuvan neljännellä neljänneksellä ja ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Saatavuusongelmien ratkaiseminen tulee vaikeutumaan merkittävästi, koska komponenttien saatavuus spottimarkkinoiltakin heikkenee. Vaisala arvioi, että komponenttipula aiheuttaa lisämateriaalikustannuksia vuoden 2021 neljännellä neljännekselläkin.

Vaisalan aiempi 23.7.2021 julkaistu taloudellinen ohjeistus vuodelle 2021 oli:

Vaisala arvioi vuoden 2021 liikevaihdon olevan 400–420 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 40–50 miljoonaa euroa.

Vaisala julkaisee vuoden 2021 tammi–syyskuun osavuosikatsauksen torstaina 28.10.2021.





