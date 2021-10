English Danish

Selskabsmeddelelse

19. oktober 2021

Meddelelse nr. 15





NKT Group opdaterer finansielle forventninger til 2021 og leverer foreløbige tal for 3. kvartal 2021

NKT Group leverer i dag foreløbige regnskabstal for 3. kvartal 2021, giver en status på gennemgangen af forretningsområdet Solutions og opdaterer de finansielle forventninger til 2021.

NKT CEO Alexander Kara siger:

- Vi har forbedret vores finansielle resultater i 2021, hvilket fortsatte i 3. kvartal drevet af yderligere vækst i både NKT og NKT Photonics. Det er tilfredsstillende at se, at vi i NKT fortsat nyder godt af mulighederne i den grønne omstilling og af eksekveringen af vores optimeringsinitiativer. NKT Photonics fortsatte med at vokse i takt med, at markedsforholdene forbedrede sig efter den negative påvirkning af COVID-19 i 2020.

Foreløbige regnskabstal for 3. kvartal 2021

I 3. kvartal 2021 var de foreløbige finansielle tal for NKT en omsætning (std. metalpriser) på EUR 333 mio. (EUR 300 mio. i 3. kvartal 2020) og operationelt EBITDA på EUR 45 mio. (EUR 21 mio. i 3. kvartal 2020). Forbedringen i forhold til 3. kvartal 2020 blev drevet af højere aktivitetsniveauer og effektiviseringer på tværs af alle tre forretningsområder, hvor særligt Applications fortsatte den positive udvikling. Derudover har NKT afsluttet udestående forsikringssager vedrørende tidligere hændelser, hvilket har genereret indtægter på EUR 21 mio. De behandles som andre driftsindtægter i regnskabet og øger derved operationelt EBITDA.

NKT Photonics’ foreløbige finansielle tal for 3. kvartal 2021 viste en omsætning på EUR 18 mio. (EUR 17 mio. i 3. kvartal 2020) og EBITDA på EUR 3 mio. (EUR 1 mio. i 3. kvartal 2020). Væksten i forhold til 3. kvartal 2020 blev drevet af en fortsat forbedring i Industrial segmentet.

Gennemgang af organiseringen og omkostningsstrukturen i Solutions

For at understøtte rejsen mod sine mellemlange ambitioner har NKT påbegyndt initiativer i Solutions med det formål at forbedre profitabiliteten, øge konkurrenceevnen i en bredere del af højspændingsmarkedet og for øge forretningsmulighederne inden for højspændingskabelprojekter baseret på både veksel- og jævnstrømsteknologi. Som annonceret i juli 2021 er de forventede omkostninger og investeringer til disse initiativer på op til EUR 40 mio.

NKT vil øge sit fokus på produktionen af jævn- og vekselstrømskabler i de ekstra høje spændingsniveauer på fabrikken i Køln, Tyskland. Produktionen af højspændingskabler i de lavere spændingsniveauer bliver flyttet fra Køln til NKT’s fabrik i Velké Meziříčí, Tjekkiet, for at forbedre konkurrenceevnen og for at imødekomme en stigende efterspørgsel i markedet.

Som en del af denne gennemgang vil NKT reducere antallet af fuldtidsansatte med mere end 100 i Køln i løbet af 2021-2023. Dette har ført til engangsomkostninger på EUR 15 mio., der er udgiftsført i 3. kvartal 2021. For yderligere at opgradere produktionskapaciteten inden for højspændingskabler baseret på jævnstrømsteknologi i Køln og for at implementere den flyttede produktionskapacitet i Velké Meziříčí, forventer NKT at gennemføre investeringer for omkring EUR 25 mio. i produktionsudstyr i 2021 og 2022.

Opdatering af finansielle forventninger til 2021

Baseret på resultaterne i 3. kvartal 2021 opdaterer NKT forventningerne til de finansielle resultater for helåret. Omsætningen (std. metalpriser) forventes nu at blive omkring EUR 1,2 mia. (tidligere den øvre ende af EUR 1,1-1,2 mia.) og operationelt EBITDA forventes nu at blive omkring EUR 125-135 mio. (tidligere øvre ende af cirka EUR 80-110 mio.). Som følge af den udmeldte reduktion af medarbejdere forventes samlede engangsomkostninger på omkring EUR 13 mio. i helåret 2021.

De finansielle forventninger i NKT Photonics er uændrede. NKT Photonics forventer en organisk omsætningsvækst på cirka 8-15% for helåret og EBITDA-marginen forventes at blive cirka 6-8%.

De finansielle forventninger til både NKT og NKT Photonics er forbundet med usikkerhed på grund af den generelle markedssituation med reduceret adgang til råmaterialer, materialer til produktionen såvel som den fortsatte ukendte udvikling af COVID-19 pandemien.

Offentliggørelse af den fulde rapport for 3. kvartal 2021

Delårsrapporten for 3. kvartal 2021 vil som planlagt blive offentliggjort den 17. november 2021.

